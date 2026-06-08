„A véleménykülönbség nem probléma, hanem lehetőség” – mérföldkőhöz ért az MCC Vitaakadémia

A kulturált vita, az érvek tudatos ütköztetése és a nyitott párbeszéd fejlesztése áll a Mathias Corvinus Collegium Vitaakadémia küldetésének középpontjában. A 2019-ben indult program történetében újabb mérföldkőhöz érkezett: a hétvégén 10 tréner teljesítette az idei továbbképzés követelményeit és 33 új vitavezető vette át oklevelét, ezzel 152-re emelkedett a végzett vitaoktatók száma – tájékoztatott az MCC a program záróhétvégéjét követően.

A résztvevők saját vitaformátumokat alkottak, új módszereket próbáltak ki, érvelési játékokban vettek részt, valamint bemutatták az elmúlt év során végzett munkájukat. Nem csak a vita technikáját sajátították el, hanem azt a szemléletet is, amely a konstruktív párbeszéd alapja.

A Vitaakadémia közösségének erejét mutatja, hogy az ország minden pontjáról, sőt a határon túlról, Erdélyből és a Felvidékről is érkeztek résztvevők. Az idei év különlegessége, hogy egy kihelyezett erdélyi vitavezető-képzés hallgatói is csatlakoztak az ünnepséghez, így a Kárpát-medence különböző részein működő közösségek személyesen is találkozhattak egymással. Az MCC Vitaakadémia küldetése ma talán aktuálisabb, mint valaha: