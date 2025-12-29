Tovább élesedik a német nyugdíjvita, miután a CDU-hoz kötődő Gazdasági Tanács (Wirtschaftsrat) is nyíltan kiállt a jelenlegi szabályok felülvizsgálata mellett. A szervezet álláspontja szerint a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósága csak akkor biztosítható, ha a nyugdíjba vonulás életkorát a 67 év fölé emelik, és a rendszert a skandináv országok gyakorlatához igazítják – írja a Die Welt. Az érvelés és az idősek sanyargatásának ötlete kísértetiesen hasonlít a Tisza Párt Brüsszelből tollba mondott terveihez.

A Gazdasági Tanács főtitkára, Wolfgang Steiger a Funke médiacsoport lapjainak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: a nyugdíjrendszer egyre nagyobb nyomás alatt áll a társadalom elöregedése miatt. Szerinte ideje „következetes szerkezeti reformokkal” modernizálni az időskori juttatásokat, különben a fiatalabb generációkra elviselhetetlen terhek hárulnak.