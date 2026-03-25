Visszafelé sült el a Direkt36 cikke: feltárták, hogy ott vannak az ukránok a Tiszában

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A kormányt próbálta lejáratni az ügynökmédium, most kiderült, a Tisza Párt informatikusai bejártak az ukrán nagykövetségre és az ukránoknak dolgoztak, vagyis a Direkt36 cikkében emlegetett két személyt nem véletlenül figyelték a hatóságok.
Hatalmas öngólt lőtt a Direkt36 ügynökmédium, amikor a kormányt próbálták lejáratni, mondván megfigyeltek két Tiszánál dolgozó informatikust. Csakhogy alig fél nap alatt kiderült, hogy megfigyelték őket, hiszen ukránoknak dolgoztak, bejártak az ukrán követségre és több büntetőeljárás is ment ellenük.
Vagyis
a külföldről finanszírozott, külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő Direkt36-nak sikerült egy olyan ügyet bedobnia, ami valójában a Tiszának kínos, hiszen mindez további bizonyíték arra, hogy a Tiszába mennyire be vannak épülve az ukránok.
Amint arról a Mandiner is beszámolt, a legfrissebb nemzetbiztonsági jelentés szerint a Tisza Párt informatikusai bejártak az ukrán nagykövetségre és az ukránoknak dolgoztak, vagyis a Direkt36 cikkében emlegetett két,
Tisza Pártnak dolgozó informatikust nem véletlen figyelték a magyar hatóságok.
Az ukránok Tiszába való beépülését bizonyítja az is, hogy a Tisza applikációját is ukránok fejlesztették, tesztelték, és mind a 200 ezer tiszás adata Kijevben landolt. Ráadásul Tseber Roland Ivanovics ukrán kém intézte, szervezte Magyar Péter kijevi útját.
Mára köztudott, hogy az ukránoknak azért érdeke befolyás alá venni a Tiszát, mert a kormányváltást akarják, hiszen
a jelenlegi Orbán-kormány nem engedi be az EU-ba Ukrajnát, nem ad pénzügyi, katonai támogatást Ukrajnának, és a rezsicsökkentés fenntarthatósága érdekében nem hajlandó leválni az orosz energiáról sem.
Az ukrán nyomásgyakorlást mutatják Zelenszkij fenyegetései is, maga az ukrán elnök mondta ki például, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak Orbán Viktor címét. Azóta Ukrajnában újabb és újabb forgatókönyv terjed a miniszterelnök elleni lehetséges merényletről.
Azt is elismerte, hogy
Ukrajnában senkinek sem áll szándékában visszaállítani az orosz kőolaj tranzitját,
hogy azon Oroszország pénzt keressen. Kijelentette, Orbán és Fico sohasem mondott köszönetet Ukrajnának, ellenben mindig csak arról beszélnek, hogy Kijev mivel tartozott nekik. Az ukrán elnök ezzel nyíltan elismerte, hogy nem technikai, hanem politikai okokból tartják fenn a kőolajblokádot. Az ukránok ráadásul, azután, hogy leállították a Barátság-vezetéket, több alkalommal is támadás alá vették a Török Áramlatot, ezzel is nyomást gyakorolva a magyar kormányra.
