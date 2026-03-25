03. 25.
szerda
buddha tisza párt direkt36 nemzetbiztonsági bizottság Magyar Péter

A Direkt36 amatőr „oknyomozói” tönkretették a magyar kémelhárítás munkáját – és még nekik áll feljebb

2026. március 25. 19:33

Lelepleződött a rejtélyes Buddha, aki a Tisza informatikusaként lett egy kémügy főszereplője.

2026. március 25. 19:33
null

Az Indexnek sikerült megtalálnia – még egy hivatalos pártfotón is – az egyik tiszás informatikust, aki a kedden napvilágot látott ukrán hátterű kémügy főszereplője.

A hírportál cikkéből kiderül: az ügyet kirobbantó Direkt36 Magyar Péterék narratívájával megegyezően azt állítja, hogy a hazai szolgálatok a Fidesz megbízásából az orosz módszerek szerint a Tisza Párt ellen dolgoztak. Ezzel szemben a nyilvánosságra hozott dokumentum alapján egyértelműnek tűnik, hogy az újságírók által most bemutatott informatikus 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

egy évekkel korábban már az Alkotmányvédelmi Hivatal látókörébe kerülő célszeméllyel folytatott közös munka miatt került megfigyelésre, a külföldről pénzelt és külföldi szolgálatokkaal együttműködő lap által kiszivárogtatott információk pedig vélhetően a hivatal eddigi, több szálon futó kémelhárítási munkáját tették tönkre.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Index felidézte, kedden reggel a Direkt36 tett közzé egy hosszú cikket, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. A zavaros, számos ponton nem alátámasztott cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két férfi.

Hozzátezik: kedden délután azonban rendkívüli ülést tartott a titkosszolgálatok munkáját felügyelő Nemzetbiztonsági Bizottság, amelynek tájékoztatásából kiderült, hogy a két férfi konkrétan külföldi szolgálatokkal állt kapcsolatban, egyikük számos alkalommal bent járt Ukrajna budapesti nagykövetéségén, sőt, még engedélyköteles titkosszolgálati eszközök beszerzésétől sem riadtak vissza.

Az Indexnek forrásai segítségével kicsivel később sikerült beazonosítania a két férfi egyikét, a Direkt36 cikkében csak „Buddhaként” emlegetett, Maróti Tamást, akit a Nemzetbiztonsági Bizottság dokumentumában M.T. monogrammal jelölt.

Ezt is ajánljuk a témában

 

A férfiről több, a Tisza Pártban dolgozó forrás is megerősítette az Indexnek, hogy valóban Magyar Péteréknek dolgozik informatikusként, és a Buddha név is hozzá köthető” 

– írja a portál.

Forrásaik segítségével még egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón is megtalálták a „Buddhát”, amint a párt irodájában egy tiszás pulcsiban éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik:

Forrás: Facebook/Tisza Párt

Maróti Tamás beazonosításában – tiszás forrásaik mellett – a férfi brit háttere is az Index segítségére volt. Mint írják: „2019-ben ugyanis éppen az Egyesült Királyságban hozott létre egy céget, a Stohastik LTD-t, amelynek alapító dokumentumában Maróti lakcímeként a Carl Lutz rakpart 29. szerepelt.  Ez a cím a Google utcakeresőn szereplő fotó alapján pedig nem más, mint egy dunai állóhajó. Márpedig a Direkt36 keddi cikkéből kiderült, hogy az egyik gyanúsítottnál tartott házkutatásra éppen egy budapesti hajón került sor.”

A Dierkt36 sikeresen beletenyerelt a titkosszolgálat kémelhárítási akciójába

Az Index rámutat, a fentiek ellenére kedden este a Direkt36 munkatársai közzétettek egy bejegyzést a Facebookon, amelyben azt írták: „az AH főigazgatójának levele semmi érdemi választ nem ad a cikkünk főbb állításaira”.

Az Index ebből arra következtet, hogy a Direkt36 szerzői, Wirth Zsuzsanna és Pethő András próbáltak úgy tenni, mintha mi sem történt volna, és nem lenne jelentősége annak, hogy cikkük szereplőiről kiderült, hogy tevékenységük okkal keltette föl a magyar szolgálatok figyelmét. Pedig 

legkésőbb a nemzetbiztonsági bizottság tájékoztatójából rá kellett jönniük, hogy egyáltalán nem egy olyan összeesküvésről volt szó, amit ők igyekeztek fölvázolni. 

