Kulisszatitkokra derült fény: így tölti a választások előtti utolsó napot Orbán Viktor (VIDEÓ)

Mint ismert, Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter szombaton 19 órától a budai Szentháromság téren zárják országjárásukat. A rendezvényt megelőzően a három politikus a nap folyamán közös buszos útra indult.

Az utazás részleteiről Orbán Viktor számolt be egy Facebook-videóban, amelyből kiderül: kifejezetten jó hangulatban telik az út a Fidesz kampánybuszán. A felvételen hallható, hogy az utasok már az induláskor a párt új kampánydalát énekelték, majd később Szijjártó Péter csatlakozását is megörökítették.