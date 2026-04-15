Eldőlhetett a Real Madrid által kiszemelt Szoboszlai Dominik sorsa – brutális fizetésről írnak Angliában

Fájdalmas, új érzés, amivel Szoboszlainak is ismerkednie kell
Eddig még sosem történt vele ilyen.
Már az idény vége előtt nyélbe üthetik az üzletet. A legfrissebb hírek szerint a Liverpool gigaemeléssel láncolná magához legjobbját a Real Madrid bánatára.
Éppen a Liverpool FC Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-kiesése kapcsán kezdték el fejtegetni, hogy az angol csapat idei legjobbjának, Szoboszlai Dominiknek ez lesz profi pályafutása első olyan idénye, amelyet biztosan trófea nélkül zár. Ez sokak szerint nem segíti a magyar középpályás ügyét a lassan haladó liverpooli szerződéshosszabbítási folyamat során, főleg a Real Madrid érdeklődése közepette – ám Angliában most mégis áttörésről írnak.
A TEAMtalk szerint ugyanis a liverpooli klubvezetés felgyorsította végre a tárgyalásokat – nem kis részben a Real Madrid fokozott érdeklődése miatt –, és egy olyan,
jelentős fizetésemeléssel járó szerződéshosszabbítási ajánlatot tett le a magyar világsztár elé, amely végleg eltántoríthatná a spanyol kirakatcsapatot.
A portál konkrét számokat nem említ, sem az új kontraktus időtartama, sem az anyagiak tekintetében, de azt leszögezi, hogy a Mersey partján továbbra is a lehetséges jövőbeli csapatkapitány-jelöltek egyikeként számolnak Szoboszlaival, akinek megtartását kiemelt prioritásként kezeli a menedzsment – főleg egy ilyen, egyértelmű kudarcként értékelhető klubidény után. A vezetés így már a nyári átigazolási ablak megnyitása előtt szeretne pontot tenni az ügyre, már csak azért is, mert egyébként is lesz dolguk bőven: Mohamed Szalah és Andy Robertson biztosan, Alisson lehet, hogy távozik, az idei hányatott szezon házi gólkirálya,
Hugo Ekitiké pedig éppen a keddi, PSG elleni BL-vereség során dőlt ki Achilles-sérüléssel a legfrissebb hírek szerint 9-12 hónapra, így a nyári világbajnoksága is ugrott.
Új kedvenc bukkant fel, miközben újabb távozót emlegetnek.
Ráadásul Arne Slot vezetőedző a lefújás után a kudarc mellé még egy igen meglepő kijelentést is tett: közölte, hogy a nyáron 8-10(!) játékostól kell megszabadulnia a klubnak, hogy pénzt tudjanak előteremteni a nyári átigazolásokra – mindezt a tavalyi, félmilliárd eurós kiköltekezés után...
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan