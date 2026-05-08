Szoboszlait arról faggatták, mennyire nyersek és pesszimisták a magyarok

Sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy Szoboszlaiék Olaszországba utaztak
Az időzítés miatt morcosak.
A Liverpool magyar válogatott csapatkapitányával készítettek interjút Angliában. Szoboszlai értékelte az idényüket.
Szoboszlai Dominik, a Liverpool futballcsapatának magyar válogatott játékosa a Daily Mailnek adott hosszabb interjút.
A beszélgetés azzal indult, hogy egy útikalauzból felolvasták neki, hogy általánosságban milyen is a magyar ember:
Szoboszlai erre úgy reagált, hogy nem szeret negatívan gondolkodni, mert az csak negativitást szül. Ugyanakkor egyenes embernek tartja magát, aki szereti kimondani, amit gondol, és az is igaz rá, hogy barátságos.
„Aki ismer, egyetértene ezzel. De lehet, hogy másnak nem tűnök olyan barátságosnak. Nyers? Szeretek egyenes lenni, az igazat mondani, és azt, amit gondolok. Ha nem értenek velem egyet, én akkor is mindig elmondom a véleményem, aztán legfeljebb vitatkozunk.”
A szerző ezután méltatta őt, és hangsúlyozta, hogy ő a gyengébben szereplő Liverpool legjobban teljesítő játékosa ebben az idényben, akinek esélye van bekerülnie az idény álomcsapatába, továbbá azon hat játékos közé tartozik, akik közül megválasztják az évad MVP-jét (a legtöbb esély arra van, hogy ez Bruno Fernandes lesz).
Szoboszlait több kritika is érte a viselkedése miatt a Manchester United elleni szuperrangadó után: a legnagyobb riválisuktól elszenvedett újabb vereségüket követően a mezén lévő aranyozott Premier League-logóra mutogatott, jelezvén az MU szurkolóinak, hogy tavaly ők nyerték meg a bajnokságot, a meccs előtt pedig a folyosón dekázgattak. Utóbbira kérdeztek most rá nála, és elárulta, hogy ezt minden mérkőzés előtt megcsinálják, és ezen nem is fognak változtatni.
Ebben nincs tiszteletlenség. Csak fel akarjuk együtt venni a ritmust. Szerintem jobb így egyérintőzni és bemelegíteni a labdával, mint az öltözőben ülni magányosan a gondolatainkkal.
Ez egy órával a mérkőzés kezdete előtt volt. Higgyék el, tíz perccel a kezdés előtt mindenki készen fog állni, függetlenül attól, hogy előtte egyérintőztünk-e vagy sem!”
A 2025–2026-os kiirással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy most egy új csapatot próbálnak építeni, mivel voltak távozók és érkezők is, úgyhogy erre az idényre úgy kell tekinteni, mint az újjáépítés időszakára.
De a szurkolóknak tudniuk kell, hogy mi is elégedetlenek vagyunk ezzel az idénnyel. Értük csináljuk, mert nélkülük valójában semmi értelme nem lenne focizni. Igenis érdekel minket.
És ha tudnák, hogy már hányszor beszélgettünk egymás között arról, hogyan találjunk kiutat ebből, meg lennének lepődve. Szóval rajta vagyunk az ügyön.”
Szoboszlait a múlt héten azért is elővették, mert Rómában volt nyaralni a családjával. Az interjúban elmondta, hogy ők is emberek, nekik is van szabadnapjuk, amiből egyébként nem jár nekik annyi, mint a szurkolók gondolnák. Mert bár imádják, amit csinálnak, szükségük van egy kis kikapcsolódásra.
Ezt is ajánljuk a témában
Az időzítés miatt morcosak.
Arról is beszélt, hogy szeretne példakép lenni a fiataloknak, és igenis nem számít, ki honnan jön, ha elég energiát, időt és áldozatot vállal valaki, akkor bármit el lehet érni az életben. Emellett a lánya számára a legjobb apuka akar lenni.
Szoboszlai Arne Slot vezetőedzőről is elmondta a véleményét, erről ebben a cikkünkben olvashat!
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába volt címvédő a Liverpool, jelenleg már csak a BL-indulásért küzd.
Kijelentette, nem agyal azon, mi lesz a következő idényben, hanem csakis a hátralévő három mérkőzéssel foglalkozik, hogy meglegyen a BL-indulásuk.
Végezetül a magyar válogatott kudarcáról is kérdezték, az írek elleni hazai vereségről a világbajnoki selejtezőben.
Soha életemben nem voltam annyira szomorú, mint akkor. De hát ilyen az élet.”
Nyitókép: Darren Staples/AFP