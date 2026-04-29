Sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy Szoboszlaiék Olaszországba utaztak

Az MU Brentford felett aratott hétfői győzelme azt jelentette, hogy a United már 61 pontos, és így a harmadik helyen három ponttal előzi meg az Aston Villát és a Liverpoolt (a hatodik Brighton & Hove Albion 50 ponttal áll). A Vörös Ördögök már egy döntetlennel is biztosan megtartanák dobogós helyüket, viszont a Vörösök egy győzelemmel a jobb gólkülönbségük miatt három fordulóval a vége előtt megelőzhetnék a nagy riválist (most a Unitedé eggyel jobb, de ’Pool-győzelem esetén ez megfordulna).

A két gárda liverpooli bajnokija október végén 2–1-es vendégsikert hozott. Bár az ilyen rangadók háromesélyesek, a Manchester United hazai győzelmére van nagyobb esély. A Liverpool helyzetét egyébként több sérülés is nehezíti, mert két kapusán kívül Hugo Ekitikére sem számíthat (a francia válogatott csatár valószínűleg ebben a naptári évben már nem is lép pályára), a Palace ellen pedig Mohamed Szalah meghúzódott, és kérdés, tudja-e vállalni a játékot az utolsó angol „el Clásicóján”.