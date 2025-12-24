Két tragédia rázta meg a sportvilágot az ünnepek előtt: Norvégia és Németország is gyászol

Bakkent Olaszországban a szállodai szobájában találták holtan.

A sílövő – aki pályafutása során egy világkupafutamot nyert –, vasárnap egy franciaországi tömegrajtos vk-versenyen vett részt, amelyen a 20. helyen végzett.

Cikkében az Index viszont arról ír, hogy a skandináv versenyző halálát az első vizsgálatok alapján szívprobléma okozhatta. Értesülésüket arra alapozzák, hogy Sivert Bakkent néhány éve egy myocarditis nevű alattomos szívbetegséggel diagnosztizálták, és emiatt a 2022-es versenyszezont ki is kellett hagynia. Saját felelősségére aztán visszatért, és nagyon sikeresen szerepelt, többek között négy világkupafutamot is megnyert az Európa-bajnoki címei mellett.

Tragikus balesetben életét vesztette Sebastian Hertner német labdarúgó is: a 34 éves védő egy montenegrói síközpontban halt meg, miután leszakadt egy sífelvonó – számolt be róla többek között a Csakfoci is.