Erre senki sem számított: Tóth Alex a Bajnokok Ligájában futballozhat



Tóth Alex a BL-ben játszhat?

Az angol bajnokságban az ötödik helyezett is bejut Bajnokok Ligájába, ettől pedig úgy van három pontra a Bournemouth, hogy azonos pontszámnál szinte biztosan jobb gólkülönbséggel rendelkezne, mint az Aston Villa (jelenleg ugyanúgy plusz négyes), és ezáltal megelőzné a riválisát, amely vasárnap még játszik a fordulóban a már kiesett Burnley vendégeként. A birminghamiek figyelme viszont egyértelműen az Európa-liga fináléján van, így nem lenne meglepő, ha továbbra is pontokat hullajtanának a bajnokságban – ebből pedig profitálhat a Bournemouth. Egyrészt, akár előzhet is, másrészt,

ha a Villa az ötödik helyen zár és közben megnyeri az El-t, akkor a hatodik helyezett is bejut a BL-be.

Az Aston Villa az utolsó három fordulóban a Burnley ellen idegenben, a Liverpool ellen otthon és a Manchester City ellen szintén idegenben játszik, méghozzá úgy, hogy a két rangadója között rendezik a Freiburg elleni El-döntőt.

A Bournemouth pedig legközelebb a Manchester Cityt fogadja, majd a Nottingham Forest vendégeként zárja az idényt.