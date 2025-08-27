Egyre több sötét titokra derül fény Magyar Péter ukrán „testvérét” illetően

Csak álca volt a büntetőbíróság létrehozása

Az Ellenpont cikkében ismertette, hogy Tseber Roland még 2022 szeptemberében az ukrán parlament emberi jogi biztosaként érkezett Németországba Denisz Maljuska igazságügyi miniszter társaságában. Ekkor még hivatalosan egy diplomáciai misszió tagja volt, melynek célja egy olyan büntetőbíróság felállítása volt, amely kivizsgálja az orosz háborús bűnöket és elítéli az elkövetőket.

Ez azonban csak a felszín volt, a tanácskozás legfontosabb eredménye valójában nem a büntetőbíróság létrehozása volt, hanem az, hogy

az addig visszafogott németek beleegyeztek, hogy támogatják Ukrajna uniós csatlakozását és fegyvereket is küldenek Ukrajnába

– hangsúlyozták.

A német fegyverszállítmány a következő eszközöket tartalmazta:

10 hídrendszer;

3 közepes gerendás hídrendszer;

90 nehéz pótkocsi;

4 IRIS-T SLM légvédelmi rendszer (illetve később további 3 rendszer);

4 db önjáró tarack 2000 lőszerrel;

2 MARS II többszörös indítású rakétarendszer lőszerrel;

50 MRAP DINGO jármű;

"téli csomag" (termoszövet, generátorok, sátrak és élelmiszer);

alkatrészek az M2 nehézgéppuskához;

12 M1070 Oshkosh traktor;

12 elektronikus kommunikációs szkennelő/zavaró rendszer;

mentőautó;

20 db 70 mm-es rakétavető kisteherautókon, 2000 rakétával;

1592 db 155 mm-es lövedék;

255 Vulcano 155 mm-es lövedék;

30 000 darab 40 mm-es kaliberű töltény;

6 daru;

40 rádióhullámos drónvédelmi eszköz;

12 páncélozott evakuációs jármű;

24 MG3 géppuska páncélozott mentőjárművekhez;

14 nyerges vontató és 14 félpótkocsi;

43 felderítő drón;

10 páncélozott jármű;

100 ezer elsősegélycsomag;

5032 hordozható páncéltörő fegyver;

200 teherautó;

24 drónellenes rendszer;

16 BIBER hídépítő tartály

– sorolták.

Emellett a német képviselők ígéretet tettek arra, hogy a Bundestag továbbra is azon fog dolgozni, hogy engedélyezzék a nehézfegyverek, különösen a harckocsik és a páncélozott szállítók azonnali átadását Ukrajnának – idézte fel a portál.

De mint kiderült,

nem ez volt az egyetlen fegyverszállítás, amihez Tsebernek köze volt.

A „Modern Ukrajna” egy látszólag civil szervezetként tevékenykedő egyesület, amely azonban egyáltalán nem civil tevékenységeket folytat. Sokkal inkább fegyverekkel támogatja az ukrán hadigépezetet.

Az egyik ilyen szállítmányt maga a képviselő adta át Kijevben. Erről még egy videót is készített:

Mint írták, a hivatalos nyilvántartások szerint nem Tseber nem tisztségviselője a szervezetnek, de a fotók és bejegyzések alapján „szívélyes viszonyt ápol” annak vezetőjével, Volodimir Havrishal, aki közösségi oldalán rendszeresen „büszkélkedik” azzal, hogy fegyverrel látja el az ukrán hadsereget.

Magyarországi misszió: szocdemektől a Momentumon át a Tiszáig

Az Ellenpont emlékeztetett arra, hogy Tseber Magyar Péter előtt is aktív volt Magyarországon. A saját megfogalmazása szerint kifejezetten

egy ukránbarát politikai erőt kívánt támogatni Magyarországon még 2023-ban.

