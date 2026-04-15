Arne Slot Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Eldőlhetett a Real Madrid által kiszemelt Szoboszlai Dominik sorsa – brutális fizetésről írnak Angliában

2026. április 15. 11:11

Már az idény vége előtt nyélbe üthetik az üzletet. A legfrissebb hírek szerint a Liverpool gigaemeléssel láncolná magához legjobbját a Real Madrid bánatára.

null

Éppen a Liverpool FC Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-kiesése kapcsán kezdték el fejtegetni, hogy az angol csapat idei legjobbjának, Szoboszlai Dominiknek ez lesz profi pályafutása első olyan idénye, amelyet biztosan trófea nélkül zár. Ez sokak szerint nem segíti a magyar középpályás ügyét a lassan haladó liverpooli szerződéshosszabbítási folyamat során, főleg a Real Madrid érdeklődése közepette – ám Angliában most mégis áttörésről írnak.

ZAIRE EMERY, Warren; SZOBOSZLAI Dominik Liverpool-PSG
Szoboszlai Dominik a BL-címvédő PSG ellen is a Liverpool egyik legjobbja volt – a klubnál nagyon igyekeznek, hogy a Real Madrid ne happolja el (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Ezt is ajánljuk a témában

A küldetés: elijeszteni a Real Madridot

A TEAMtalk szerint ugyanis a liverpooli klubvezetés felgyorsította végre a tárgyalásokat – nem kis részben a Real Madrid fokozott érdeklődése miatt –, és egy olyan, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

jelentős fizetésemeléssel járó szerződéshosszabbítási ajánlatot tett le a magyar világsztár elé, amely végleg eltántoríthatná a spanyol kirakatcsapatot.

A portál konkrét számokat nem említ, sem az új kontraktus időtartama, sem az anyagiak tekintetében, de azt leszögezi, hogy a Mersey partján továbbra is a lehetséges jövőbeli csapatkapitány-jelöltek egyikeként számolnak Szoboszlaival, akinek megtartását kiemelt prioritásként kezeli a menedzsment – főleg egy ilyen, egyértelmű kudarcként értékelhető klubidény után. A vezetés így már a nyári átigazolási ablak megnyitása előtt szeretne pontot tenni az ügyre, már csak azért is, mert egyébként is lesz dolguk bőven: Mohamed Szalah és Andy Robertson biztosan, Alisson lehet, hogy távozik, az idei hányatott szezon házi gólkirálya, 

Hugo Ekitiké pedig éppen a keddi, PSG elleni BL-vereség során dőlt ki Achilles-sérüléssel a legfrissebb hírek szerint 9-12 hónapra, így a nyári világbajnoksága is ugrott.

Ezt is ajánljuk a témában

Ráadásul Arne Slot vezetőedző a lefújás után a kudarc mellé még egy igen meglepő kijelentést is tett: közölte, hogy a nyáron 8-10(!) játékostól kell megszabadulnia a klubnak, hogy pénzt tudjanak előteremteni a nyári átigazolásokra – mindezt a tavalyi, félmilliárd eurós kiköltekezés után...

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
states-2
2026. április 15. 12:57
Nevetséges amit a hazai sajtó művel szoboszlaival, jó játékos, de egyáltalán nem üti meg a Reál szintjét, és tuti, hogy kacsa az egész összeboronálása a madriddal.
gyaloggos
2026. április 15. 12:18
tutor! Hm.... ÚGY hírlik már hetek óta, hogy az aláíráshoz nagyon közel vannak a felek, mármint SZOBOSZLAI és POOL, 2031-ig !
mandala-3
2026. április 15. 12:06
Mandi! Nem bírjátok abbahagyni a foci és Szoboszlai szopkodását!! ??? Rohadtul unalmas már! Nincs más témátok talán?? Nem ártana nektek is szembenézni önmagatokkal.
tutor
2026. április 15. 12:00
Ha Szobonak van esze, addig nem ír alá, míg nem egyeztet a Reállal. Ha trófeát, vagy trófeákat akar nyerni mindenképpen mennie kell.
