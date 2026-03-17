szijjártó péter európai unió európai parlament magyarország európa

„Egy nullkilométeres bohóc tönkreteheti az országot!” – Szijjártónál még senki sem fogalmazta meg jobban a választás valódi tétjét

2026. március 17. 20:02

A külügyminiszter szerint minden eddigi eredmény egy pillanat alatt elveszhet.

2026. március 17. 20:02
null

A jelenlegi helyzetben egy nullkilométeres bohóc tönkreteheti az országot, és minden eddigi eredmény elveszhet, ezért Magyarországon most minden korábbinál nagyobb szükség van a megbízhatóságra és a tapasztalatra – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Balassagyarmaton.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a helyi aktivistáknak tartott lelkesítő beszédében aláhúzta, hogy az utóbbi tizenhat évben egymást követték a súlyosabbnál súlyosabb válságok a világban, Magyarország mégis óriási bravúrokat tudott elérni, mint például, hogy ezen idő alatt egymillió új munkahely jött létre, valamint itt kell fizetni Európa legalacsonyabb adóit és rezsiköltségeit.

„És ezeket most nem érdemes kockára tenni, nem érdemes veszélybe sodorni. Most nem a változatosságra kell rámenni, mert ilyen nagyon durva, nagyon bonyolult, nagyon összetett, nagyon viharos nemzetközi körülmények közepette a tapasztalatnak, a kiszámíthatóságnak, a biztonságnak, a járt útnak, a személyes kapcsolatoknak óriási szerepe van” – hangsúlyozta.

„Ebben a helyzetben egy nullkilométeres bohóc tönkreteheti az országot, és minden eredmény elveszhet. Ezért ha valamikor, akkor most megbízhatóság, biztonság és kiszámíthatóság. Hogy ne kerüljenek veszélybe az eddig elért eredmények” – folytatta. Majd úgy vélekedett, hogy a jelenlegi kormánypártoknak kell megnyerni az április 12-i választást.

„Hogy aztán utána azt a harcot, amely már arról szól, hogy az ország biztonságban legyen, az emberek biztonságban legyenek, a magyarokat ne vigyék katonának, a magyarok pénzét ne vigyék el Ukrajnába, az ukránokat ne hozzák be az Európai Unióba, akkor ezt a harcot meg tudjuk vívni” – sorolta.

Napi erőfeszítés, hogy a háborún kívül maradjunk

Szijjártó Péter ennek kapcsán rámutatott, hogy ehhez a harchoz napi erőfeszítésekre van szükség, mivel nem úgy van, hogy amikor négy évvel ezelőtt kitört a háború, akkor a magyar kormány eldöntötte, hogy nem akar ebben részt venni, és akkor ezt tiszteletben tartják.

„Nem így van. Négy éve kitört a háború, mi világossá tettük, hogy ebben nem kívánunk részt venni, és négy éve minden egyes nap bele akarnak minket tolni. Minden egyes áldott nap. És nekem, nekünk, a miniszterelnök úrnak ez egy napi feladat. Napi erőfeszítés, hogy kívül maradjunk. S ha egy nap kimarad, vége” – figyelmeztetett.

„Ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk vívni ezt a harcot nap mint nap, mert itt gyakorlatilag naponta kell nemet mondani a ránk háruló nyomásgyakorlásra. Naponta kell nemet mondani. És ha nem tudunk naponta nemet mondani, akkor elveszett minden” – jegyezte meg.

„És ahhoz, hogy naponta nemet tudjunk mondani, ahhoz szuverenitásra, tökösségre, keménységre van szükség. Nyilvánvalóan az, akinek a mentelmi jogát a kezükben tartják, nem fog tudni nemet mondani. A Tisza Párt elnökével szemben azért nincsenek folyamatban jogi eljárások, mert az Európai Parlament nem adta ki a mentelmi jogát. Az Európai Parlament többsége fogja a markában az embert” – mondta.

„Nyilván egy ilyen ember nem fog tudni nemet mondani nekik se migrációra, se háborúra, se genderre. Szóval nagyon fontos, hogy most ezt ismét behúzzuk, és ebben a sorsfordítónak mutatkozó időszakban ne engedjük ki a gyeplőt a kezünk közül” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép: képernyőfotó

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. március 17. 20:58
»nuevoreynuevaley 2026. március 17. 20:54 " Boldogság világjelentés 2025 tanulmányból Helyukre kerultek a magyarok itt is« “Há’ mer’ szar a élet, meg buzi a kormány, és a kurvaannyát minden fasszopónak.” Szóval, ha ezt szuggeráljátok magatokba, akkor sosem lesztek boldogok, hanem mindig ‘magyarok’ maradtok. Úgyhogy, hajrá! 🤣🤣🤣🤣
nuevoreynuevaley
2026. március 17. 20:54
" Boldogság világjelentés 2025 tanulmányból. Magyarország a világranglistán a 69-dik volt 2024-ben, 13 helyet csúszott hátra egy év alatt. Az élettel való elégedettség nullától tízig terjedő skáláján a magyarok átlaga még a hatot sem érte el. A visegrádi országok között hazánk a legutolsó volt, Csehország a huszadik, Lengyelország huszonhatodik, Szlovákia pedig az ötvenedik helyet foglalja el a boldogságtérképen" Helyukre kerultek a magyarok itt is
5m007h 0p3ra70r
2026. március 17. 20:54
Ami ebben az országban most zajlik az nem választási kampány, hanem politikai roncsderbi. 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2026. március 17. 20:51 Szerkesztve
»nuevoreynuevaley 2026. március 17. 20:31 Oriasi veszteseg lesz mikor megy a vagonba a tobbi koze« És mekkorát nyer majd az ország, amikor egy politkusimitátor bitorolja a miniszterelnöki széket, smajd kormányt alakít hoteltulajokkal, benzinkutasokkal, meg prédikátorokkal, miközben a háttérben leszerepelt volt politkusok súgnak. 🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!