Mint a Zakarpattya 24 beszámolt róla, Tseber Roland szerint „a múltbeli választások (Márki-Zay Péter 2022 áprilisi veresége- a szerk.), akárcsak a szomszédos ország politikai helyzete, megmutatták, hogy a magyar ellenzéknek általánosságban erősítésre van szüksége”.

Vagyis az azóta hazánkból kiutasított férfi egy ukrán támogatással létrejövő, az ukrán érdekek nevében eljáró ellenzéket kívánt gründolni.

Ennek a projektnek az előkészítésében kezdetben Mesterházy Attilában, valamint a Momentumban talált partnerre.

A volt szocialista miniszterelnök-jelölttel 2023 januárjában együttműködési megállapodást is kötött, amelyet úgy kommentált:

[Mesterházyék] „Ukrajna-párti álláspontot képviselnek, elítélik az orosz agressziót, és teljes mértékben támogatják az EU és a NATO felé való elmozdulásunkat. Ilyen megállapodások még soha nem születtek ukrán és magyar politikai erők között”.

De a Momentummal is együttműködést épített ki. Mintegy fél évvel a 2022-es választási vereséget követően Kijevbe hívta Gelencsér Ferencet, Bedő Dávidot és Tompos Mártont, a párt országgyűlési képviselőit. Tseber ezután kijelentette: „a magyar törvényhozók kijelentették, hogy mindenben kiállnak hazánk támogatása mellett, és hangsúlyozzák, hogy kormányuk jelenlegi álláspontja nemcsak Ukrajna, hanem maguk a magyarok számára is veszélyes. A párt képviselői aktívan kiállnak Ukrajna EU-csatlakozása mellett is”.

Mindezek után 2023-ban a magyar ellenzéki képviselőkre már „ukránbarát erőkként” hivatkozott, akik szerinte arra fogják felhívni a magyar kormányt, hogy támogassák Oroszország megbüntetését és a szankciók kiterjesztését.

Vagyis Tseber egy ukránpárti ellenzéki hálózat kiépítésébe kezdett Magyarországon

– mutatott rá az Ellenpont.

S így érkezünk meg a Tisza Párthoz, amely a 2024-es EP-választások után ha a kormányt nem is, de az ellenzéket legyőzte. A Mi Hazánk egy képviselője mellett az egyetlen ellenzéki párt volt, amely mandátumot szerzett az Európai Parlamentben,

a siker után pedig Magyar Péter érdekes mód Ukrajnába sietett, ahol Tseber Roland fogadta, akit „testvérének” nevezett.

A magyar (és az ukrán) sajtóban részletesen feldolgozták Magyar Péter nyilatkozatait a látogatásról, de az ukrán fél gondolatai nem igazán jutottak el a nyilvánosságig. Egyedül a Zakarpattya 24 készített egy rövid beszámolót arról, hogy hogyan nyilatkozott Tseeber Magyar Péter látogatásáról. Ebből pedig kiderül, hogy az ukrán férfi részéről

Magyar Péter a következő láncszeme annak a hálózatnak, amely egy ukránbarát ellenzéki erő kiépítésére irányul.

Az ukrán kémként azonosított férfi ugyanis így nyilatkozott Magyar Péter látogatásáról:

Magyar Péter ismerkedik Ukrajnával, Kárpátaljával, és meg vagyok győződve arról, hogy a jövőben erős támogatást fogunk élvezni a Tisza Párt részéről, mind az Európai Parlamentben, mind más európai intézményekben

”

– jelentette ki Tseber Roland.

Több mint egy ukrán politikus Az Ellenpont szerint mindebből egyértelműen látható, hogy Tseber Roland több mint egy helyi politikus: fegyverüzleteket köt Németországban és kimondottan befolyásolási szándékkal szervez ellenzéki pártokat Magyarországon. Magyar Péter feltűnése Tseber mellett az előzmények ismeretében nem véletlen, hiszen az ukránpárti befolyás megerősítésének céljával a férfi folyamatosan, évek óta szervezkedik Magyarországon. Ennek eszköze saját bevallása szerint Magyar Péter is – zárta összeállítását a lap.

