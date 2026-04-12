Alisson Fulham Liverpool Bajnokok Ligája Premier League PSG Szoboszlai Dominik

Liverpool: „a szezon legfontosabb meccsére” nem Szoboszlait követelik a szurkolók, újabb klubikon távozhat

2026. április 12. 17:58

Új kedvenc bukkant fel, miközben újabb távozót emlegetnek a Mersey partján. A Liverpool jelenleg minden reménye egy 17 éves fiatalemberben van, ráadásul Mohamed Szalah és Andy Robertson után egy harmadik legenda is odébbállhat.

Mint arról mi is beszámoltunk, a csupán 17 esztendős tinisztár, Rio Ngumoha nagy meccsét hozta a szombati Liverpool–Fulham Premier League-bajnoki. A 2–0-s hazai sikerrel végződő összecsapáson a nigériai származású csatárígéret ördöngös cselek után vette be Bernd Leno kapuját nehéz szögből, remek tekeréssel, s ezen túlmenően is nagyszerű teljesítményt nyújtott, a mezőnyből magasan kiemelkedve lett a mérkőzés legjobbja.

Rio Ngumoha Liverpool-Fulham
A legújabb Liverpool-üdvöske, a 17 éves Rio Ngumoha szép és okos gólt lőtt a hétvégén – az idény végén távozó Andy Robertson is örült neki (Fotó: MTI/EPA/Ash Allen)

 

Egy tini lenne a Liverpool megmentője?

Az idény legjobb Liverpool játékosa, Szoboszlai Dominik ezúttal feltűnésmentesen tette a dolgát, de így is a jobbak közé tartozott, továbbra is a Vörös gépezet egyik legfontosabb alapembere, míg Kerkez Milos helyén a szezon végén távozó klublegenda, Andy Robertson játszotta végig a találkozót. 

Ngumoha játéka azonban annyira üde színfoltja volt az egész évben csak szenvedő Liverpoolnak, hogy a drukkerek mellett a szakértők szerint is az ő személye adhatja meg a rég várt lökést a bajban lévő Arne Slotnak és a csapatnak az évad hajrájára.

A két korábbi kiválóság, Danny Murphy és Alan Shearer például egyetért abban, hogy a fiatalember olyan friss impulzust és energiát hozott a 'Pool játékába, hogy nem kérdés, a kezdőcsapatban lenne a helye „a szezon legfontosabb mérkőzésén”, a PSG elleni keddi Bajnokok Ligája-visszavágón. Mint ismert, a Premier League-címvédő angolok a szerdai negyeddöntő első meccsén úgy kaptak ki 2–0-ra a BL-címvédő párizsiaktól, hogy a kétgólos vereség még rájuk nézve volt hízelgő, a játékkép alapján ugyanis a végeredmény simán lehetett volna akár négy-öt nulla is. 

A szurkolók szerint ezek után a Liverpoolnak nincs veszítenivalója az Anfielden sorra kerülő visszavágón, így a nemzetközi porondon is komoly szerepet szánnának Ngumohának az egyetlen olyan sorozatban, amelyben a Vörösök még reálisan versenyben maradtak a trófeáért.

Szalah és Robertson után Alisson is távozik?

Közben a Daily Star olasz forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a Liverpool a rémálomszerű szezon betetőzéseként Mohamed Szalah és Andy Robertson után még egy harmadik klublegendát is elveszíthet a nyáron. A brit bulvárlap szerint ugyanis 

a jelenleg sérüléssel küzdő, már 33 éves brazil válogatott kapust, Alissont visszacsábítanák Olaszországba, a Serie A-ba – csak ezúttal nem az AS Roma, hanem a Juventus vinné.

Akárhogy is, kedden 21 órától eldől, hogy a Liverpool szezonja totális bukás lesz-e a félmilliárd eurós nyári költekezés ellenére, vagy legalább a BL-ben tovább reménykedhetnek még a csalódott drukkerek...

Nyitókép: AFP/Andy Buchanan

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Atti bá
2026. április 12. 18:50
Jó teszi aki elmegy anglisztánból. Szurkolóik is és a kommentátoraik is akárcsak az időjárás.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!