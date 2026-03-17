Egy portugál csapat már visszatalált a sírból – a norvégok kudarcából tanulhat Fradi

A négy kedd esti párharcból hárman is az egyik csapat háromgólos előnyből várhatta a visszavágót. Ennek ledolgozása pedig csak egynek sikerült, a Sporting CP 3–0-s rendes játékidő után még két gólt berámolt a Bodö/Glimtnek a kétszer 15 perces hosszabbításban, így 5–0-ra nyert, s bejutott a legjobb nyolc közé. A norvég gárda szimpatikus vesztesként búcsúzott, hiszen útja során oda-vissza legyőzte az előző kiírás döntősét, az Internazionalét, idegenben felülmúlta az Atlético Madridot, míg otthon a Manchester Cityt.

A Bodö/Glimt vereségéből tanulhat a Fradi

Óriási győzelmet aratott a Sporting – ebből a meccsből a Fradi is tanulhat (Fotó: Felipe Amorim/AFP)

Abból a szempontból párhuzamot lehet vonni a Ferencvárosi TC szerdai, Európa-liga-meccse kapcsán, hogy előzetesen mindkét párharcban a portugál csapat számított jóval esélyesebbnek, majd az első, idegenbeli találkozóját több góllal elveszítette. A Fradi a Bodö/Glimttel ellentétben nem három, hanem kétgólos előnyből várhatja a portugál riválisa, Braga elleni visszavágóját.