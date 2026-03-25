Visszafelé sült el a Direkt36 cikke: feltárták, hogy ott vannak az ukránok a Tiszában

Az ukrán nyomásgyakorlást mutatják Zelenszkij fenyegetései is, maga az ukrán elnök mondta ki például, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak Orbán Viktor címét. Azóta Ukrajnában újabb és újabb forgatókönyv terjed a miniszterelnök elleni lehetséges merényletről.

Azt is elismerte, hogy

Ukrajnában senkinek sem áll szándékában visszaállítani az orosz kőolaj tranzitját,

hogy azon Oroszország pénzt keressen. Kijelentette, Orbán és Fico sohasem mondott köszönetet Ukrajnának, ellenben mindig csak arról beszélnek, hogy Kijev mivel tartozott nekik. Az ukrán elnök ezzel nyíltan elismerte, hogy nem technikai, hanem politikai okokból tartják fenn a kőolajblokádot. Az ukránok ráadásul, azután, hogy leállították a Barátság-vezetéket, több alkalommal is támadás alá vették a Török Áramlatot, ezzel is nyomást gyakorolva a magyar kormányra.

Nyitókép: képernyőfotó