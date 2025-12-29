A Tisza német testvérpártja 67 év fölé emelné a nyugdíjkorhatárt

Karácsonyi „meglepetés”: máris bevezetnék a Tisza megszorító programját Németországban
A Tisza német testvérpártjához tartozó német gazdasági miniszter közölte: nyugdíjkorhatár-emelés, elbocsátáshullámok, a többieknek meg még több munka jöhet.
Ugyanaz a program fut végig a brüsszeli elit politikai leágazásain.
Tovább élesedik a német nyugdíjvita, miután a CDU-hoz kötődő Gazdasági Tanács (Wirtschaftsrat) is nyíltan kiállt a jelenlegi szabályok felülvizsgálata mellett. A szervezet álláspontja szerint a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósága csak akkor biztosítható, ha a nyugdíjba vonulás életkorát a 67 év fölé emelik, és a rendszert a skandináv országok gyakorlatához igazítják – írja a Die Welt. Az érvelés és az idősek sanyargatásának ötlete kísértetiesen hasonlít a Tisza Párt Brüsszelből tollba mondott terveihez.
A Gazdasági Tanács főtitkára, Wolfgang Steiger a Funke médiacsoport lapjainak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: a nyugdíjrendszer egyre nagyobb nyomás alatt áll a társadalom elöregedése miatt. Szerinte ideje „következetes szerkezeti reformokkal” modernizálni az időskori juttatásokat, különben a fiatalabb generációkra elviselhetetlen terhek hárulnak.
A vita hátterében az áll, hogy a szövetségi kormány megbízásából működő szakértői bizottság jelenleg is újabb nyugdíjreformon dolgozik. A decemberben elfogadott intézkedések már most komoly kritikát váltottak ki közgazdászok körében, mivel a kormány rögzítette a nyugdíjak bérszinthez viszonyított arányát. Ez a döntés milliárdos költségeket ró az államra, miközben a nyugdíjasok száma a baby boomer nemzedék nyugdíjba lépésével gyors ütemben nő.
A CDU-s szervezet szerint a jelenlegi, 67 évig fokozatosan emelkedő nyugdíjkorhatár önmagában már nem elegendő megoldás. Régóta azt javasolják, hogy a nyugdíjba vonulás életkorát automatikusan kössék a várható élettartam növekedéséhez, így a rendszer alkalmazkodni tudna a demográfiai realitásokhoz.
A Gazdasági Tanács példaként több európai országot is említ. Svédország, Hollandia és Dánia már döntöttek a magasabb nyugdíjkorhatár bevezetéséről, illetve annak további emeléséről, igaz, ezek a döntések kivétel nélkül komoly társadalmi elégedetlenséget váltottak ki. Ezekben az államokban a reformok nemcsak a nyugdíjkorhatár növelésére épülnek, hanem
tőkefedezeti elemek erősítésére és arra is, hogy az idősebb generációk nagyobb részt vállaljanak az elöregedés költségeiből.
Bár hivatalosan ez csak ajánlás, mivel büntetést helyeztek kilátásba, egyértelmű, hogy ki akarja kényszeríteni az Európai Bizottság a nekik tetsző lépéseket.
A Die Welt értékelése szerint a CDU-közeli szervezet állásfoglalása előrevetíti, hogy a nyugdíjkorhatár kérdése a következő évek egyik legélesebb társadalompolitikai vitája lesz Németországban. A reformok támogatói szerint elkerülhetetlenek a rendszer megmentéséhez, ellenzőik viszont attól tartanak, hogy a fizikai munkát végzők számára aránytalan terheket jelentenének.
Ahogy itthon a Tisza Párt esetében, úgy Németországban is igyekszik a brüsszeli érdekeket érvényesítő kereszténydemokrata-szocialista kormánykoalíció „szakértőkkel” megtámogatni a jóléti állam Friedrich Merz kancellár által belengetett lebontását.
A napokban Thorsten Frei, a német szövetségi kancellária vezetője, az SPD-hez közel álló közgazdász, Jens Südekum elképzeléseire támaszkodva nemcsak a nyugdíjhatár emelését, de az egészségügyi kiadások csökkentését is szükségesnek nevezte.
A német szövetségi kancellária vezetője szerint a kormány túl sokat költ az egészségügyre, de ennek ellenére csak átlagos eredményeket érnek el.
***
Fotó: Ronny HARTMANN / AFP