Az Index szerint ugyanis az eddig rendelkezésre álló információk alapján sokkal inkább az a helyzet, hogy a Direkt36 munkatársainak a magyar titkosszolgálatoknak egy kémelhárítási akciójába sikerült dilettáns módon belegázolniuk.

A két szerző aztán szerdán a Telexen megjelentetett egy hosszú videóinterjút, Szabó Bencével, aki az Index szerint feltehetően már a keddi írásuk elsőszámú forrása is volt. A férfi a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozója,

akit időközben a Központi Nyomozó Főügyészségen gyanúsítottként hallgattak ki hivatali visszaélés miatt.

A Direkt36-nak illegálisan szivárogtató Szabó pedig – akinek mezei rendőrnyomozóként nyilvánvalóan fogalma sem volt arról, valójában milyen érzékeny ügy részleteit adja ki a sajtónak – a vele készült videóinterjúban szemrebbenés nélkül megismételte a keddi Direkt36 cikk narratíváját.

Ennek az interjúnak a legvitathatóbb része az Index szerint az a szakasz, amikor Szabó lényegében egy kém életmódját vázolja föl miközben az áldozatnak beállított, és általa következetesen csak Buddhaként emlegetett Marótiról beszél.

Felbukkant az ukrán aranykonvoj is

Az Index arról is említést tesz, hogy a hivatali visszaéléssel gyanúsított rendőr ügyvédje nem más, mint az a Laczó Adrienn, aki az ukrán aranykonvoj-botrány gyanúsítottjait is képviseli, ami tovább fokozza az ügy abszurditását, vagy inkább szövevényességét. A portál rámutat, a korábbi bírónő több szálon is kapcsolódik a Tisza Párthoz. A sajtóban korábban is megjelent, hogy rendszeresen egyeztetett Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével a párt „igazságügyi helyreállítási tervéről”.

Ezt is ajánljuk a témában

Obsitos Technikus
2026. március 25. 20:32
Buddha bácsi nem ukrán véletlenül? Csak a fején található zsírmennyiség alapján.
recipp
2026. március 25. 20:31
Ennek a kommunikációs módszernek van egy másik oldala is. Az oroszok így fűzik szorosabbra a láncot Orbán nyakán. Az Orbán-rendszer külpolitikájának alapelemei: magyarellenes politikusok támogatása és idegen érdekek kiszolgálása + olyan évszázados jóbarátainkkal való viszony megrontása, mint a lengyelek. Akikkel még akkor is barátok maradtunk, mikor Magyarország Adolf Hitler oldalán állt (külpolitikánk akkor is egy tragédia volt), Lengyelország meg Hitler áldozata. Hitler nem tudott közénk állni, de Putyin igen.S ebbeől következik az olyan idegen érdekek támogatása, amely a tervek szerint jól szolgálja Orbán szűk körének érdekeit. Jó példa erre a magyarellenes román szélsőjobb támogatása, csak azért, hogy az EU-ban növekedjen Orbán törekvéseinek megerősítése más államok által.
nemecsekerno-007-01
2026. március 25. 20:31
recipp 2026. március 25. 20:27 ,,Kémek, bizniszek, bűnözők: amikor Orbánék az oroszoknak kedveztek...,, Akkor pofázz amikor fél Európa rajtunk keresztül veszi az orosz gázt és olajat, mert nincs más út. Annyira idióták vagytok, hogy arra már nincsenek szavak.
recipp
2026. március 25. 20:30
Az Orbán-rendszer külpolitikájának alapelemei: magyarellenes politikusok támogatása és idegen érdekek kiszolgálása A nyílt csatornán zajló Szijjártó–Lavrov-kommunikáció könnyen lehet, hogy egy moszkvai jelzés az illetékeseknek, hogy a Kremlnek füle van az Európai Unió vezetésében. A beszélgetésnek azonban van egy kevéssé érintett része, ami ékes bizonyítéka annak, hogy az Orbán-kormány számára a határon túli magyarság érdekei semmit sem számítanak, ha az a cél, hogy egy külföldi szövetségesüket helyzetbe hozzák. „Nem akarlak zavarni, de a Miniszterelnök kért meg rá, mert lenne egy egészen nagy kérésünk hozzád. Ahogy tudsz róla, választások jönnek Szlovákiában február 29-én és számunkra kulcsfontosságú, hogy az ottani koalíció folytatni tudja Szijjártó Péter nem cáfolta, hogy ez a beszélgetés megtörtént petike, utolsó áruló, seggnyaló kiskutya vagy... nem csoda, hogy az új orosz gazdáid kitörlik veled a seggüket nagy nyilvánosság előtt.
