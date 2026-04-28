Pécsi Ármin is mehet Manchesterbe

Manchester United–Liverpool

Bár ezen a rangadón nem a bajnoki cím sorsa a tét, így is van miért izgulni. Talán már kijelenthető, hogy mindkét csapat ott lesz a Bajnokok Ligája következő kiírásában, mert csodának kellene ahhoz történnie, hogy bármelyik is az első ötön kívülre kerüljön.

Az MU Brentford felett aratott hétfői győzelme azt jelentette, hogy a United már 61 pontos, és így a harmadik helyen három ponttal előzi meg az Aston Villát és a Liverpoolt (a hatodik Brighton & Hove Albion 50 ponttal áll). A Vörös Ördögök már egy döntetlennel is biztosan megtartanák dobogós helyüket, viszont a Vörösök egy győzelemmel a jobb gólkülönbségük miatt három fordulóval a vége előtt megelőzhetnék a nagy riválist (most a Unitedé eggyel jobb, de ’Pool-győzelem esetén ez megfordulna).

A két gárda liverpooli bajnokija október végén 2–1-es vendégsikert hozott. Bár az ilyen rangadók háromesélyesek, a Manchester United hazai győzelmére van nagyobb esély. A Liverpool helyzetét egyébként több sérülés is nehezíti, mert a kapusokon kívül Hugo Ekitikére sem számíthat (a francia válogatott csatár valószínűleg ebben a naptári évben már nem is lép pályára), a Palace ellen pedig Mohamed Szalah meghúzódott, és kérdés, tudja-e vállalni a játékot az utolsó angol „el Clásicóján”).

A másik oldalon ugyancsak az utolsó MU–Liverpool párharcára készül Casemiro, aki bombaformában van, és hétfőn újra betalált. Cunha nem játszott a Brentford ellen, de Michael Carrick vezetőedző szerint nem súlyos a sérülése, úgyhogy ő valószínűleg visszakerül a kezdőbe.