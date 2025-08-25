Ft
Németország Friedrich Merz jóléti állam SDP

Lesújtó beismerést tett a német kancellár: véget kell vetni a német jóléti államnak

2025. augusztus 25. 11:43

Friedrich Merz elmondta, mire kell költenie az államnak.

2025. augusztus 25. 11:43
„A jóléti állam, ahogy ma ismerjük, gazdaságilag már nem finanszírozható” – ismerte el Friedrich Merz, Németország kancellárja a Telegraph beszámolója szerint. Németország gazdasága tavaly 0,2 százalékkal zsugorodott, 2023-ban pedig 0,3 százalékos visszaesést tapasztalt. 2017 óta drámai lassulás figyelhető meg: a GDP azóta mindössze 1,6 százalékkal nőtt, szemben az eurózóna átlagos 9,5 százalékos növekedésével.

A német gazdaság a 2000-es évek óta először csökkent két egymást követő évben.

Az ipari termelés Olaf Scholz kancellársága alatt indult csökkenésnek, többek között az olcsó orosz energiahordozók szankcionálása miatt, amely komoly energiaválságot okozott az országban. Az új kormány se hozott változást: a GDP 2025 második negyedévében 0,3 százalékkal csökkent.

Merz a szociális juttatások csökkentését tervezi a helyzet megoldása érdekében, miközben egyre nagyobb összeget emészt fel Ukrajna támogatása, valamint a migránsok ellátásának finanszírozása. A gazdasági mellett újabb politikai válság is megjelent a láthatáron, Merz tervei valószínűleg elégedetlenséget váltanak ki a koalíciós partner Szociáldemokrata Párt (SDP) körében. Az SDP jellemzően a jóléti állam védelmezőjeként tekint magára, de Merz, aki korábban vállalati jogász volt és kevés kormányzati tapasztalattal rendelkezik, azt mondta, hogy koalíción belüli elégedetlenség nem riasztja el a szükséges reformoktól.

A német kancellár hozzátette, hogy nem elégedett azzal, amit kormánya eddigi működése alatt elért, és azt mondta: „Mutassuk meg együtt, hogy a változások és a reformok lehetségesek.”

Nyitókép forrása: Adam BERRY / AFP

