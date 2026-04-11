deák dániel szijjártó péter lázár jános Választás 2026 orbán viktor

Tarol a Fidesz-busz: Orbán Viktor megint ügyesebbnek bizonyult Magyar Péternél

2026. április 11. 15:30

Kampányinnovációkban „a végén is Orbán Viktor volt sokkal ügyesebb” – írja közösségi oldalán, szokásos gyorselemzésében Deák Dániel.

A kampánybusz kiváló közösségi média-mágnes – ez „szabad szemmel is látszik most az interneten” – írja szombati, kora délutáni bejegyzésében Deák Dániel. Az elemző szerint a kampánybusz „teljesen újszerű” elem, amely a végére, szombatra időzítve mozgósítás szempontjából messze a legfontosabb.

Az elemző szerint Orbán Viktor most sokkal több impulzust generál, mint Magyar Péter, „izgalmas és változatos helyzetekben láthatjuk a miniszterelnököt a kampány utolsó napján.

Ezt is ajánljuk a témában

A kampánybuszon ott van Lázár János és Szijjártó Péter is, „és pusztán a csapat együttlétéből és emberekkel való kézfogásokból végtelen mennyiségű közösségi média-pillanat születik” – szögezte le Deák, aki szerint a megafonos és a további véleményvezérek 

ezt az üzenetet azonnal megsokszorozzák (...), százezrével pörögnek az interakciók a Fidesz-kampánybuszra”.

Az elemző szerint Orbán Viktornak ma, azaz szombaton meglesz az egymillió kézfogás – ezzel párhuzamosan pedig 

a kampánybusz „simán meghozza” az egymillió lájkot is a közösségi oldalakon. 

Ez utóbbival a digitális mozgósítási versenyt is a Fidesz nyeri, „míg az ötlettelen Magyar Péter magyarázkodhat a tegnapi ultrakínos heremutogatás és vulgáris mondatok miatt” – zárja gyorselemzését Deák Dániel.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala/képernyőmentés

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2026. április 11. 16:14
Cs72 2026. április 11. 16:11 "Gyűrűkre, órákra vigyázni!!" - mér' poloskatroll, pötikédnek nem volt elég telót lopni?
Cs72
2026. április 11. 16:11
Orbán Viktornak ma, azaz szombaton meglesz az egymillió kézfogás. Gyűrűkre, órákra vigyázni!!
revanced
2026. április 11. 16:09
Pedig Dani, te szoktad ezt a területet szakérteni. Faszok, herék, végb....
narancsliget1
2026. április 11. 15:59
‼️ Az amerikai AtlasIntel kutatása szerint biztos Tisza többség várható! Varjasi Vencel Ez az intézet becsülte meg a legjobban a 2024-es amerikai elnökválasztás eredményét!
