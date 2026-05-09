Hírek
Vélemények
Hetilap
Pécsi Ármin Liverpool Premier League Chelsea Kerkez Milos tudósítás Szoboszlai Dominik

Belealudtak a meccsbe Szoboszlaiék, és ennek meg is lett az eredménye (ÉLŐ)

2026. május 09. 12:16

A Liverpool egy győzelemmel szinte biztosan kiharcolná a Bajnokok Ligája-indulását. Szoboszlaiék a Chelsea-t fogadják az Anfielden.

2026. május 09. 12:16
Újabb rangadót játszik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A negyedik helyen álló Vörösök azt a Chelsea-t fogadják, amely a legutóbbi hat Premier League-mérkőzésén vereséget szenvedett, és ha most Sem nyer, szinte biztosan búcsút inthet a Bajnokok Ligája-indulásának. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósításával!

Szoboszlaiék a gyengélkedő Chelsea ellen javíthatnak
Szoboszlaiék a gyengélkedő Chelsea ellen javíthatnak (Fotó: Thibaud Moritz/AFP, archív)

Angol Premier League
36. forduló
Liverpool–Chelsea 1–1 (1–1) (Tv: Spíler1) – tart a második félidő
Anfield, Liverpool. Vezeti: Craig Pawson
Liverpool: Mamardasvili – C. Jones, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Chelsea: Jörgensen – Colwill, W. Fofana, Hato – Gusto, Andrey Santos, Caicedo, Cucurella – Palmer, En. Fernández – Joao Pedro. Vezetőedző: Calum McFarlane
Gólszerző: Gravenberch (6.), ill. En. Fernández (35.)

Tudósítás

Mindkét csapat a hazai mezében játszik: a Liverpool tiszta vöröben, a Chelsea kék felsőben és nadrágban, valamint fehér sportszárban.

A Chelsea kezdte a mérkőzést!

Az első lövés a vendégeké volt.

Az 5. percben Szoboszlai távoli szabadrúgása a sorfalba ment.

Gól! A szabadrúgás után a labda visszapattant a hazaiakhoz, Rio Ngumoha Ryan Gravenberchhez passzolt, aki a tizenhatoson kívülről a bal felső sarokba helyzetett. 1–0

A 9. percben veszélyeztetett a Chelsea, de a védők végül eltakarították a labdát.

A 11. percben egy sarogrúgás után Virgil van Dijk került nagy helyzetbe, de a középre érkező labdát kapásból fölé lőtte.

Az utóbbi percek nem iagzán tartogattak izgalmat, a mezőnyben folyik a játék. A 20. percben Giorgi Mamardasvilinek kellett kivetődnie egy indításra. Közben Kerkez Milos kapott egy rúgást a lábára, de tudja folytatni.

A 28. percben Marc Cucurella lövését védte könnyedén a Liverpool kapusa, majd nem sokkal később ismét a spanyol szélső veszélyeztetett.

Gól! A 35. percben Enzo Fernández oldalszabadrúgására Wesley Fofana érkezett, de mint kiderült, nem ért bele a labdába, ami így is kikötött a hosszú sarokban. 1–1

A 39. percben Fernández bikázta a labdát a kapusba, nagy helyzet volt!

Véget ért az első félidő! 1–1

A Liverpool kezdte a második félidőt!

Szoboszlai oldalszabadrúgásából nem alakul ki veszély.

Gól! Cole Palmer a 49. percben berúgta a kipattanót, de előtte Cucurella más lesen volt. Marad az 1–1

Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben, Pécsi nincs a keretben


Előzmények

Mindkét csapatnak van honnan felállnia: az előző fordulóban a Liverpool a legnagyobb riválisa, a Manchester United otthonában kapott ki 3–2-re úgy, hogy a hazai csapat akár le is simázhatta volna a mérkőzést, de elöl kihagyta a helyzeteit, hátul pedig két nagy hibát is elkövetett. A Chelsea pedig sorozatban a hatodik bajnoki vereségét szedte össze, amivel eldőlt, hogy biztosan a top ötön kívül végez, a Bajnokok Ligája-indulására pedig minimális esélye maradt.

Szoboszlaiék a negyedik helyről kezdik meg a fordulót, ugyanannyi ponttal, mint az Európa-liga-döntőbe jutó Aston Villa. A dobogóról valószínűleg lemarad, mivel az MU-nak hattal van több pontja, és a sorsolása is könnyebb. Arne Slot együttese azonban a rangadón elszenvedett veresége ellenére is nagyon jó eséllyel BL-induló lesz, hiszen a hatodik helyezett hatpontos távolságban van – ha most nyer, akkor az AFC Bournemouth már csak jobb gólkülönbséggel előzhetné meg.

A londoni Kékek csak úgy juthatnak be a BL-be, ha

  • egyrészt a Brighton & Hove Albiont, a Brentfordot és a Bournemoutht is megelőzik (utóbbinak néggyel van több pontja),
  • másrészt az Aston Villa úgy végez az ötödik helyen a bajnokságban, hogy közben megnyeri az Európa-ligát.

A két csapat októberi egymás elleni PL-mérkőzését 2–1-re a Chelsea nyerte.

Nyitókét: Peter Powell/AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. május 09. 13:48
Megint a magyarok! Kerkezt felrúgták, Szvolazi belebikázta a sorfalba a labdát, úgy került a bal oldalra, ahonnan Gravenberch bevágta a dugót. Gyors volt a gól, gyorsan jött a cikk, de hogy Fazekas Laci is meghalt, arról még semmi.
Takagi
2026. május 09. 12:44
Hajrá Pool! Hajrá Domi!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.