Ft
Ft
17°C
9°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány Tisza Párt direkt36 Zelenszkij Ukrajna Kijev Magyar Péter

Visszafelé sült el a Direkt36 cikke: feltárták, hogy ott vannak az ukránok a Tiszában

2026. március 25. 10:10

A kormányt próbálta lejáratni az ügynökmédium, most kiderült, a Tisza Párt informatikusai bejártak az ukrán nagykövetségre és az ukránoknak dolgoztak, vagyis a Direkt36 cikkében emlegetett két személyt nem véletlenül figyelték a hatóságok.

Hatalmas öngólt lőtt a Direkt36 ügynökmédium, amikor a kormányt próbálták lejáratni, mondván megfigyeltek két Tiszánál dolgozó informatikust. Csakhogy alig fél nap alatt kiderült, hogy megfigyelték őket, hiszen ukránoknak dolgoztak, bejártak az ukrán követségre és több büntetőeljárás is ment ellenük. 

Vagyis 

a külföldről finanszírozott, külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő Direkt36-nak sikerült egy olyan ügyet bedobnia, ami valójában a Tiszának kínos, hiszen mindez további bizonyíték arra, hogy a Tiszába mennyire be vannak épülve az ukránok.

Amint arról a Mandiner is beszámolt, a legfrissebb nemzetbiztonsági jelentés szerint a Tisza Párt informatikusai bejártak az ukrán nagykövetségre és az ukránoknak dolgoztak, vagyis a Direkt36 cikkében emlegetett két, 

Tisza Pártnak dolgozó informatikust nem véletlen figyelték a magyar hatóságok.

Az ukránok Tiszába való beépülését bizonyítja az is, hogy a Tisza applikációját is ukránok fejlesztették, tesztelték, és mind a 200 ezer tiszás adata Kijevben landolt. Ráadásul Tseber Roland Ivanovics ukrán kém intézte, szervezte Magyar Péter kijevi útját. 

Magyar Péter és Tseber Roland
Fotó: Tseber Roland Facebook-oldala

Mára köztudott, hogy az ukránoknak azért érdeke befolyás alá venni a Tiszát, mert a kormányváltást akarják, hiszen 

a jelenlegi Orbán-kormány nem engedi be az EU-ba Ukrajnát, nem ad pénzügyi, katonai támogatást Ukrajnának, és a rezsicsökkentés fenntarthatósága érdekében nem hajlandó leválni az orosz energiáról sem.

Az ukrán nyomásgyakorlást mutatják Zelenszkij fenyegetései is, maga az ukrán elnök mondta ki például, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak Orbán Viktor címét. Azóta Ukrajnában újabb és újabb forgatókönyv terjed a miniszterelnök elleni lehetséges merényletről.

Azt is elismerte, hogy 

Ukrajnában senkinek sem áll szándékában visszaállítani az orosz kőolaj tranzitját, 

hogy azon Oroszország pénzt keressen. Kijelentette, Orbán és Fico sohasem mondott köszönetet Ukrajnának, ellenben mindig csak arról beszélnek, hogy Kijev mivel tartozott nekik. Az ukrán elnök ezzel nyíltan elismerte, hogy nem technikai, hanem politikai okokból tartják fenn a kőolajblokádot. Az ukránok ráadásul, azután, hogy leállították a Barátság-vezetéket, több alkalommal is támadás alá vették a Török Áramlatot, ezzel is nyomást gyakorolva a magyar kormányra.

Nyitókép: képernyőfotó

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pctroll
2026. március 25. 13:11
Próbálnak előre menekülni, de a valóság utoléri őket. Jaj de messze van még nekik április 12.
Válasz erre
0
0
szantofer
•••
2026. március 25. 13:03 Szerkesztve
Pár embernek kinéz néhány év a Rogán-bandából. Ja, és a mandiner megy a levesbe. A lófasznak is van vége, csomagoljatok!
Válasz erre
1
0
szantofer
•••
2026. március 25. 13:00 Szerkesztve
Szinte látom ahogy a titkosszolgálati ügynökök tanácstalanul ülnek egy lesötétített szobában, és azon gondolkodnak hogyan kellene megszerezni Szijjártó Áruló Peti telefonszámát, mert le kellene hallgatni. Egyszer csak az egyik a homlokára csap. Megvan, hívjuk fel a Panyit, és kérjük el tőle! Ja, Ukrajnának gáz? Hát ha az oroszok támadásába nem döglöttek bele 4 évig, ebbe tutira bele fognak, már húsvétra. vagy mégsem? Csomagoljatok!
Válasz erre
0
0
tovarisi-konyec
•••
2026. március 25. 12:32 Szerkesztve
A Fidesz ellenfelei ellen rendszeresen büntetőeljárások indulnak, aztán évekkel később mindig kiderül, hogy nem történt semmi és jönnek a helyreigazítási cikkek. :) Jó visítozást nektek az utolsó 18 napra.
Válasz erre
2
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!