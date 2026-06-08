Orbán Viktor napokon belül Brüsszelbe utazik

A Patrióták Európáért képviselőcsoportot még 2024-ben alapította Orbán Viktor, és a frakció mára az Európai Parlament harmadik legnagyobb képviselőcsoportjává vált.

Brüsszeli látogatása során a volt miniszterelnök sajtótájékoztatót is tart majd a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli irodájában.

A Fidesz vezető politikusának egyébként ez lesz az első hivatalos külföldi útja a választások óta.