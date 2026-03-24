Bejártak az ukrán nagykövetségre és az ukránoknak dolgoztak a Tisza Párt informatikusai

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A Direkt36 cikkében emlegetett két, Tisza Pártnak dolgozó informatikust nem véletlen figyelték a magyar hatóságok: rendszeresen bejártak a budapesti ukrán nagykövetségre és ukránoknak dolgoztak.
Kedden délután a Nemzetbiztonsági Bizottság részlegesen feloldotta azon jelentését, amely a Direkt36 által emlegetett, a Tisza Párthoz köthető informatikusokat érinti. A jelentés lényege, röviden:
1. A Direkt36 által emlegetett, Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség ezért jelenleg haditechnikai eszközök gyártásának gyanújával nyomoz ellenük.
2. A felderítés során kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.
3. Mindkét, egykor a Tisza Párt megbízásában álló érintett már régóta a hatóságok látókörében van. Az egyik érintett, MT ellen korábban többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A másik érintettet, HD egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. 2023-ban Kijevben kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük. Hackercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében.
4. H.D M.T. közösen kémszoftverek és speciális eszközök beszerzésén dolgozott, miközben több külföldi, titkosszolgálati kapcsolatuk is volt.
A kedd délután nyilvánosságra hozott jelentésből kiderül, hogy a Tisza Párt, a Direkt36 cikkben emlegetett informatikusai az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel.
A dokumentum szerint „HD tevékenysége – ellenérdekelt titkosszolgálatokkal való kapcsolattartás miatt – évek óta az AH kémelhárítási szakterületének látókörében áll.”
A felderítő munka során az érintettet a magyar elhárítás két alkalommal személyesen is meghallgatta, a vele szemben felmerült gyanú egyjelentős részét megerősítette.
HD 2022-ben kapcsolatba került RM, magát észt állampolgárnak mondó személlyel, aki felajánlotta neki, hogy tanulmányokat folytathat a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválóság Központjában. 2023 nyarán HD családjával Tallinnba utazott, ahol egy hetet tartózkodott, azonban megállapításra került, hogy a helyi NATO-központban nem járt, a képzést pedig nem is végezhette el (mert az nem is Tallinnban, hanem Vilniusban működik), illetve a képzés elvégzéséről kiállított bizonyítvány sem eredeti. HD a magát észt állampolgárnak valló RM kérésére 2023 október végén Kijevben találkozott az IT Army of Ukraine képviselőivel, valamint több, vele egykorú fiatallal, akikkel a továbbiakban Telegram csatornákon kommunikáltak. Az észt RM személyében HD-t egy külföldi, titkosszolgálati munkában jártas személy irányította. Ezt követően HD saját elmondása szerint is együttműködött az Anonymus hackercsoport NB65-ösként ismert ágával, amellyel több műveletet is végrehajtottak Ukrajna érdekében. Ezt követően információk keletkeztek arra vonatkozóan, hogy
HD több alkalommal járt Ukrajna Budapesti nagykövetségén is.
HD 2025. februárban az ügyben szintén érintett MT-vel közösen vette fel a kapcsolatot egy ismert kémszoftvert gyártó és forgalmazó cég képviselőivel, amely szoftvert ő maga meg is AH/20336/2026-1. próbált beszerezni. Ebben állítása szerint segítségére volt egy európai uniós ország titkosszolgálata. HD 2025 májusában egy EU-tagállam nagykövetségén járt Budapesten, ahol titkosszolgálati jellegű eszközöket mutattak be számára, majd RM közvetítésével találkozott egy Rodri néven bemutatkozó férfival, aki egy uniós ország titkosszolgálati munkatársának adta ki magát, és kérdéseket tett fel neki a magyarországi belpolitikai helyzettel összefüggésben.
HD a fentieken túl online, írásbeli kapcsolatban áll egy vagy több, fedőnéven bemutatkozó személlyel, aki(k) számára titkosszolgálati működés szerinti metódussal a magyar belpolitikát érintően kérdéseket és feladatokat adott/adtak. Ezen személy(ek) hátterének feltérképezése szintén az elhárítás vizsgálatának részét képezi.
MT (brit-magyar kettős állampolgár), aki ellen a korábbiakban már több alkalommal folyt büntető eljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. MT korábban magánnyomozati tevékenysége okán a hatóságok látókörébe került, azt állítva, hogy képes állami rendszerekből hatósági adatokat is megszerezni. Miután egyértelművé vált, hogy MT és HD munkájuk során napi szinten dolgoznak együtt, a kémelhárítási terület kiterjesztette a tevékenységét MT is. Ezek során a következőket sikerült megállapítani. MT jövedelmének jelentős része észt bejegyzésű gazdasági társaságtól származik. MT 2019 óta érdeklődik titkosszolgálati eszköznek/engedélyköteles kettő felhasználású terméknek minősülő eszközök beszerzése iránt és áll kapcsolatban ilyen termékeket forgalmazó külföldi gyártókkal.
HD-vel folytatott kapcsolata során tudomást szerzett HD titkosszolgálati kapcsolatrendszeréről és közreműködött azokban a tárgyalásokban, amelyek engedélyköteles titkosszolgálati eszközök (kémszoftver, jelzavaró, kép- és hangrögzítésre álcázott módon alkalmas eszköz) beszerzését célozták.
2025 júliusában bejelentés érkezett az NMHH ún. hotline-jára, amely szerint a két fél szereplő gyermekek online szexuális kizsákmányolására irányuló tartalomkészítésre szolgáló eszközöket tervez beszerezni és felhasználni. Az NMHH hivatalból értesítette a nyomozó és nemzetbiztonsági szerveket, majd a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói házkutatást tartottak az érintetteknél, ahol adathordozókat és több, engedély nélkül beszerzett/gyártott haditechnikai eszközt is lefoglaltak. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja az eljárás alá vont személyeket."
(Nyitókép: Illyés Tibor)