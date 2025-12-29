Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szánthó Miklós: A Tisza Párt olyan megszorításokra készül, amelyekről a Z generáció legfeljebb a történelemkönyvekben olvashatott

2025. december 29. 08:56

Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint 2025 „erős év” volt, ugyanakkor több kulcskérdésben még nem zárultak le a politikai folyamatok.

2025. december 29. 08:56
Szánthó Miklós úgy értékeli, az év fókuszában a szuverenitás védelme, az ideológiai küzdelmekben való helytállás, valamint a 2026-os országgyűlési választásra történő felkészülés állt. A központ álláspontja szerint a politikai idény érdemi tétjei most futnak fel igazán, és a következő hónapokban érkezik el az a szakasz, amikor a szereplők már egyre kevésbé tudják elkerülni a nagy horderejű döntéseket.

A főigazgató a Magyar Nemzetnek adott interjúban arra is kitért, hogy a központ tervei szerint jövő tavasszal ismét megrendezik a CPAC Hungaryt, amelyet az elmúlt években a nemzetközi jobboldal egyik legfontosabb találkozóhelyeként pozicionáltak. Szánthó szerint a rendezvény folytatása illeszkedik abba a stratégiába, amely a nemzetközi térben is láthatóvá kívánja tenni a szuverenitáspárti politikai irányvonalat.

A főigazgató szerint az ország előtt álló kihívások értelmezése áll, a kormányzati és ellenzéki mozgásterek mellett pedig hangsúlyosan megjelenik a 2026-ig hátralévő időszak politikai logikája. 

Ebből adódóan a következő időszakban a viták fókusza mindinkább a választók számára is közvetlenül érzékelhető, anyagi és társadalompolitikai kérdésekre tolódik.

Szánthó Miklós szerint a szuverenitás kérdése ma már nem csupán a napi politikai viták része, hanem Európában egy mélyebb, civilizációs törésvonal mentén értelmezhető, amely hosszú távon is meghatározhatja a kontinens jövőjét.

„Egyértelműen ott, hogy Európa megmarad-e európainak, Magyarország megmarad-e magyar országnak, vagy feloldódik egy kívülről vezérelt, identitás nélküli globalista birodalomban. A liberálisok »ajánlata« anno igencsak egyszerűnek és vonzónak tűnt: elhitették, hogy a politikát lehet világnézetileg semleges alapon csinálni, és hogy ezért a politikát hagyjuk csak rájuk, »szakértőkre«, ők majd hozzák a gazdasági teljesítményt” – tette hozzá.

Csakhogy ez az egész hazugság volt. Idejekorán erre világított rá Csurka István, mikor azt mondta, hogy »a szakértelem bolsevista trükk«. A semlegességi mantrával lényegében elfoglalták a kultúrát, a tudatipart, a megszorításokra alapozó neoliberális doktrinerség pedig, ami most a Tisza képében akar visszajönni Magyarországon, képtelen volt sikeres gazdaságpolitikát csinálni

 – mondta a főigazgató.

Nemzetközi viszonylatban a Szánthó Miklós szerint a jobboldali hálózatok erősödése akár át is alakíthatja a politikai erőviszonyokat Európában. Meglátása szerint „van remény”, aminek éppen a magyar jobboldal az egyik motorja –, de nem szabad a vágyvezérelt gondolkodás csapdájába sem esni.

„Nyugat-Európában ma nincs valós demokrácia, nincs véleményszabadság, a régi elitek mindent megtesznek az általuk uralt intézményeken keresztül, hogy megakadályozzák a rezsimváltást. Persze, ott van már Babis vagy Fico Magyarország mellett, de Lengyelországban felszámolták a jogállamot, Ausztriában hiába nyer, kormányra nem kerülhet az FPÖ, ahogy Hollandiában Wilders még kormánytag sem lehetett, az AfD a betiltás szélén áll, Le Pen nem indulhat a következő választáson Franciaországban. Utóbbi, mint alapító tagállam a kulcs szerintem: ha ott a Le Pen helyett indítani tervezett Jordan Bardella győzni tud – pontosabban: engedik győzni – a ’27-es elnökválasztáson, az trendfordító lehet. Ha nem, Nyugat-Európa elveszett” – tette hozzá.

