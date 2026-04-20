Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbítás

„Már nem az én kezemben van” – Szoboszlai Dominik kijózanító vallomása a liverpooli jövőjéről

2026. április 20. 11:17

Egészen biztosan nem ezt szerették volna hallani a leforrázott drukkerek... Szoboszlai Dominik személyesen cáfolta meg az utóbbi hetek optimista liverpooli információit, miszerint a szerződéshosszabbítási tárgyalások előrehaladott állapotban járnak.

null

A közelmúltban több szigetországi portál is arról számolt be, hogy egyre közelebb a megegyezés a klubvezetés és Szoboszlai Dominik között a magyar világklasszis szerződéshosszabbítását illetően. Csakhogy az idény legjobb liverpooli játékosa most ismét megszólalt a témában, és ismét alaposan lehűtötte a kedélyeket: az Everton ellen megnyert városi derbit követően egyáltalán nem azt nyilatkozta, amit a Vörösök drukkerei hallani szerettek volna.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik az Everton ellen is a Liverpool egyik legfontosabb láncszemének bizonyult (Fotó: MTI/AP/Ian Hodgson)

Szoboszlai szerint semmiféle előrelépés nem történt

Az elmúlt hetekben több liverpooli kötődésű portál is tudni vélte, a klubvezetés számára első számú prioritás, hogy a Szoboszlai Dominikkel folytatott szerződéshosszabbítási tárgyalásokra lehetőleg minél előbb, még az idény vége előtt pont kerüljön. Ez több szempontból is kulcsfontosságú lenne a menedzsment szempontjából: 

  • egyrészt szeretnék elhárítani a Real Madrid egyre növekvő érdeklődést,
  • másrészt Szoboszlaira továbbra is potenciális jövőbeli csapatkapitány-jelöltként tekintenek, így a hosszútávú klubfilozófiának is alapot adhatna,
  • harmadrészt pedig a balul sikerült idény után a sikeres „kármentés” első lépéseként is felfogható lenne az új kontraktus tető alá hozatala. 

A szóban forgó (kissé talán vágyvezérelt) liverpooli oldalak szerint a tárgyalások  a fentebb felsorolt szempontok miatt az utóbbi időben felgyorsultak a felek között, s a megegyezés érdekében a klubvezetés a Szoboszlai Dominik és ügynöksége által igényelt busás fizetésemelésre – heti 250-300 ezer font – is hajlandó rábólintani

Szoboszlait árgus szemekkel figyeli a Real Madrid (is) / Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Ezek tükrében leforrázó erővel bírhatott a magyar középpályás legfrissebb nyilatkozata: válogatottunk csapatkapitánya a vasárnapi derbigyőzelem után gyakorlatilag kacsának minősítette a híreket, és közölte, semmiféle előrelépés nem történt ügyében, a sorsa pedig immár nem az ő kezében van. „Ahogy néhány hete is elmondtam, eddig nem történt valódi előrelépés. Szóval nem mondhatok semmi újat a helyzetemről: még sok meccsünk van hátra, most ezekre koncentrálok. 

A szerződésem jelenleg 2028-ig szól, addig is készen állok minden egyes nap, minden héten, aztán meglátjuk. Természetesen hosszú távon is itt látom magamat, Liverpoolban, de amint korábban is említettem, a döntés már nem az én kezemben van”

– hűtötte le a kedélyeket Szoboszlai Dominik hozzátéve, szeret Liverpoolban élni, a családja is boldog ott, de jelenleg ennél többet nem tud elmondani. 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2026. április 20. 11:36
megy a srófolás a fizuért...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!