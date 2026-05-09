AFC Bournemouth Tóth Alex Fulham videó Bajnokok Ligája Premier League Bournemouth Aston Villa

Erre senki sem számított: Tóth Alex a Bajnokok Ligájában futballozhat

2026. május 09. 20:07

A Bournemouth az elmúlt 16 bajnokin nem talált legyőzőre, az utolsó ötből pedig négyet is megnyert. Tóth Alexék ezúttal a Fulham otthonából vitték el a három pontot, amivel egy újabb lépést tettek a BL felé.

A magyar válogatott Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth 1–0-ra nyert a Fulham otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 36. fordulójának szombati játéknapján, és ezzel három pontra megközelítette az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó, ötödik helyen álló Aston Villát.

Tóth Alexék a bravúr kapujában (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

A Cseresznyések idegenbeli győzelme azért is bravúros, mert a 41. percben, gól nélküli állásnál emberhátrányba kerültek. Sokáig azonban nem élvezhette ezt a helyzetet a Fulham, mert még az első félidőben, hat perccel később hazai oldalról is kiállítottak egy játékost.

A szünet után aztán megszerezték a vezetést a vendégek, s bár az utolsó pillanatokban nagyon közel volt az egyenlítéshez a Fulham, maradt a 0–1. Ez pedig azt jelenti, hogy a Bournemouth – amelybe Tóth Alex a 91. percben állt be – tartja a hatodik helyét a bajnokságban, amely jelen pillanatban Európa-liga-főtáblát ér.


Tóth Alex a BL-ben játszhat?

Az angol bajnokságban az ötödik helyezett is bejut Bajnokok Ligájába, ettől pedig úgy van három pontra a Bournemouth, hogy azonos pontszámnál szinte biztosan jobb gólkülönbséggel rendelkezne, mint az Aston Villa (jelenleg ugyanúgy plusz négyes), és ezáltal megelőzné a riválisát, amely vasárnap még játszik a fordulóban a már kiesett Burnley vendégeként. A birminghamiek figyelme viszont egyértelműen az Európa-liga fináléján van, így nem lenne meglepő, ha továbbra is pontokat hullajtanának a bajnokságban – ebből pedig profitálhat a Bournemouth. Egyrészt, akár előzhet is, másrészt,

ha a Villa az ötödik helyen zár és közben megnyeri az El-t, akkor a hatodik helyezett is bejut a BL-be.

Az Aston Villa az utolsó három fordulóban a Burnley ellen idegenben, a Liverpool ellen otthon és a Manchester City ellen szintén idegenben játszik, méghozzá úgy, hogy a két rangadója között rendezik a Freiburg elleni El-döntőt.

A Bournemouth pedig legközelebb a Manchester Cityt fogadja, majd a Nottingham Forest vendégeként zárja az idényt.

Tóthék tehát nincsenek rossz helyzetben, és jó eséllyel a hatodik helyről is bejuthatnak a BL-be. A körülöttük lévő csapatok (alattuk és felettük is) pedig mind játszanak még rangadót, úgyhogy innen már nem kellene nagy csodának történnie ahhoz, hogy bejussanak a legrangosabb európai kupasorozatba.

A BL-ért zajló küzdelem élmezőnye
4. Liverpool (36 meccs, 59 pont)
5. Aston Villa (35 m., 58 p.)
6. Bournemouth (36 m., 55 p.)
7. Brighton & Hove Albion (36 m., 53 p.)

Nyitókép: Adrian Dennis/AFP

 

