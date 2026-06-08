Egy hazai lap azt állítja, Gera a háború után visszatér Iránba

Iráni helyzet: „Dani biztonságban elhagyta az országot” – Gera játékosügynöke a Mandinernek
Ivan Rados adott megnyugtató helyzetjelentést az Iránból kimenekített játékosáról.
Az iráni bajnokság küzdelmei a vb után folytatódhatnak. Gera Dániel a hírek szerint hétfőn tér vissza a Perszepoliszhoz.
Visszatér Iránba a Perszepolisz magyar válogatott labdarúgója, Gera Dániel – írja a Blikk. Korábban arról jelentek meg sajtóhírek, hogy a klub és a játékos szakíthatnak egymással, a szerződésbontásról szóló híresztelések azonban nem igazolódtak be.
A 30 éves játékos januárban a DVTK-tól igazolt az iráni Perszepoliszhoz, amelynél azonnal beverekedte magát a csapatba, és az eddigi öt bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára. Február végén azonban az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, ezért a helyi bajnokságot félbeszakították, a futballista pedig nem sokkal később elhagyta az országot.
Ezt is ajánljuk a témában
Ivan Rados adott megnyugtató helyzetjelentést az Iránból kimenekített játékosáról.
Gera azóta itthon készült, ám a Blikk információi szerint hétfőn repülőre ül, és visszatér a teheráni egyesülethez, amelynél – a Transfermarkt adatbázisa szerint – 2027 nyaráig érvényes a szerződése.
Az iráni bajnokságban legutóbb február végén rendeztek fordulót, a küzdelmek feltehetően a vb után folytatódhatnak, amelyen a perzsa állam is részt vesz. A Perszepolisz huszonkét kör után a hatodik helyen áll a 16 csapatos mezőnyben, a magyar légióssal öt meccsen egy győzelem és négy vereség volt az együttes mérlege az év elején.
Gera eddig négyszer szerepelt a magyar válogatottban 2024 őszén.
Nyitókép: MTI / MTVA / Czeglédi Zsolt