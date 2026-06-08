Orbán Viktor napokon belül Brüsszelbe utazik

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Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
A volt kormányfő a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőinek találkozóján vesz részt.
Orbán Viktor a jövő héten Brüsszelbe utazik, hogy részt vegyen a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőinek találkozóján – írja az Euronews.
A volt kormányfő június 17-én, szerdán csatlakozik a politikai csoport vezetőihez, hogy az egy nappal később kezdődő uniós csúcsot megelőzően egyeztessék álláspontjukat.
Mint ismert, Orbán Viktor a választásokat követően nem vette fel az országgyűlési mandátumát, ehelyett jelenleg a Fidesz elnökeként a párt megújításán dolgozik.
A Patrióták Európáért képviselőcsoportot még 2024-ben alapította Orbán Viktor, és a frakció mára az Európai Parlament harmadik legnagyobb képviselőcsoportjává vált.
Brüsszeli látogatása során a volt miniszterelnök sajtótájékoztatót is tart majd a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli irodájában.
A Fidesz vezető politikusának egyébként ez lesz az első hivatalos külföldi útja a választások óta.
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Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
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