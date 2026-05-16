FA-kupa Manchester City Anglia videó Chelsea

Anglia még egy helyet kapott Európában – csodagóllal nyert újabb kupát a Manchester City (VIDEÓ)

2026. május 16. 21:12

Guardioláék sikerével Anglia plusz egy helyet kapott Európában. Elmagyarázzuk, mit jelent a Manchester City újabb kupagyőzelme!

A Manchester City 1–0-ra legyőzte a Chelsea-t az angol labdarúgó FA-kupa 145. döntőjében.

Semenyo gólja döntött – FA-kupa-győztes a Manchester City (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

Pep Guardiola vezetőedző együttese sorozatban negyedik döntőjét játszotta, összességében a tizenötödiket, és a nyolcadik sikerét érte el. A két csapat még sosem találkozott egymással a legrangosabb angol kupasorozat fináléjában – jegyezte meg a Magyar Távirati Iroda.

A Wembley Stadionban a 83 337 néző előtt játszott mérkőzést a ghánai Antoine Semenyo parádés sarkazós gólja döntötte el a 72.percben.


Angol FA-kupa
Döntő
Manchester City–Chelsea 1–0 (Semenyo 72.)

Újabb trófeát nyert a Manchester City

Guardioláék az Angol Ligakupa után az FA-kupában is diadalmaskodtak. Akár a hazai tripla is összejöhet nekik, amennyiben sikerül megelőzniük az Arsenalt a bajnokságban. Ez nem ígérkezik könnyűnek, mert két fordulóval a vége előtt lépéshátrányban vannak, az Ágyúsoknak két ponttal van többjük.

Mit jelent Angliának a City szombati győzelme?

Azt már tudjuk, hogy Anglia öt csapatot is nevez a Bajnokok Ligája következő kiírásába. Az Arsenal, a Manchester City, a Manchester United és az Aston Villa már biztosan ott lesz, az ötödik kvótáért még a Liverpool, az AFC Bournemouth és a Brighton & Hove Albion van harcban.

A BBC kupadöntő után írt részletes cikke azt fejtegette, hogyan is áll Anglia Európában: ha a Chelsea nyert volna, akkor a londoniak az Európa-ligában indulhattak volna, a biztos BL-résztvevő City sikerével viszont jelenleg úgy áll a dolog, hogy a bajnokság hatodik és hetedik helyezett csapata jut be az El főtáblájára, míg a nyolcadik a Konferencia-liga rájátszásába kerül.

A Chelsea jelenleg a kilencedik helyen áll, így nincs európai kupaindulást érő helyen.

Még több hely Angliának?

Az élet úgy hozta, hogy mindhárom európai kupában lesz egy angol döntős.

  • Bajnokok Ligája: Arsenal
  • Európa-liga: Aston Villa
  • Konferencia-liga: Crystal Palace

Ha az Arsenal megnyeri a BL-t, az nem lesz hatással az angol csapatok létszámára, mivel az első négyben végez a Premier League-ben.

Az El-győztese automatikusan bejut a BL-be. Ha a Villa nyer és a legjobb négyben végez odahaza, akkor semmi sem változik, ha viszont négyen kívülre csúszik, vagyis ötödik lesz, akkor igen, mert akkor a hatodik is BL-induló lesz (jelenleg a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth a hatodik). Ez azonban nem azt jelenti, hogy a mostani nyolc kvóta még eggyel nő, hanem azt, hogy a hatodik helyezett az Európa-liga helyett indulhat el a Bajnokok Ligájában.

Mivel a Crystal Palace biztosan nem végez európai kupaindulást érő helyen a Premier League-ben, ezért, ha megnyeri a Konferencia-ligát, akkor plusz angol csapatként indulhatna el az El-ben.

Összefoglalva: jelenleg nyolc csapata van Angliának Európában, de ha a Palace megnyeri a Kl-t, akkor kilenc lesz.

Nyitókép: Adrian Dennis/AFP

 

