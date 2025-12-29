Szánthó Miklós: A Tisza Párt olyan megszorításokra készül, amelyekről a Z generáció legfeljebb a történelemkönyvekben olvashatott

Szánthó Miklós úgy értékeli, az év fókuszában a szuverenitás védelme, az ideológiai küzdelmekben való helytállás, valamint a 2026-os országgyűlési választásra történő felkészülés állt. A központ álláspontja szerint a politikai idény érdemi tétjei most futnak fel igazán, és a következő hónapokban érkezik el az a szakasz, amikor a szereplők már egyre kevésbé tudják elkerülni a nagy horderejű döntéseket.

A főigazgató a Magyar Nemzetnek adott interjúban arra is kitért, hogy a központ tervei szerint jövő tavasszal ismét megrendezik a CPAC Hungaryt, amelyet az elmúlt években a nemzetközi jobboldal egyik legfontosabb találkozóhelyeként pozicionáltak. Szánthó szerint a rendezvény folytatása illeszkedik abba a stratégiába, amely a nemzetközi térben is láthatóvá kívánja tenni a szuverenitáspárti politikai irányvonalat.