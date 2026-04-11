A Szentháromság téren zárja kampányát Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben! (VIDEÓ)

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Az sem rejtették véka alá: mennyire valószínű, hogy végső eredményt lehet majd hirdetni vasárnap este.
A miniszterelnök mellett Lázár János és Szijjártó Péter is felszólal.
Országjárásának utolsó állomására érkezik szombaton Orbán Viktor, a miniszterelnök Budapesten a Szentháromság téren lép színpadra este 7 óra után. A kampányzáró rendezvényen a kormányfő mellett ott lesz Szijjártó Péter, külügyminiszter, valamint Lázár János, közlekedési miniszter.
Az esti rendezvényt megelőzően a három politikus közös buszos útra indult, mégpedig azzal a céllal, hogy egymillió emberrel kezet fogjanak.
Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel, és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, és a Fidesz a biztos választás
– mondta Orbán Viktor, amikor elindította az egymillió kézfogás nevű akciósorozatot. A miniszterelnök azt kérte a Fidesz szimpatizánsaitól, jelöltjeitől és aktivistáitól, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végén legyen meg az egymillió kézfogás.
A kormányfő az elmúlt hetekben az egész országot végig járva kampányolt, felszólalt Székesfehérváron, Szentesen, Kecskeméten, Békéscsabán, Sopronban, de találkozott a szavazókkal Esztergomban és Szentendrén is.
Orbán Viktor minden helyszínen azt hangsúlyozta beszédeiben, hogy
ha vasárnap megkapja a bizalmat, nem hagyja, hogy Magyarországot háborúba sodorják.
