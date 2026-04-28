Pécsi Ármin is mehet Manchesterbe

Az idény legpofátlanabb gólját kapták Szoboszlaiék? Döbbenetes jelenetsor Angliában (VIDEÓ)
Mi, magyarok ráadásul Pécsi Ármin miatt is árgus szemekkel néztük, mi történik.
Nem akármilyen mérkőzést rendeznek a hétvégén. Pécsi Ármin is elutazhat Manchesterbe.
Angliában ezen a hétvégén, vasárnap rendezik az „el Clásicót”, vagyis a két húszszoros bajnok, a Manchester United és a Liverpool egymás elleni rangadóját az Old Traffordon. Szinte biztosan a vendégcsapat magyar kapusa, Pécsi Ármin is leülhet a kispadra.
Mint ismert, a Liverpool előző bajnokiján a harmadik számú kapus, Frederick Woodman játszott, mivel Alisson és Giorgi Mamardasvili is sérült volt. Előbbi kapcsán előzetesen arról szóltak a hírek, hogy akár visszakerülhet a kezdőbe a Crystal Palace ellen, de végül a kispadra sem ülhetett le. Ott így csupán egy kapus szerepelt, Pécsi Ármin, aki a második félidőben az egyébként nagyszerűen védő Woodman térdsérülése után majdnem beállt, már neki is vetkőzött, de végül az angol kapuvédő folytatni tudta a játékot.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar kapus debütálása a Premier League-ben tehát elmaradt, viszont jó eséllyel a Manchester United ellen is leülhet a kispadra. Mivel Woodmant nem kellett lecserélni, valószínűleg vállalni tudja a játékot, és az is kérdés, hogy Alisson milyen állapotban lesz. Mivel a klubok általában két kapust is leültetnek a kispadra, minden bizonnyal Pécsi is a keret tagja lesz.
Bár ezen a rangadón nem a bajnoki cím sorsa a tét, így is van miért izgulni. Talán már kijelenthető, hogy mindkét csapat ott lesz a Bajnokok Ligája következő kiírásában, mert csodának kellene ahhoz történnie, hogy bármelyik is az első ötön kívülre kerüljön.
Az MU Brentford felett aratott hétfői győzelme azt jelentette, hogy a United már 61 pontos, és így a harmadik helyen három ponttal előzi meg az Aston Villát és a Liverpoolt (a hatodik Brighton & Hove Albion 50 ponttal áll). A Vörös Ördögök már egy döntetlennel is biztosan megtartanák dobogós helyüket, viszont a Vörösök egy győzelemmel a jobb gólkülönbségük miatt három fordulóval a vége előtt megelőzhetnék a nagy riválist (most a Unitedé eggyel jobb, de ’Pool-győzelem esetén ez megfordulna).
A két gárda liverpooli bajnokija október végén 2–1-es vendégsikert hozott. Bár az ilyen rangadók háromesélyesek, a Manchester United hazai győzelmére van nagyobb esély. A Liverpool helyzetét egyébként több sérülés is nehezíti, mert a kapusokon kívül Hugo Ekitikére sem számíthat (a francia válogatott csatár valószínűleg ebben a naptári évben már nem is lép pályára), a Palace ellen pedig Mohamed Szalah meghúzódott, és kérdés, tudja-e vállalni a játékot az utolsó angol „el Clásicóján”).
A másik oldalon ugyancsak az utolsó MU–Liverpool párharcára készül Casemiro, aki bombaformában van, és hétfőn újra betalált. Cunha nem játszott a Brentford ellen, de Michael Carrick vezetőedző szerint nem súlyos a sérülése, úgyhogy ő valószínűleg visszakerül a kezdőbe.
A nagy rangadót vasárnap 16:30-kor rendezik, a mérkőzést a Spíler Tv élőben közvetíti.
Nyitókép: Oli Scarff/AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A Patrióták Európáért ügyben érintett titkára tagadja a vádakat.