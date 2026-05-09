Belealudtak a meccsbe Szoboszlaiék, és ennek meg is lett az eredménye (ÉLŐ)

Szoboszlait arról faggatták, mennyire nyersek és pesszimisták a magyarok
Szerinte igenis számít, hogy ki, honnan jön.
A Liverpool egy győzelemmel szinte biztosan kiharcolná a Bajnokok Ligája-indulását. Szoboszlaiék a Chelsea-t fogadják az Anfielden.
Újabb rangadót játszik a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A negyedik helyen álló Vörösök azt a Chelsea-t fogadják, amely a legutóbbi hat Premier League-mérkőzésén vereséget szenvedett, és ha most Sem nyer, szinte biztosan búcsút inthet a Bajnokok Ligája-indulásának. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósításával!
Angol Premier League
36. forduló
Liverpool–Chelsea 1–1 (1–1) (Tv: Spíler1) – tart a második félidő
Anfield, Liverpool. Vezeti: Craig Pawson
Liverpool: Mamardasvili – C. Jones, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot
Chelsea: Jörgensen – Colwill, W. Fofana, Hato – Gusto, Andrey Santos, Caicedo, Cucurella – Palmer, En. Fernández – Joao Pedro. Vezetőedző: Calum McFarlane
Gólszerző: Gravenberch (6.), ill. En. Fernández (35.)
Mindkét csapat a hazai mezében játszik: a Liverpool tiszta vöröben, a Chelsea kék felsőben és nadrágban, valamint fehér sportszárban.
A Chelsea kezdte a mérkőzést!
Az első lövés a vendégeké volt.
Az 5. percben Szoboszlai távoli szabadrúgása a sorfalba ment.
Gól! A szabadrúgás után a labda visszapattant a hazaiakhoz, Rio Ngumoha Ryan Gravenberchhez passzolt, aki a tizenhatoson kívülről a bal felső sarokba helyzetett. 1–0
A 9. percben veszélyeztetett a Chelsea, de a védők végül eltakarították a labdát.
A 11. percben egy sarogrúgás után Virgil van Dijk került nagy helyzetbe, de a középre érkező labdát kapásból fölé lőtte.
Az utóbbi percek nem iagzán tartogattak izgalmat, a mezőnyben folyik a játék. A 20. percben Giorgi Mamardasvilinek kellett kivetődnie egy indításra. Közben Kerkez Milos kapott egy rúgást a lábára, de tudja folytatni.
A 28. percben Marc Cucurella lövését védte könnyedén a Liverpool kapusa, majd nem sokkal később ismét a spanyol szélső veszélyeztetett.
Gól! A 35. percben Enzo Fernández oldalszabadrúgására Wesley Fofana érkezett, de mint kiderült, nem ért bele a labdába, ami így is kikötött a hosszú sarokban. 1–1
A 39. percben Fernández bikázta a labdát a kapusba, nagy helyzet volt!
Véget ért az első félidő! 1–1
A Liverpool kezdte a második félidőt!
Szoboszlai oldalszabadrúgásából nem alakul ki veszély.
Gól! Cole Palmer a 49. percben berúgta a kipattanót, de előtte Cucurella más lesen volt. Marad az 1–1
Mindkét csapatnak van honnan felállnia: az előző fordulóban a Liverpool a legnagyobb riválisa, a Manchester United otthonában kapott ki 3–2-re úgy, hogy a hazai csapat akár le is simázhatta volna a mérkőzést, de elöl kihagyta a helyzeteit, hátul pedig két nagy hibát is elkövetett. A Chelsea pedig sorozatban a hatodik bajnoki vereségét szedte össze, amivel eldőlt, hogy biztosan a top ötön kívül végez, a Bajnokok Ligája-indulására pedig minimális esélye maradt.
Szoboszlaiék a negyedik helyről kezdik meg a fordulót, ugyanannyi ponttal, mint az Európa-liga-döntőbe jutó Aston Villa. A dobogóról valószínűleg lemarad, mivel az MU-nak hattal van több pontja, és a sorsolása is könnyebb. Arne Slot együttese azonban a rangadón elszenvedett veresége ellenére is nagyon jó eséllyel BL-induló lesz, hiszen a hatodik helyezett hatpontos távolságban van – ha most nyer, akkor az AFC Bournemouth már csak jobb gólkülönbséggel előzhetné meg.
A londoni Kékek csak úgy juthatnak be a BL-be, ha
A két csapat októberi egymás elleni PL-mérkőzését 2–1-re a Chelsea nyerte.
Nyitókét: Peter Powell/AFP