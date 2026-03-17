Összenő, ami összetartozik: terrorcselekmény gyanújával perelte be a magyar hatóságokat az ukrán aranykonvojt képviselő, Tiszához köthető ügyvédi iroda

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Az ukrán pénzszállítók ügyvédjének irodájában dolgozik Laczó Adrienn, aki több szempontból is köthető a Tisza Párthoz.
Hivatali visszaélés és terrorcselekmény gyanúja miatt tett feljelentést a magyar Központi Nyomozó Főügyészségnél az ukrán Oschadbank jogi képviselője – írta meg a HVG.
A közlemény szerint a hét érintett ukrán pénzszállító nevében is eljártak, jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés gyanújára hivatkozva. Emellett a Fővárosi Törvényszékhez is keresetet nyújtottak be a kiutasításról szóló határozat megsemmisítése érdekében.
Az ügy előzménye, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megállított egy Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállító konvojt, és az azt kísérő hét ukrán állampolgárt őrizetbe vették pénzmosás gyanújára hivatkozva. A járművek jelentős értékű pénzeszközöket – mintegy 40 millió dollárt, 35 millió eurót, valamint kilenc kilogramm aranyat – szállítottak.
Később a NAV bejelentette, hogy a lefoglalt járműveket visszaadják, a bennük szállított pénzt és aranyat azonban nem.
Az intézkedések hátterében egy kormányrendelet is áll, amely nemzetbiztonsági okokra hivatkozva vizsgálatot rendelt el a szállítmány és esetleges politikai kapcsolatai ügyében. A szabályozás szerint a vizsgálat lezárásáig a vagyont lefoglaltnak kell tekinteni, még külön hatósági határozat nélkül is. Ezzel párhuzamosan a parlament egy olyan törvényt is elfogadott, amely lehetővé teszi a vagyon visszatartását.
Az ukrán pénzszállítók ügyvédje Horváth Lóránt, akinek irodájában dolgozik Laczó Adrienn, aki több szempontból is köthető a Tisza Párthoz.
„Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomodmagammal együtt – a Tisza Pártban látom” – írta a saját oldalán korábban Laczó Adrienn.
Laczóról korábban az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével. Beszámolója szerint az igazságügyi helyreállítási terven dolgoztak, ami azt jelenti, hogy ha hatalomra kerülnének, nekimennének a teljes igazságügyi rendszernek.
Laczó Adriennt a Tűzfalcsoport egy korábbi bejegyzésében egyenesen a Tisza igazságügyi programírójának nevezte.
Teljesen egyértelmű tehát, hogy a Horváth Lóránt irodájában dolgozó, a Tisza Párthoz több szálon kötődő, korábban „kiugrott bíróként” ismert Laczó Adrienn egyáltalán nem egy mellékszereplő Magyar Péter stábjában.
A fenti fejlemények ismét alátámasztják azt, hogy a Tisza Párt és az ukránok között nagyon szoros szálak lehetnek.
A feljelentést benyújtó Horváth Lóránt szerint az eljáró szervek hivatalos minőségükben olyan módon gyakorolhatták jogosítványaikat, amely nem feltétlenül felelt meg a jogszabályi garanciáknak.
A feljelentés kitér arra is, hogy indokolt lehet feltárni, milyen döntéshozatali folyamat előzte meg a Terrorelhárítási Központ intézkedését és a vagyon lefoglalását.
Nyitókép: képernyőkép