Megszülethetett a döntés Szoboszlai főnökéről – egy emberként tüntetnek Liverpoolban

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool egy 100. percben született góllal győzte le a hétvégén a városi rivális Evertont idegenben, és ezzel hét pontra ellépett az üldözőktől (a 48 pontos Chelsea és a 47 pontos Brighton & Hove Albion kedd este pont egymás ellen játszik). A Vörösöknek tehát magabiztos pontelőnyük van az ötödik helyen, amely Bajnokok Ligája-indulást ér – márpedig Slot maradásának alapfeltétele lenne a legrangosabb kupasorozatban való szereplés kiharcolása. Ugyanakkor a Liverpool a körülötte lévő négy csapattal is megküzd még, így hátra egészen biztosan nem dőlhet.

A Sky Sports munkatársa egyébként azt is elárulta, hogy a játékosokat illetően Yan Diomande, az RB Leipzig 19 éves, mindkét szélen bevethető támadója a klub első számú célpontja. A Transfermarkt 75 millió euróra becsüli a piaci értékét.

A hírek szerint a Liverpool tulajdonosi köre továbbra is bízik Slotban, akinek a szerződése a következő idény végén jár le. A The Athletic neves sportújságírója, David Ornstein is úgy értesült, hogy a találgatások ellenére a klubnál ideális esetben meg akarják tartani a holland trénert. Korábbi németországi értesülések Xabi Alonsót hozták fel, mint lehetséges utódot, akiről úgy tudni, nyitott is lenne az állásra, és hogy a klub is megkereste már őt. De már a Tóth Alexet soraiban tudó AFC Bournemouth távozó vezetőedzője, Andoni Iraola neve is felvetődött, aki Slot érkezése előtt szintén jelölt volt a pozícióra.



Egy biztos: Slot esetleges maradásában kulcsfontosságú szempont, hogy lesz-e BL vagy sem. A szurkolók mindenesetre már kiakadtak a maradásának híre hallatán, hiszen a legtöbbjük már réges-régen elküldte volna őt, és úgy kalkuláltak, hogy legkésőbb az idény végén távozik.