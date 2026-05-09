Belealudtak a meccsbe Szoboszlaiék, és ennek meg is lett az eredménye (ÉLŐ)

A 11. percben egy sarogrúgás után Virgil van Dijk került nagy helyzetbe, de a középre érkező labdát kapásból fölé lőtte.

Az utóbbi percek nem iagzán tartogattak izgalmat, a mezőnyben folyik a játék. A 20. percben Giorgi Mamardasvilinek kellett kivetődnie egy indításra. Közben Kerkez Milos kapott egy rúgást a lábára, de tudja folytatni.

A 28. percben Marc Cucurella lövését védte könnyedén a Liverpool kapusa, majd nem sokkal később ismét a spanyol szélső veszélyeztetett.

Gól! A 35. percben Enzo Fernández oldalszabadrúgására Wesley Fofana érkezett, de mint kiderült, nem ért bele a labdába, ami így is kikötött a hosszú sarokban. 1–1

A 39. percben Fernández bikázta a labdát a kapusba, nagy helyzet volt!