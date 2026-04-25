Feladták a leckét Szoboszlaiéknak – a szurkolók egy emberként tüntettek (ÉLŐ)

Megszülethetett a döntés Szoboszlai főnökéről – egy emberként tüntetnek Liverpoolban
Erre nem sokan számítottak.
Liverpool–Crystal Palace. Szoboszlaiékra a hátralévő mérkőzéseiket tekintve papíron a legkönnyebb meccs vár.
Ismét pályán a Liverpool. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató csapat a Konferencia-ligában elődöntőbe jutó Crystal Palace-t fogadja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójában. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósításával!
Angol Premier League
34. forduló
Liverpool–Crystal Palace 0–0 – tart az első félidő (Tv: March4)
Liverpool, Anfield. Vezeti: Andrew Madley.
Liverpool: Woodman – C. Jones, I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Isak. Vezetőedző: Arne Slot
Palace: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell – Johnson, Mateta, I. Sarr.. Vezetőedző: Oliver Glasner.
A Liverpool vörösben, a Crystal Palace fehérben játszik.
Már a második percben szögletet végezhetett el a Palace, de a sarokrúgás után nem alakult ki veszély.
Bátran kezdtek a vendégek, már két veszélyes akciójuk is volt, igaz, mindkettő lesről indult.
A 7. perc elején Florian Wirtz került helyzetbe, de blokkolták a lövését. A szöglet után Dean Hendersonnak kellett elbokszolnia a labdát, és utána sem szabadult fel a kapu.
A 10. percben megint a Crystal Palace végezhetett el szögletet, ebben már most 2–2-re állnak. A fejpárbaj után Chris Richards bólintott fölé. Majd egy perccel később egy újabb vendégsarokrúgás után felszabadítottak a hazaiak.
A 13. perc után a Liverpool-szurkolók összehangoltan, sárga lapot felmutatva tüntettek a tulajdonosi döntés miatt, mely szerint a következő három évben folyamatosan nőne a jegyár.
A 17. percben Frederick Woodman könnyedén védett egy távoli lövést, majd ismét a vendégek kísérleteztek. Eddig jobb a Palace, az első 20 perc a vendégeké volt.
A 23. percben egy Liverpool-kontra végén büntetőt adott Andrew Madley, Mohamed Szalah terült el a tizenhatoson belül.
Az esetet a VAR jelzésére Madley visszanézi. A lassítások alapján Brennan Johnson eltalálta a labdát.
A játékvezető megváltoztatta ítéletét, ő is úgy látta, hogy a Palace játékosa eltalálta a labdát. Így viszont ez egy hatalmas mentés volt az ex-Tottenham Hotspur-játékostól!
A meg nem adott büntető óta a Liverpool az aktívabb.
A 32. percben Szalah lőtte el a labdát Szoboszlai Dominik elől..
A Liverpool egyre közelebb van ahhoz, hogy elérje minimális célját, vagyis a Bajnokok Ligája-indulást. Ehhez meg kell tartania az ötödik helyét, amire elég jó esélye is van, mivel az üldözők nagy távolságban vannak. Az ebben sokáig főriválisnak számító, edzőjét menesztő Chelsea úgy van hét pontra a Vörösöktől, hogy Szoboszlaiék még játszanak a fordulóban, és a többiek is legalább öt pontra vannak tőlük.
A Liverpoolra papíron a legkönnyebb mérkőzés vár, ami a maradék meccseket illeti, hiszen a Crystal Palace – amely a Konferencia-ligában elődöntőt játszik majd – a 13. helyen áll. Arne Slot együttese az utolsó négy bajnokiján viszont rangadót vív:
Angol sajtóhírek szerint, ha a Liverpool BL-t érő helyen végez, akkor Slot folytathatja munkáját, és nem lesz edzőváltás a nyáron. Még az is megtörténhet, hogy az ötödik helyről felfelé lép el, akár a dobogón is zárhat.
A két csapat előző két tétmérkőzését egyébként a Palace nyerte: a bajnokságban otthon, még szeptember végén 2–1-re nyert, egy hónappal később az Angol Ligakupában pedig 3–0-ra az Anfielden a tartalékos Liverpool ellen.
