Szoboszlaiék kétgólos hátrányban a címvédő ellen – nagy bajba került Párizsban a Liverpool

Hasonló mederben folytatódott a találkozó a szünet után, bár némiképp ki tudott jönni a szorításból az angol együttes, aktívabb lett, de a hazai kapura továbbra sem jelentett veszélyt. A 65. percben aztán Neves adott tanári labdát Kvaratskheliának, aki végigszlalomozott a védelmen, még kapus honfitársát is kicselezte, majd az üres kapuba gurított. 2–0.

A 70. percben úgy tűnt, büntetőhöz jut a PSG, miután Zaire-Emeryt hátulról elkaszálta Konaté, ám miután a játékvezető visszanézte az esetet, visszavonta a tizenegyest.

Egyszerre négyet cserélt Arne Slot: a 78. percben Kerkezt Robertson váltotta, Szoboszlait Jones, de Isak és Gakpo is szerepet kapott a hajrára a liverpooliaknál. A 87. percben Dembele még az utolsó labdaérintésével szétforgácsolta a kapufát, majd pihenőt kapott Luis Enriquétől. A PSG eldönthette volna párharcot a meccs végén, de egy másik ziccert is elrontott, míg az angolok kaput eltaláló lövés nélkül zártak. Kétgólos hátrányból várhatják Szoboszlaiék az április 14-i visszavágót.