Bejártak az ukrán nagykövetségre és az ukránoknak dolgoztak a Tisza Párt informatikusai

HD 2022-ben kapcsolatba került RM, magát észt állampolgárnak mondó személlyel, aki felajánlotta neki, hogy tanulmányokat folytathat a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválóság Központjában. 2023 nyarán HD családjával Tallinnba utazott, ahol egy hetet tartózkodott, azonban megállapításra került, hogy a helyi NATO-központban nem járt, a képzést pedig nem is végezhette el (mert az nem is Tallinnban, hanem Vilniusban működik), illetve a képzés elvégzéséről kiállított bizonyítvány sem eredeti. HD a magát észt állampolgárnak valló RM kérésére 2023 október végén Kijevben találkozott az IT Army of Ukraine képviselőivel, valamint több, vele egykorú fiatallal, akikkel a továbbiakban Telegram csatornákon kommunikáltak. Az észt RM személyében HD-t egy külföldi, titkosszolgálati munkában jártas személy irányította. Ezt követően HD saját elmondása szerint is együttműködött az Anonymus hackercsoport NB65-ösként ismert ágával, amellyel több műveletet is végrehajtottak Ukrajna érdekében. Ezt követően információk keletkeztek arra vonatkozóan, hogy

HD több alkalommal járt Ukrajna Budapesti nagykövetségén is.

HD 2025. februárban az ügyben szintén érintett MT-vel közösen vette fel a kapcsolatot egy ismert kémszoftvert gyártó és forgalmazó cég képviselőivel, amely szoftvert ő maga meg is AH/20336/2026-1. próbált beszerezni. Ebben állítása szerint segítségére volt egy európai uniós ország titkosszolgálata. HD 2025 májusában egy EU-tagállam nagykövetségén járt Budapesten, ahol titkosszolgálati jellegű eszközöket mutattak be számára, majd RM közvetítésével találkozott egy Rodri néven bemutatkozó férfival, aki egy uniós ország titkosszolgálati munkatársának adta ki magát, és kérdéseket tett fel neki a magyarországi belpolitikai helyzettel összefüggésben.

HD a fentieken túl online, írásbeli kapcsolatban áll egy vagy több, fedőnéven bemutatkozó személlyel, aki(k) számára titkosszolgálati működés szerinti metódussal a magyar belpolitikát érintően kérdéseket és feladatokat adott/adtak. Ezen személy(ek) hátterének feltérképezése szintén az elhárítás vizsgálatának részét képezi.

MT (brit-magyar kettős állampolgár), aki ellen a korábbiakban már több alkalommal folyt büntető eljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. MT korábban magánnyomozati tevékenysége okán a hatóságok látókörébe került, azt állítva, hogy képes állami rendszerekből hatósági adatokat is megszerezni. Miután egyértelművé vált, hogy MT és HD munkájuk során napi szinten dolgoznak együtt, a kémelhárítási terület kiterjesztette a tevékenységét MT is. Ezek során a következőket sikerült megállapítani. MT jövedelmének jelentős része észt bejegyzésű gazdasági társaságtól származik. MT 2019 óta érdeklődik titkosszolgálati eszköznek/engedélyköteles kettő felhasználású terméknek minősülő eszközök beszerzése iránt és áll kapcsolatban ilyen termékeket forgalmazó külföldi gyártókkal.