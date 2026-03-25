A Direkt36 amatőr „oknyomozói” tönkretették a magyar kémelhárítás munkáját – és még nekik áll feljebb

A Dierkt36 sikeresen beletenyerelt a titkosszolgálat kémelhárítási akciójába
Az Index rámutat, a fentiek ellenére kedden este a Direkt36 munkatársai közzétettek egy bejegyzést a Facebookon, amelyben azt írták: „az AH főigazgatójának levele semmi érdemi választ nem ad a cikkünk főbb állításaira”.
Az Index ebből arra következtet, hogy a Direkt36 szerzői, Wirth Zsuzsanna és Pethő András próbáltak úgy tenni, mintha mi sem történt volna, és nem lenne jelentősége annak, hogy cikkük szereplőiről kiderült, hogy tevékenységük okkal keltette föl a magyar szolgálatok figyelmét. Pedig
legkésőbb a nemzetbiztonsági bizottság tájékoztatójából rá kellett jönniük, hogy egyáltalán nem egy olyan összeesküvésről volt szó, amit ők igyekeztek fölvázolni.
Az Index szerint ugyanis az eddig rendelkezésre álló információk alapján sokkal inkább az a helyzet, hogy a Direkt36 munkatársainak a magyar titkosszolgálatoknak egy kémelhárítási akciójába sikerült dilettáns módon belegázolniuk.