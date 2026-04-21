Arne Slot Andoni Iraola Liverpool Xabi Alonso videó Premier League Szoboszlai Dominik

Megszülethetett a döntés Szoboszlai főnökéről – egy emberként tüntetnek Liverpoolban

2026. április 21. 18:12

Arne Slot jövőjéről új fejlemények vannak. Angliában úgy tudják, hogy a rossz idény ellenére továbbra is ő irányíthatja Szoboszlaiékat.

A Sky Sports értesülésére hivatkozva arról számolt be a This is Anfield, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool várhatóan nem meneszti Arne Slot vezetőedzőt, és a következő idényben is ő irányíthat.

A rossz szereplés ellenére a jövőben is Slot irányíthatja Szoboszlaiékat (Fotó: Franck Fife/AFP)

A Sky Sports egyik munkatársa, Vinny O’Connor kedden arról értesült, hogy Arne Slot a következő idényre megtarthatja állását, mivel úgy tűnik, a Vörösök elérik a minimális céljukat, ami a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolása volt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Szoboszlaik az ötödik helyen állnak

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool egy 100. percben született góllal győzte le a hétvégén a városi rivális Evertont idegenben, és ezzel hét pontra ellépett az üldözőktől (a 48 pontos Chelsea és a 47 pontos Brighton & Hove Albion kedd este pont egymás ellen játszik). A Vörösöknek tehát magabiztos pontelőnyük van az ötödik helyen, amely Bajnokok Ligája-indulást ér – márpedig Slot maradásának alapfeltétele lenne a legrangosabb kupasorozatban való szereplés kiharcolása. Ugyanakkor a Liverpool a körülötte lévő négy csapattal is megküzd még, így hátra egészen biztosan nem dőlhet.

A Sky Sports munkatársa egyébként azt is elárulta, hogy a játékosokat illetően Yan Diomande, az RB Leipzig 19 éves, mindkét szélen bevethető támadója a klub első számú célpontja. A Transfermarkt 75 millió euróra becsüli a piaci értékét.

A hírek szerint a Liverpool tulajdonosi köre továbbra is bízik Slotban, akinek a szerződése a következő idény végén jár le. A The Athletic neves sportújságírója, David Ornstein is úgy értesült, hogy a találgatások ellenére a klubnál ideális esetben meg akarják tartani a holland trénert. Korábbi németországi értesülések Xabi Alonsót hozták fel, mint lehetséges utódot, akiről úgy tudni, nyitott is lenne az állásra, és hogy a klub is megkereste már őt. De már a Tóth Alexet soraiban tudó AFC Bournemouth távozó vezetőedzője, Andoni Iraola neve is felvetődött, aki Slot érkezése előtt szintén jelölt volt a pozícióra.


Egy biztos: Slot esetleges maradásában kulcsfontosságú szempont, hogy lesz-e BL vagy sem. A szurkolók mindenesetre már kiakadtak a maradásának híre hallatán, hiszen a legtöbbjük már réges-régen elküldte volna őt, és úgy kalkuláltak, hogy legkésőbb az idény végén távozik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kirill Kudriavtsev/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

