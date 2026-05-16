Anglia még egy helyet kapott Európában – csodagóllal nyert újabb kupát a Manchester City (VIDEÓ)

Azt már tudjuk, hogy Anglia öt csapatot is nevez a Bajnokok Ligája következő kiírásába. Az Arsenal, a Manchester City, a Manchester United és az Aston Villa már biztosan ott lesz, az ötödik kvótáért még a Liverpool, az AFC Bournemouth és a Brighton & Hove Albion van harcban.

A BBC kupadöntő után írt részletes cikke azt fejtegette, hogyan is áll Anglia Európában: ha a Chelsea nyert volna, akkor a londoniak az Európa-ligában indulhattak volna, a biztos BL-résztvevő City sikerével viszont jelenleg úgy áll a dolog, hogy a bajnokság hatodik és hetedik helyezett csapata jut be az El főtáblájára, míg a nyolcadik a Konferencia-liga rájátszásába kerül.

A Chelsea jelenleg a kilencedik helyen áll, így nincs európai kupaindulást érő helyen.