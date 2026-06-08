Egy hazai lap azt állítja, Gera a háború után visszatér Iránba

Visszatér Iránba a Perszepolisz magyar válogatott labdarúgója, Gera Dániel – írja a Blikk. Korábban arról jelentek meg sajtóhírek, hogy a klub és a játékos szakíthatnak egymással, a szerződésbontásról szóló híresztelések azonban nem igazolódtak be.

Gera Dániel eddig négy meccsen lépett pályára a magyar válogatottban (Fotó: MTI / MTVA / Czeglédi Zsolt)

A 30 éves játékos januárban a DVTK-tól igazolt az iráni Perszepoliszhoz, amelynél azonnal beverekedte magát a csapatba, és az eddigi öt bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára. Február végén azonban az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, ezért a helyi bajnokságot félbeszakították, a futballista pedig nem sokkal később elhagyta az országot.