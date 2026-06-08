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vita vitaakadémia párbeszéd mcc

„A véleménykülönbség nem probléma, hanem lehetőség” – mérföldkőhöz ért az MCC Vitaakadémia

2026. június 08. 18:17

Nem csak a vita technikáját sajátították el a résztvevők, hanem azt a szemléletet is, amely a konstruktív párbeszéd alapja.

2026. június 08. 18:17
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A kulturált vita, az érvek tudatos ütköztetése és a nyitott párbeszéd fejlesztése áll a Mathias Corvinus Collegium Vitaakadémia küldetésének középpontjában. A 2019-ben indult program történetében újabb mérföldkőhöz érkezett: a hétvégén 10 tréner teljesítette az idei továbbképzés követelményeit és 33 új vitavezető vette át oklevelét, ezzel 152-re emelkedett a végzett vitaoktatók száma – tájékoztatott az MCC a program záróhétvégéjét követően.

A résztvevők saját vitaformátumokat alkottak, új módszereket próbáltak ki, érvelési játékokban vettek részt, valamint bemutatták az elmúlt év során végzett munkájukat. Nem csak a vita technikáját sajátították el, hanem azt a szemléletet is, amely a konstruktív párbeszéd alapja.

A Vitaakadémia közösségének erejét mutatja, hogy az ország minden pontjáról, sőt a határon túlról, Erdélyből és a Felvidékről is érkeztek résztvevők. Az idei év különlegessége, hogy egy kihelyezett erdélyi vitavezető-képzés hallgatói is csatlakoztak az ünnepséghez, így a Kárpát-medence különböző részein működő közösségek személyesen is találkozhattak egymással. Az MCC Vitaakadémia küldetése ma talán aktuálisabb, mint valaha: 

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megtanítani a következő generációknak, hogy a véleménykülönbség nem probléma, hanem lehetőség. 

Lehetőség arra, hogy kérdezzünk, gondolkodjunk, érveljünk és tanuljunk egymástól. Mert a legerősebb közösségek nem azok, ahol mindenki ugyanazt gondolja, hanem azok, ahol képesek vagyunk meghallgatni egymást.

Nyitókép: MCC

 

Összesen 7 komment

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redl1986
2026. június 08. 19:47
Gyorsan tartsanak még pár vitaakadémiát a szervezők, mert MCC hónapjai meg vannak számlálva.
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szim-patikus
2026. június 08. 18:25
Hülyéknek már van saját vita a k a d é m i á j a ? (ne bassz)
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