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patrióták európáért brüsszel fidesz európai parlament orbán viktor

Orbán Viktor napokon belül Brüsszelbe utazik

2026. június 08. 18:08

A volt kormányfő a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőinek találkozóján vesz részt.

2026. június 08. 18:08
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Orbán Viktor a jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy részt vegyen a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőinek találkozóján – írja az Euronews.

A volt kormányfő június 17-én, szerdán csatlakozik a politikai csoport vezetőihez, hogy az egy nappal később kezdődő uniós csúcsot megelőzően egyeztessék álláspontjukat.

Mint ismert, Orbán Viktor a választásokat követően nem vette fel az országgyűlési mandátumát, ehelyett jelenleg a Fidesz elnökeként a párt megújításán dolgozik.

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A Patrióták Európáért képviselőcsoportot még 2024-ben alapította Orbán Viktor, és a frakció mára az Európai Parlament harmadik legnagyobb képviselőcsoportjává vált. 

Brüsszeli látogatása során a volt miniszterelnök sajtótájékoztatót is tart majd a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli irodájában.

A Fidesz vezető politikusának egyébként ez lesz az első hivatalos külföldi útja a választások óta.

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Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
nyafika
2026. június 08. 18:20
szim-patikus 2026. június 08. 18:15 Ott is van börtön? - Köszönd meg szépen Orbán bácsinak, hogy 16 évig NEM DÖGLÖTTÉL ÉHEN!
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1
0
nyafika
2026. június 08. 18:19
szim-patikus 2026. június 08. 18:15 Ott is van börtön? - Nincs. Neked viszont vasalt bakancs a pofádba igen.
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0
0
Canadian
•••
2026. június 08. 18:17 Szerkesztve
Nagy az optimizmus a patriótáknál, miután a minap kielemezték, hogy a 12%-os támogatást kemény munkával 14%-ra tudják javítani. Miközben az összes többi formáció, jobb és bal, készek ellenük egyesülni. Az európai civilizáció utolsó évtizedeit éli. A balos agymosás annyira sikeres lett, hogy a woke fertőzött lakosság örömmel semmisíti meg magát. Öngyilkos empátia. Ebből nincs kiút, mivel a lakosság maga dolgozik a saját megsemmisítésén.
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0
0
szim-patikus
2026. június 08. 18:15
Ott is van börtön?
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0
2
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