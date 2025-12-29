Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gazdasági Tanács Németország SPD CDU nyugdíj Európai Unió nyugdíjreform

A Tisza német testvérpártja 67 év fölé emelné a nyugdíjkorhatárt

2025. december 29. 09:37

Ugyanaz a program fut végig a brüsszeli elit politikai leágazásain.

2025. december 29. 09:37
null

Tovább élesedik a német nyugdíjvita, miután a CDU-hoz kötődő Gazdasági Tanács (Wirtschaftsrat) is nyíltan kiállt a jelenlegi szabályok felülvizsgálata mellett. A szervezet álláspontja szerint a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósága csak akkor biztosítható, ha a nyugdíjba vonulás életkorát a 67 év fölé emelik, és a rendszert a skandináv országok gyakorlatához igazítják – írja a Die Welt. Az érvelés és az idősek sanyargatásának ötlete kísértetiesen hasonlít a Tisza Párt Brüsszelből tollba mondott terveihez.

A Gazdasági Tanács főtitkára, Wolfgang Steiger a Funke médiacsoport lapjainak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: a nyugdíjrendszer egyre nagyobb nyomás alatt áll a társadalom elöregedése miatt. Szerinte ideje „következetes szerkezeti reformokkal” modernizálni az időskori juttatásokat, különben a fiatalabb generációkra elviselhetetlen terhek hárulnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A vita hátterében az áll, hogy a szövetségi kormány megbízásából működő szakértői bizottság jelenleg is újabb nyugdíjreformon dolgozik. A decemberben elfogadott intézkedések már most komoly kritikát váltottak ki közgazdászok körében, mivel a kormány rögzítette a nyugdíjak bérszinthez viszonyított arányát. Ez a döntés milliárdos költségeket ró az államra, miközben a nyugdíjasok száma a baby boomer nemzedék nyugdíjba lépésével gyors ütemben nő.

A CDU-s szervezet szerint a jelenlegi, 67 évig fokozatosan emelkedő nyugdíjkorhatár önmagában már nem elegendő megoldás. Régóta azt javasolják, hogy a nyugdíjba vonulás életkorát automatikusan kössék a várható élettartam növekedéséhez, így a rendszer alkalmazkodni tudna a demográfiai realitásokhoz.

A Gazdasági Tanács példaként több európai országot is említ. Svédország, Hollandia és Dánia már döntöttek a magasabb nyugdíjkorhatár bevezetéséről, illetve annak további emeléséről, igaz, ezek a döntések kivétel nélkül komoly társadalmi elégedetlenséget váltottak ki. Ezekben az államokban a reformok nemcsak a nyugdíjkorhatár növelésére épülnek, hanem

tőkefedezeti elemek erősítésére és arra is, hogy az idősebb generációk nagyobb részt vállaljanak az elöregedés költségeiből.

Ezt is ajánljuk a témában

A Die Welt értékelése szerint a CDU-közeli szervezet állásfoglalása előrevetíti, hogy a nyugdíjkorhatár kérdése a következő évek egyik legélesebb társadalompolitikai vitája lesz Németországban. A reformok támogatói szerint elkerülhetetlenek a rendszer megmentéséhez, ellenzőik viszont attól tartanak, hogy a fizikai munkát végzők számára aránytalan terheket jelentenének.

Ahogy itthon a Tisza Párt esetében, úgy Németországban is igyekszik a brüsszeli érdekeket érvényesítő kereszténydemokrata-szocialista kormánykoalíció „szakértőkkel” megtámogatni a jóléti állam Friedrich Merz kancellár által belengetett lebontását.

A napokban Thorsten Frei, a német szövetségi kancellária vezetője, az SPD-hez közel álló közgazdász, Jens Südekum elképzeléseire támaszkodva nemcsak a nyugdíjhatár emelését, de az egészségügyi kiadások csökkentését is szükségesnek nevezte.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Ronny HARTMANN / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2025. december 29. 10:18
Az alacsony demográfia miatt az EU-tagországokban több javaslat készül. 1) Meghatározott bevándorlási quóta a legálisan (hivatalos okmányokkal) érkezők befogadásával. 2) A családpolitika, Mo-n támogatják legjobban. 3) A nyugdijkorhatárt egyre emelik. Németországban jelenleg a legutóbbi fizetés 48%-a a nyugdij, de ezt már tarthatatlannak tartják, ezért tolják ki a nyugdijazást. Itáliában a jövő generációjának végkielégitési összegét szánnák a nyugdijpénztárba. Jelenleg a privát és állami alkalmazottak a munkaviszony megszünésével kapnak végkielégitést, melynek összege az utolsó fizetés beszorozva a cégnél-intézménynél eltöltöltött évekkel. Ez a nyugdijon kivül szép összeg volt, amivel gyakran a nyugdijas a gyerekét lakásvételhez segitette. Ez azonban a jövőben megváltozik, ahogy a fentiekben irtam. ERGO: Lehet választani. Ez közös probléma az EU-ban. Nem igy a Harmadik világban, több nejjel sok gyerek. Az ipari országokban a nők 5O%-ának nincs gyereke.
Válasz erre
1
0
iphone-13
2025. december 29. 10:06
NE LEGYEN KÉTSÉGE SENKINEK ITT IS EZ LENNE, HA A TISZA FOS KERÜLNE HATALOMRA! VESSZEN A TISZA FOS! HAJRÁ FIDESZ-KDMP!
Válasz erre
1
0
Unknown
2025. december 29. 09:56
10 millió hulladékot meg eltartanak. Bolondok ezek a németek. Pedig egyszerű lenne a megoldás .Nem dolgozik fél éve ,azonnal besorozni az ukrán hadseregbe vagy családjával távozhat ahonnan jött .Kettőt egy csapásra megoldana .Ugye 100 éve a zsidóknak is fel kínáltak vagy elmegy vagy dolgozni viszik .Akkor működött .A végén már el sem engedték őket .
Válasz erre
0
1
zrx8
2025. december 29. 09:46
Melózzon szépen, Jürgen bácsi, valamiből fizetni kell a nyolcgyerekes Mohammed segélyét.!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!