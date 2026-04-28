Pécsi Ármin Manchester United Liverpool Anglia

Pécsi Ármin is mehet Manchesterbe

2026. április 28. 18:29

Nem akármilyen mérkőzést rendeznek a hétvégén. Pécsi Ármin is elutazhat Manchesterbe.

2026. április 28. 18:29
Angliában ezen a hétvégén, vasárnap rendezik az „el Clásicót”, vagyis a két húszszoros bajnok, a Manchester United és a Liverpool egymás elleni rangadóját az Old Traffordon. Szinte biztosan a vendégcsapat magyar kapusa, Pécsi Ármin is leülhet a kispadra.

A Manchester United ősszel Harry Maguire fejes góljával vitte el a három pontot az Anfieldről
A Manchester United ősszel Harry Maguire fejes góljával vitte el a három pontot az Anfieldről (Fotó: Peter Powell/AFP)

Mint ismert, a Liverpool előző bajnokiján a harmadik számú kapus, Frederick Woodman játszott, mivel Alisson és Giorgi Mamardasvili is sérült volt. Előbbi kapcsán előzetesen arról szóltak a hírek, hogy akár visszakerülhet a kezdőbe a Crystal Palace ellen, de végül a kispadra sem ülhetett le. Ott így csupán egy kapus szerepelt, Pécsi Ármin, aki a második félidőben az egyébként nagyszerűen védő Woodman térdsérülése után majdnem beállt, már neki is vetkőzött, de végül az angol kapuvédő folytatni tudta a játékot.

A magyar kapus debütálása a Premier League-ben tehát elmaradt, viszont jó eséllyel a Manchester United ellen is leülhet a kispadra. Mivel Woodmant nem kellett lecserélni, valószínűleg vállalni tudja a játékot, és az is kérdés, hogy Alisson milyen állapotban lesz. Mivel a klubok általában két kapust is leültetnek a kispadra, minden bizonnyal Pécsi is a keret tagja lesz.

Manchester United–Liverpool

Bár ezen a rangadón nem a bajnoki cím sorsa a tét, így is van miért izgulni. Talán már kijelenthető, hogy mindkét csapat ott lesz a Bajnokok Ligája következő kiírásában, mert csodának kellene ahhoz történnie, hogy bármelyik is az első ötön kívülre kerüljön.

Az MU Brentford felett aratott hétfői győzelme azt jelentette, hogy a United már 61 pontos, és így a harmadik helyen három ponttal előzi meg az Aston Villát és a Liverpoolt (a hatodik Brighton & Hove Albion 50 ponttal áll). A Vörös Ördögök már egy döntetlennel is biztosan megtartanák dobogós helyüket, viszont a Vörösök egy győzelemmel a jobb gólkülönbségük miatt három fordulóval a vége előtt megelőzhetnék a nagy riválist (most a Unitedé eggyel jobb, de ’Pool-győzelem esetén ez megfordulna).

A két gárda liverpooli bajnokija október végén 2–1-es vendégsikert hozott. Bár az ilyen rangadók háromesélyesek, a Manchester United hazai győzelmére van nagyobb esély. A Liverpool helyzetét egyébként több sérülés is nehezíti, mert a kapusokon kívül Hugo Ekitikére sem számíthat (a francia válogatott csatár valószínűleg ebben a naptári évben már nem is lép pályára), a Palace ellen pedig Mohamed Szalah meghúzódott, és kérdés, tudja-e vállalni a játékot az utolsó angol „el Clásicóján”).

A másik oldalon ugyancsak az utolsó MU–Liverpool párharcára készül Casemiro, aki bombaformában van, és hétfőn újra betalált. Cunha nem játszott a Brentford ellen, de Michael Carrick vezetőedző szerint nem súlyos a sérülése, úgyhogy ő valószínűleg visszakerül a kezdőbe.

A nagy rangadót vasárnap 16:30-kor rendezik, a mérkőzést a Spíler Tv élőben közvetíti.


