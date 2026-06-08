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magyar válogatott Gera Dániel iráni háború Perszepolisz Irán

Egy hazai lap azt állítja, Gera a háború után visszatér Iránba

2026. június 08. 14:15

Az iráni bajnokság küzdelmei a vb után folytatódhatnak. Gera Dániel a hírek szerint hétfőn tér vissza a Perszepoliszhoz.

2026. június 08. 14:15
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Visszatér Iránba a Perszepolisz magyar válogatott labdarúgója, Gera Dániel – írja a Blikk. Korábban arról jelentek meg sajtóhírek, hogy a klub és a játékos szakíthatnak egymással, a szerződésbontásról szóló híresztelések azonban nem igazolódtak be.

magyar válogatott, Gera Dániel, Irán, Perszepolisz
Gera Dániel eddig négy meccsen lépett pályára a magyar válogatottban (Fotó: MTI / MTVA / Czeglédi Zsolt)

A 30 éves játékos januárban a DVTK-tól igazolt az iráni Perszepoliszhoz, amelynél azonnal beverekedte magát a csapatba, és az eddigi öt bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára. Február végén azonban az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, ezért a helyi bajnokságot félbeszakították, a futballista pedig nem sokkal később elhagyta az országot.

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Gera azóta itthon készült, ám a Blikk információi szerint hétfőn repülőre ül, és visszatér a teheráni egyesülethez, amelynél – a Transfermarkt adatbázisa szerint – 2027 nyaráig érvényes a szerződése.

Az iráni bajnokságban legutóbb február végén rendeztek fordulót, a küzdelmek feltehetően a vb után folytatódhatnak, amelyen a perzsa állam is részt vesz. A Perszepolisz huszonkét kör után a hatodik helyen áll a 16 csapatos mezőnyben, a magyar légióssal öt meccsen egy győzelem és négy vereség volt az együttes mérlege az év elején.

Gera eddig négyszer szerepelt a magyar válogatottban 2024 őszén.

Nyitókép: MTI / MTVA / Czeglédi Zsolt

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