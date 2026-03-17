Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt ukrán aranykonvoj horváth lóránt laczó adrienn Ukrajna ügyvéd

Összenő, ami összetartozik: terrorcselekmény gyanújával perelte be a magyar hatóságokat az ukrán aranykonvojt képviselő, Tiszához köthető ügyvédi iroda

2026. március 17. 11:50

Az ukrán pénzszállítók ügyvédjének irodájában dolgozik Laczó Adrienn, aki több szempontból is köthető a Tisza Párthoz.

null

Hivatali visszaélés és terrorcselekmény gyanúja miatt tett feljelentést a magyar Központi Nyomozó Főügyészségnél az ukrán Oschadbank jogi képviselője – írta meg a HVG.

A közlemény szerint a hét érintett ukrán pénzszállító nevében is eljártak, jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés gyanújára hivatkozva. Emellett a Fővárosi Törvényszékhez is keresetet nyújtottak be a kiutasításról szóló határozat megsemmisítése érdekében.

Az ügy előzménye, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megállított egy Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállító konvojt, és az azt kísérő hét ukrán állampolgárt őrizetbe vették pénzmosás gyanújára hivatkozva. A járművek jelentős értékű pénzeszközöket – mintegy 40 millió dollárt, 35 millió eurót, valamint kilenc kilogramm aranyat – szállítottak.

Forrás: MTI / Magyarország Kormánya

Később a NAV bejelentette, hogy a lefoglalt járműveket visszaadják, a bennük szállított pénzt és aranyat azonban nem.

Az intézkedések hátterében egy kormányrendelet is áll, amely nemzetbiztonsági okokra hivatkozva vizsgálatot rendelt el a szállítmány és esetleges politikai kapcsolatai ügyében. A szabályozás szerint a vizsgálat lezárásáig a vagyont lefoglaltnak kell tekinteni, még külön hatósági határozat nélkül is. Ezzel párhuzamosan a parlament egy olyan törvényt is elfogadott, amely lehetővé teszi a vagyon visszatartását.

Az ukrán pénzszállítók ügyvédje Horváth Lóránt, akinek irodájában dolgozik Laczó Adrienn, aki több szempontból is köthető a Tisza Párthoz.

„Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomodmagammal együtt – a Tisza Pártban látom” – írta a saját oldalán korábban Laczó Adrienn.

Forrás: Facebook

Laczóról korábban az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével. Beszámolója szerint az igazságügyi helyreállítási terven dolgoztak, ami azt jelenti, hogy ha hatalomra kerülnének, nekimennének a teljes igazságügyi rendszernek. 

Laczó Adriennt a Tűzfalcsoport egy korábbi bejegyzésében egyenesen a Tisza igazságügyi programírójának nevezte. 

Teljesen egyértelmű tehát, hogy a Horváth Lóránt irodájában dolgozó, a Tisza Párthoz több szálon kötődő, korábban „kiugrott bíróként” ismert Laczó Adrienn egyáltalán nem egy mellékszereplő Magyar Péter stábjában. 

A fenti fejlemények ismét alátámasztják azt, hogy a Tisza Párt és az ukránok között nagyon szoros szálak lehetnek. 

A feljelentést benyújtó Horváth Lóránt szerint az eljáró szervek hivatalos minőségükben olyan módon gyakorolhatták jogosítványaikat, amely nem feltétlenül felelt meg a jogszabályi garanciáknak.

A feljelentés kitér arra is, hogy indokolt lehet feltárni, milyen döntéshozatali folyamat előzte meg a Terrorelhárítási Központ intézkedését és a vagyon lefoglalását.

Nyitókép: képernyőkép

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patópál
2026. március 17. 12:44
"Emellett a Fővárosi Törvényszékhez is keresetet nyújtottak be a kiutasításról szóló határozat megsemmisítése érdekében." Ez fáj az oligarcháknak a legjobban, mert abban a korrupt putriban közel lehetetlen olyan embert találni, aki ennyi pénzzel nem lép le.
Válasz erre
0
0
salátás
2026. március 17. 12:40
egyem a lelketeket, hát még meg se választottak titeket, már bemutattátok, hova húz a szivetek: külföldre. érdekes ukrajnát nem jelentették fel az északi áramlat felrobbantásáért és a barátság működésének blokkolásáért ja de az magyar érdek lenne :)))))
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. március 17. 12:38
Ilyen nevű picsa rajta van a tiszaszar 200 000-res listáján....
Válasz erre
0
0
lyon-v-2
2026. március 17. 12:35
Ez a Horváth Lóránt-féle ügyvédi iroda most jól megszedi magát ezen az ügyön is. Végül is nekik így is - úgy is bevétel lesz és valószínűleg nem kicsi. A pop-szakma ártalmai...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!