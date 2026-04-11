Kulisszatitkokra derült fény: így tölti a választások előtti utolsó napot Orbán Viktor (VIDEÓ)

A Fidesz megtolja a kampányt – indul az egymillió kézfogás akció (VIDEÓ)
A ráeső részt Orbán Viktor miniszterelnök is teljesíti.
Robog tovább a Fidesz kampánybusza.
Mint ismert, Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter szombaton 19 órától a budai Szentháromság téren zárják országjárásukat. A rendezvényt megelőzően a három politikus a nap folyamán közös buszos útra indult.
Az utazás részleteiről Orbán Viktor számolt be egy Facebook-videóban, amelyből kiderül: kifejezetten jó hangulatban telik az út a Fidesz kampánybuszán. A felvételen hallható, hogy az utasok már az induláskor a párt új kampánydalát énekelték, majd később Szijjártó Péter csatlakozását is megörökítették.
A videóban egy személyesebb hangvételű pillanat is helyet kapott:
a miniszterelnök egy interjúrészletben arról beszél, mennyire hiányoznak neki az unokái, akikkel leginkább csak a vasárnapi ebédek alkalmával tud találkozni.
A felvétel humoros jeleneteket is tartalmaz: Lázár János egy rövid, játékos epizódban tűnik fel, amikor „jegyet kérnek” tőle, ám kiderül, hogy tréfásan „potyautasként” utazik.
A buszút egyik állomásaként Vácon a miniszterelnök egy rétesezőbe is betért, ahol maga szeletelte fel a süteményeket – kétharmados arányban elvégezve a darabolást.
