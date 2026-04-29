Szoboszlai Dominik

Sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy Szoboszlaiék Olaszországba utaztak

2026. április 29. 14:35

Vasárnap Manchester United–Liverpool szuperrangadót rendeznek a Premier League-ben. Szoboszlai a nagy meccs előtt Rómában nyaralt.

Angliában ezen a hétvégén, vasárnap rendezik az „angolok el Clásicóját”, vagyis a két húszszoros bajnok, a Manchester United és a Liverpool egymás elleni rangadóját az Old Traffordon. A Vörösök szurkolóinál most az verte ki a biztosítékot, hogy a nagy meccs előtt Szoboszlai Olaszországban nyaralt.

Szoboszlai pihent a hét elején (Fotó: Peter Powell/AFP)

A 636 ezer követővel rendelkező Unbelievable Jeff nevű Facebook-oldalra kikerült egy fotó, amelyen Szoboszlai Dominik a családjával látható, alatta pedig az olvasható, hogy Olaszországban vakációzik.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka az Instagram-oldalán kedden több képet is megosztott a nyaralásukról, amelyet Rómában töltöttek. Nem is kellett több a Liverpool-szurkolóknak, akik közül többen azt tették szóvá, hogy miért az év mérkőzése előtt kellett neki elmennie nyaralni, és helyette miért nem a nagy és fontos mérkőzésre fókuszál.


Szoboszlai egyébként ebben az idényben csapágyasra van hajtva: a Manchester United elleni lesz a 50. tétmérkőzése klubszinten (4376 percnél jár), és a magyar válogatottban is mindig játszott. Az utóbbi mérkőzéseken egy kicsit enerváltnak tűnt, ennek is szólhatott az, hogy kimenőt kapott.

Bár ezen a rangadón nem a bajnoki cím sorsa a tét, így is van miért izgulni. Talán már kijelenthető, hogy mindkét csapat ott lesz a Bajnokok Ligája következő kiírásában, mert csodának kellene ahhoz történnie, hogy bármelyik is az első ötön kívülre kerüljön.

Az MU Brentford felett aratott hétfői győzelme azt jelentette, hogy a United már 61 pontos, és így a harmadik helyen három ponttal előzi meg az Aston Villát és a Liverpoolt (a hatodik Brighton & Hove Albion 50 ponttal áll). A Vörös Ördögök már egy döntetlennel is biztosan megtartanák dobogós helyüket, viszont a Vörösök egy győzelemmel a jobb gólkülönbségük miatt három fordulóval a vége előtt megelőzhetnék a nagy riválist (most a Unitedé eggyel jobb, de ’Pool-győzelem esetén ez megfordulna).

A két gárda liverpooli bajnokija október végén 2–1-es vendégsikert hozott. Bár az ilyen rangadók háromesélyesek, a Manchester United hazai győzelmére van nagyobb esély. A Liverpool helyzetét egyébként több sérülés is nehezíti, mert két kapusán kívül Hugo Ekitikére sem számíthat (a francia válogatott csatár valószínűleg ebben a naptári évben már nem is lép pályára), a Palace ellen pedig Mohamed Szalah meghúzódott, és kérdés, tudja-e vállalni a játékot az utolsó angol „el Clásicóján”.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. április 29. 16:05
Ha a szurkolót kérdezzük, akkor a focista sose legyen szabadságon, mindig a következő meccsre készüljön, azt a raklap lóvét, amit megkeres, azt majd költse el ha már visszavonult.
