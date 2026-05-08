Szoboszlait arról faggatták, mennyire nyersek és pesszimisták a magyarok

„Aki ismer, egyetértene ezzel. De lehet, hogy másnak nem tűnök olyan barátságosnak. Nyers? Szeretek egyenes lenni, az igazat mondani, és azt, amit gondolok. Ha nem értenek velem egyet, én akkor is mindig elmondom a véleményem, aztán legfeljebb vitatkozunk.”

A szerző ezután méltatta őt, és hangsúlyozta, hogy ő a gyengébben szereplő Liverpool legjobban teljesítő játékosa ebben az idényben, akinek esélye van bekerülnie az idény álomcsapatába, továbbá azon hat játékos közé tartozik, akik közül megválasztják az évad MVP-jét (a legtöbb esély arra van, hogy ez Bruno Fernandes lesz).

Szoboszlait több kritika is érte a viselkedése miatt a Manchester United elleni szuperrangadó után: a legnagyobb riválisuktól elszenvedett újabb vereségüket követően a mezén lévő aranyozott Premier League-logóra mutogatott, jelezvén az MU szurkolóinak, hogy tavaly ők nyerték meg a bajnokságot, a meccs előtt pedig a folyosón dekázgattak. Utóbbira kérdeztek most rá nála, és elárulta, hogy ezt minden mérkőzés előtt megcsinálják, és ezen nem is fognak változtatni.

Ebben nincs tiszteletlenség. Csak fel akarjuk együtt venni a ritmust. Szerintem jobb így egyérintőzni és bemelegíteni a labdával, mint az öltözőben ülni magányosan a gondolatainkkal.

Ez egy órával a mérkőzés kezdete előtt volt. Higgyék el, tíz perccel a kezdés előtt mindenki készen fog állni, függetlenül attól, hogy előtte egyérintőztünk-e vagy sem!”