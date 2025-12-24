Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország tragédia Norvégia

Két tragédia rázta meg a sportvilágot az ünnepek előtt: Norvégia és Németország is gyászol

2025. december 24. 11:31

Rövid időn belül Sivert Bakken háromszoros Európa-bajnok norvég sílövő és Sebastian Hertner német labdarúgó is elhunyt. A két tragédia megrázta a sportvilágot.

2025. december 24. 11:31


Tragédia: huszonhét éves korában elhunyt Sivert Bakken, a háromszoros Európa-bajnok norvég sílövő. A Magyar Távirati Iroda (MTI) tájékoztatása alapján a halálhírt a norvég biatlonszövetség is megerősítette. 

tragédia, Sivert Bakken, Sebastian Hertner
Tragédia: a norvég Sivert Bakken mindössze 27 éves volt / Fotó: Taavi NAGEL / AFP

Tragédia Olaszországban és Montenegróban, gyászol a sportvilág

Az MTI szerint az okot még nem tudják, az oslói bejelentésből annyi derült ki, hogy 

Bakkent Olaszországban a szállodai szobájában találták holtan.

A sílövő – aki pályafutása során egy világkupafutamot nyert –, vasárnap egy franciaországi tömegrajtos vk-versenyen vett részt, amelyen a 20. helyen végzett.

Cikkében az Index viszont arról ír, hogy a skandináv versenyző halálát az első vizsgálatok alapján szívprobléma okozhatta. Értesülésüket arra alapozzák, hogy Sivert Bakkent néhány éve egy myocarditis nevű alattomos szívbetegséggel diagnosztizálták, és emiatt a 2022-es versenyszezont ki is kellett hagynia. Saját felelősségére aztán visszatért, és nagyon sikeresen szerepelt, többek között négy világkupafutamot is megnyert az Európa-bajnoki címei mellett.

Tragikus balesetben életét vesztette Sebastian Hertner német labdarúgó is: a 34 éves védő egy montenegrói síközpontban halt meg, miután leszakadt egy sífelvonó – számolt be róla többek között a Csakfoci is.

A Daily Mail a részletekkel kapcsolatban felidézi: Hertner múlt szombaton a feleségével együtt a Durmitor-hegységben töltötte szabadságát, amikor a kétüléses sífelvonó leszakadt a kötélről, majd nekiütközött a mögötte haladó széknek. A német focista lezuhant a felvonóról, és a helyszínen életét vesztette. A vele együtt utazó, 30 éves felesége lábtörést szenvedett, a mentőszolgálatok szabadították ki, majd kórházba szállították. Rajtuk kívül legalább három másik turista is órákra a levegőben rekedt, mielőtt a mentőcsapatok biztonságosan le tudták hozni őket – teszi a hozzá a portál.

Korábbi klubja, a VfB Stuttgart is közleményt adott ki a tragikus esetet követően.

Noha Žabljak polgármestere, Radoš Žugić hangsúlyozta, a tragédiát a lehető legnagyobb komolysággal kezelik, alaposan kivizsgálják, a szerb Blic ugyanakkor úgy tudja, a sífelvonó már a következő napon újra üzemelt.



Nyitókép: Robyn Beck / AFP

