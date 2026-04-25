Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
04. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Pécsi Ármin Liverpool Premier League Kerkez Milos Crystal Palace tudósítás Szoboszlai Dominik

Feladták a leckét Szoboszlaiéknak – a szurkolók egy emberként tüntettek (ÉLŐ)

2026. április 25. 14:47

Liverpool–Crystal Palace. Szoboszlaiékra a hátralévő mérkőzéseiket tekintve papíron a legkönnyebb meccs vár.

2026. április 25. 14:47
Ismét pályán a Liverpool. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató csapat a Konferencia-ligában elődöntőbe jutó Crystal Palace-t fogadja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 34. fordulójában. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósításával!

A tartós jegyáremelés ellen tüntettek Szoboszlaiék szurkolói
A tartós jegyáremelés ellen tüntettek Szoboszlaiék szurkolói (Fotó: Paul Ellis/AFP)


Angol Premier League
34. forduló
Liverpool–Crystal Palace 0–0 – tart az első félidő (Tv: March4)
Liverpool, Anfield. Vezeti: Andrew Madley.
Liverpool: Woodman – C. Jones, I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Isak. Vezetőedző: Arne Slot
Palace: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell – Johnson, Mateta, I. Sarr.. Vezetőedző: Oliver Glasner.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Tudósítás

A Liverpool vörösben, a Crystal Palace fehérben játszik.

Már a második percben szögletet végezhetett el a Palace, de a sarokrúgás után nem alakult ki veszély.

Bátran kezdtek a vendégek, már két veszélyes akciójuk is volt, igaz, mindkettő lesről indult.

A 7. perc elején Florian Wirtz került helyzetbe, de blokkolták a lövését. A szöglet után Dean Hendersonnak kellett elbokszolnia a labdát, és utána sem szabadult fel a kapu.

A 10. percben megint a Crystal Palace végezhetett el szögletet, ebben már most 2–2-re állnak. A fejpárbaj után Chris Richards bólintott fölé. Majd egy perccel később egy újabb vendégsarokrúgás után felszabadítottak a hazaiak.

A 13. perc után a Liverpool-szurkolók összehangoltan, sárga lapot felmutatva tüntettek a tulajdonosi döntés miatt, mely szerint a következő három évben folyamatosan nőne a jegyár.

A 17. percben Frederick Woodman könnyedén védett egy távoli lövést, majd ismét a vendégek kísérleteztek. Eddig jobb a Palace, az első 20 perc a vendégeké volt.

A 23. percben egy Liverpool-kontra végén büntetőt adott Andrew Madley, Mohamed Szalah terült el a tizenhatoson belül.

Az esetet a VAR jelzésére Madley visszanézi. A lassítások alapján Brennan Johnson eltalálta a labdát.

A játékvezető megváltoztatta ítéletét, ő is úgy látta, hogy a Palace játékosa eltalálta a labdát. Így viszont ez egy hatalmas mentés volt az ex-Tottenham Hotspur-játékostól!

A meg nem adott büntető óta a Liverpool az aktívabb.

A 32. percben Szalah lőtte el a labdát Szoboszlai Dominik elől..

Szoboszlai a kezdőben, Kerkez és Pécsi a padon

Előzmények

A Liverpool egyre közelebb van ahhoz, hogy elérje minimális célját, vagyis a Bajnokok Ligája-indulást. Ehhez meg kell tartania az ötödik helyét, amire elég jó esélye is van, mivel az üldözők nagy távolságban vannak. Az ebben sokáig főriválisnak számító, edzőjét menesztő Chelsea úgy van hét pontra a Vörösöktől, hogy Szoboszlaiék még játszanak a fordulóban, és a többiek is legalább öt pontra vannak tőlük.

A Liverpoolra papíron a legkönnyebb mérkőzés vár, ami a maradék meccseket illeti, hiszen a Crystal Palace – amely a Konferencia-ligában elődöntőt játszik majd – a 13. helyen áll. Arne Slot együttese az utolsó négy bajnokiján viszont rangadót vív:

  • Manchester United (idegenben)
  • Chelsea (otthon)
  • Aston Villa (idegenben)
  • Brentford (otthon)

Angol sajtóhírek szerint, ha a Liverpool BL-t érő helyen végez, akkor Slot folytathatja munkáját, és nem lesz edzőváltás a nyáron. Még az is megtörténhet, hogy az ötödik helyről felfelé lép el, akár a dobogón is zárhat.

A két csapat előző két tétmérkőzését egyébként a Palace nyerte: a bajnokságban otthon, még szeptember végén 2–1-re nyert, egy hónappal később az Angol Ligakupában pedig 3–0-ra az Anfielden a tartalékos Liverpool ellen.

Ezt is ajánljuk a témában


Nyitókép: Paul Ellis/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!