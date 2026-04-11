Tarol a Fidesz-busz: Orbán Viktor megint ügyesebbnek bizonyult Magyar Péternél

Kulisszatitkokra derült fény: így tölti a választások előtti utolsó napot Orbán Viktor (VIDEÓ)
Robog tovább a Fidesz kampánybusza.
Kampányinnovációkban „a végén is Orbán Viktor volt sokkal ügyesebb” – írja közösségi oldalán, szokásos gyorselemzésében Deák Dániel.
A kampánybusz kiváló közösségi média-mágnes – ez „szabad szemmel is látszik most az interneten” – írja szombati, kora délutáni bejegyzésében Deák Dániel. Az elemző szerint a kampánybusz „teljesen újszerű” elem, amely a végére, szombatra időzítve mozgósítás szempontjából messze a legfontosabb.
Az elemző szerint Orbán Viktor most sokkal több impulzust generál, mint Magyar Péter, „izgalmas és változatos helyzetekben láthatjuk a miniszterelnököt a kampány utolsó napján”.
A kampánybuszon ott van Lázár János és Szijjártó Péter is, „és pusztán a csapat együttlétéből és emberekkel való kézfogásokból végtelen mennyiségű közösségi média-pillanat születik” – szögezte le Deák, aki szerint a megafonos és a további véleményvezérek
ezt az üzenetet azonnal megsokszorozzák (...), százezrével pörögnek az interakciók a Fidesz-kampánybuszra”.
Az elemző szerint Orbán Viktornak ma, azaz szombaton meglesz az egymillió kézfogás – ezzel párhuzamosan pedig
a kampánybusz „simán meghozza” az egymillió lájkot is a közösségi oldalakon.
Ez utóbbival a digitális mozgósítási versenyt is a Fidesz nyeri, „míg az ötlettelen Magyar Péter magyarázkodhat a tegnapi ultrakínos heremutogatás és vulgáris mondatok miatt” – zárja gyorselemzését Deák Dániel.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala/képernyőmentés