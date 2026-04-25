Feladták a leckét Szoboszlaiéknak – a szurkolók egy emberként tüntettek (ÉLŐ)

Már a második percben szögletet végezhetett el a Palace, de a sarokrúgás után nem alakult ki veszély.

Bátran kezdtek a vendégek, már két veszélyes akciójuk is volt, igaz, mindkettő lesről indult.

A 7. perc elején Florian Wirtz került helyzetbe, de blokkolták a lövését. A szöglet után Dean Hendersonnak kellett elbokszolnia a labdát, és utána sem szabadult fel a kapu.

A 10. percben megint a Crystal Palace végezhetett el szögletet, ebben már most 2–2-re állnak. A fejpárbaj után Chris Richards bólintott fölé. Majd egy perccel később egy újabb vendégsarokrúgás után felszabadítottak a hazaiak.

A 13. perc után a Liverpool-szurkolók összehangoltan, sárga lapot felmutatva tüntettek a tulajdonosi döntés miatt, mely szerint a következő három évben folyamatosan nőne a jegyár.