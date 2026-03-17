„Egy nullkilométeres bohóc tönkreteheti az országot!” – Szijjártónál még senki sem fogalmazta meg jobban a választás valódi tétjét

„Hogy aztán utána azt a harcot, amely már arról szól, hogy az ország biztonságban legyen, az emberek biztonságban legyenek, a magyarokat ne vigyék katonának, a magyarok pénzét ne vigyék el Ukrajnába, az ukránokat ne hozzák be az Európai Unióba, akkor ezt a harcot meg tudjuk vívni” – sorolta.

Napi erőfeszítés, hogy a háborún kívül maradjunk

Szijjártó Péter ennek kapcsán rámutatott, hogy ehhez a harchoz napi erőfeszítésekre van szükség, mivel nem úgy van, hogy amikor négy évvel ezelőtt kitört a háború, akkor a magyar kormány eldöntötte, hogy nem akar ebben részt venni, és akkor ezt tiszteletben tartják.

„Nem így van. Négy éve kitört a háború, mi világossá tettük, hogy ebben nem kívánunk részt venni, és négy éve minden egyes nap bele akarnak minket tolni. Minden egyes áldott nap. És nekem, nekünk, a miniszterelnök úrnak ez egy napi feladat. Napi erőfeszítés, hogy kívül maradjunk. S ha egy nap kimarad, vége” – figyelmeztetett.

„Ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk vívni ezt a harcot nap mint nap, mert itt gyakorlatilag naponta kell nemet mondani a ránk háruló nyomásgyakorlásra. Naponta kell nemet mondani. És ha nem tudunk naponta nemet mondani, akkor elveszett minden” – jegyezte meg.