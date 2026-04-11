17 éves játékost csodálnak Liverpoolban, Szoboszlaiék jó úton a győzelem felé – ÉLŐ!

A Liverpool hazai pályán a Fulhammel játszik 18.30 órától az angol bajnokság 32. fordulójában. A Vörösök magyar válogatott játékosai közül ezúttal csak Szoboszlai Dominik került be a kezdőcsapatba, míg Kerkez Milos a kispadon kezdi a találkozót. A Mersey-parti együttes a Premier League-ben legutóbb 2024 áprilisában verte meg a londoniakat, azóta három meccsen egy döntetlen és két vereség ellenük a mérlege.

A Liverpool a mérkőzést megelőzően a tabella ötödik helyén áll, ami még éppen Bajnokok Ligája-indulást ér, de ahhoz, hogy ezt a pozícióját a forduló végén is biztosan megőrizze, győznie kell otthon a Fulham ellen, amely a legutóbbi öt bajnokijából hármat megnyert. A két csapat januári meccsén 2–2-es döntetlen született, úgy, hogy a Mersey-parti együttes a 94. percben szerezte a második gólját, de a hazaiaknak volt válaszuk, és a 97. percben pontot mentettek.