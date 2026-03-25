Nincs megállás: Esztergomban is óriási tömeg gyűlt össze Orbán Viktor országjárásán (GALÉRIA)

Új állomásához érkezett Orbán Viktor országjárása, szerdán Esztergomba érkezett a miniszterelnök. A kormány támogatói teljesen megtöltötték a Mindszenty Hercegprímás teret.

Az esztergomi Békemeneten a résztvevők „Nem leszünk ukrán gyarmat!” üzenettel vonultak fel. Orbán Viktor miniszterelnök megnevezte a választás tétjét: az a kérdés, ki rendelkezik elég erővel, rutinnal és tapasztalattal ahhoz, hogy nemet mondjon a háborúra.