Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 11.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
szijjártó péter lázár jános országgyűlési választás 2026 fidesz kampány országjárás orbán viktor

A Szentháromság téren zárja kampányát Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben! (VIDEÓ)

2026. április 11. 17:59

A miniszterelnök mellett Lázár János és Szijjártó Péter is felszólal.

2026. április 11. 17:59


Országjárásának utolsó állomására érkezik szombaton Orbán Viktor, a miniszterelnök Budapesten a Szentháromság téren lép színpadra este 7 óra után. A kampányzáró rendezvényen a kormányfő mellett ott lesz Szijjártó Péter, külügyminiszter, valamint Lázár János, közlekedési miniszter. 

 Az esti rendezvényt megelőzően a három politikus közös buszos útra indult, mégpedig azzal a céllal, hogy egymillió emberrel kezet fogjanak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel, és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, és a Fidesz a biztos választás 

– mondta Orbán Viktor, amikor elindította az egymillió kézfogás nevű akciósorozatot. A miniszterelnök azt kérte a Fidesz szimpatizánsaitól, jelöltjeitől és aktivistáitól, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végén legyen meg az egymillió kézfogás.

A kormányfő az elmúlt hetekben az egész országot végig járva kampányolt, felszólalt Székesfehérváron, Szentesen, Kecskeméten, Békéscsabán, Sopronban, de találkozott a szavazókkal Esztergomban és Szentendrén is.

Orbán Viktor minden helyszínen azt hangsúlyozta beszédeiben, hogy 

ha vasárnap megkapja a bizalmat, nem hagyja, hogy Magyarországot háborúba sodorják.

 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2026. április 11. 18:19
Ukrán kémek lesnek a környező bokrokban. Ursula már újjazza magát...DDD
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. április 11. 18:13
Lesz harci kiáltás a beszéd végén?
Válasz erre
0
0
basti64
2026. április 11. 18:10
Hajrá FIDESZ!!! Eltapossuk a poloskát!
Válasz erre
2
0
szim-patikus
2026. április 11. 18:04
Orbán a keleti western hős? Szijjártó Lavrovtól hoz neki uzit (csak nem értem a képen a 3. buzit)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!