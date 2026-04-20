„Már nem az én kezemben van” – Szoboszlai Dominik kijózanító vallomása a liverpooli jövőjéről

Nagytakarítás Liverpoolban – Szoboszlai megkapja, amit akart
Szorítja az idő a Liverpoolt: gőzerővel zajlanak a tárgyalások a magyar középpályás szerződésének meghosszabbításáról. Szoboszlai őrületes pénzt kereshet.
Egészen biztosan nem ezt szerették volna hallani a leforrázott drukkerek... Szoboszlai Dominik személyesen cáfolta meg az utóbbi hetek optimista liverpooli információit, miszerint a szerződéshosszabbítási tárgyalások előrehaladott állapotban járnak.
A közelmúltban több szigetországi portál is arról számolt be, hogy egyre közelebb a megegyezés a klubvezetés és Szoboszlai Dominik között a magyar világklasszis szerződéshosszabbítását illetően. Csakhogy az idény legjobb liverpooli játékosa most ismét megszólalt a témában, és ismét alaposan lehűtötte a kedélyeket: az Everton ellen megnyert városi derbit követően egyáltalán nem azt nyilatkozta, amit a Vörösök drukkerei hallani szerettek volna.
Szorítja az idő a Liverpoolt: gőzerővel zajlanak a tárgyalások a magyar középpályás szerződésének meghosszabbításáról. Szoboszlai őrületes pénzt kereshet.
Az elmúlt hetekben több liverpooli kötődésű portál is tudni vélte, a klubvezetés számára első számú prioritás, hogy a Szoboszlai Dominikkel folytatott szerződéshosszabbítási tárgyalásokra lehetőleg minél előbb, még az idény vége előtt pont kerüljön. Ez több szempontból is kulcsfontosságú lenne a menedzsment szempontjából:
A szóban forgó (kissé talán vágyvezérelt) liverpooli oldalak szerint a tárgyalások a fentebb felsorolt szempontok miatt az utóbbi időben felgyorsultak a felek között, s a megegyezés érdekében a klubvezetés a Szoboszlai Dominik és ügynöksége által igényelt busás fizetésemelésre – heti 250-300 ezer font – is hajlandó rábólintani.
Már az idény vége előtt nyélbe üthetik az üzletet.
Ezek tükrében leforrázó erővel bírhatott a magyar középpályás legfrissebb nyilatkozata: válogatottunk csapatkapitánya a vasárnapi derbigyőzelem után gyakorlatilag kacsának minősítette a híreket, és közölte, semmiféle előrelépés nem történt ügyében, a sorsa pedig immár nem az ő kezében van. „Ahogy néhány hete is elmondtam, eddig nem történt valódi előrelépés. Szóval nem mondhatok semmi újat a helyzetemről: még sok meccsünk van hátra, most ezekre koncentrálok.
A szerződésem jelenleg 2028-ig szól, addig is készen állok minden egyes nap, minden héten, aztán meglátjuk. Természetesen hosszú távon is itt látom magamat, Liverpoolban, de amint korábban is említettem, a döntés már nem az én kezemben van”
– hűtötte le a kedélyeket Szoboszlai Dominik hozzátéve, szeret Liverpoolban élni, a családja is boldog ott, de jelenleg ennél többet nem tud elmondani.