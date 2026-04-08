Liverpool Bajnokok Ligája Paris SG Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlaiék kétgólos hátrányban a címvédő ellen – nagy bajba került Párizsban a Liverpool

2026. április 08. 20:10

Az egy évvel korábbi BL-nyolcaddöntőhöz hasonlóan ezúttal a negyeddöntőben is a párizsiak dominálták a Vörösök elleni hazai meccset. Rendkívül egyoldalú volt a PSG–Liverpool találkozó, amelyen a hajráig voltak a pályán a magyarok.

A keddi mérkőzések után szerdán újabb két negyeddöntővel folytatódott a labdarúgó Bajnokok Ligája. A spanyol derbin a Barcelona az Atlético Madridot fogadta, a másik mérkőzésen pedig a címvédő Paris SG otthonába látogatott az angol bajnok Liverpool. Szoboszlai Dominikék arra készültek, hogy visszavágjanak a franciáknak, miután tavaly épp Luis Enrique együttese búcsúztatta a Vörösöket a sorozattól. Ez azonban nem jött össze: a várakozásoknak megfelelően ezúttal is egyoldalú csatát hozott a PSG–Liverpool találkozó!

PSG–Liverpool
Az angol védő, Joe Gomez kapta a PSG–Liverpool BL-negyeddöntő első sárga lapját
Fotó: Julien de Rosa/AFP

A két mester kijelölte a kezdőcsapatokat, a hazaiakat irányító Luis Enrique és az angolok szakvezetője, Arne Slot is a szokásos felállásától várta az eredményt a negyeddöntő első mérkőzésén, ám kisebb meglepetésre az angoloknál Szalah helyett Frimpong kezdett. A két magyar, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik természetesen ezúttal is tagja volt a Vörösök kezdőcsapatának. A mérkőzést, amely Mircea Lucescu halála miatt egyperces gyászszünettel kezdődött, a helyszínen tekintette meg a francia F1-pilóta, Isack Hadjar is.

A kezdőcsapatok:

Paris SG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue, Dembele, Kvaratskhelia. vezetőedző: Luis Enrique

Liverpool: Mamardashvili – Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Frimpong – Ekitike. vezetőedző: Arne Slot

PSG–Liverpool: hazai dominancia

A PSG az idei sorozatban látottakhoz hűen, a labdatartásra épített, az angolok egy-egy ellencsapásban bízhattak. A meccs 11. percében előnybe kerültek a franciák: Dembele indult meg a vendégek kapuja felé, majd Douéhoz került a labda, aki a tizenhatoson belülre érve lövésre szánta el magát. A labda megpattant Gravenberch sarkán és a liverpooli kapuba csapódott. 1–0.

Az első negyedórában 76 százalékban volt a labda a párizsiaknál

Egymás után sárgulnak be az angolok, Gomez után Mac Allister is megkapta a figyelmeztetését a spanyol játékvezetőtől. Továbbra is a hazaiak irányítottak, Mamardashvilinek be kellett mutatnia nagy védéseket, Szoboszlainak pedig elsősorban a védekezésből kellett kivennie a részét az első játékrészben.

Hasonló mederben folytatódott a találkozó a szünet után, bár némiképp ki tudott jönni a szorításból az angol együttes, aktívabb lett, de a hazai kapura továbbra sem jelentett veszélyt. A 65. percben aztán Neves adott tanári labdát Kvaratskheliának, aki végigszlalomozott a védelmen, még kapus honfitársát is kicselezte, majd az üres kapuba gurított. 2–0.

A 70. percben úgy tűnt, büntetőhöz jut a PSG, miután Zaire-Emeryt hátulról elkaszálta Konaté, ám miután a játékvezető visszanézte az esetet, visszavonta a tizenegyest.

Egyszerre négyet cserélt Arne Slot: a 78. percben Kerkezt Robertson váltotta, Szoboszlait Jones, de Isak és Gakpo is szerepet kapott a hajrára a liverpooliaknál. A 87. percben Dembele még az utolsó labdaérintésével szétforgácsolta a kapufát, majd pihenőt kapott Luis Enriquétől. A PSG eldönthette volna párharcot a meccs végén, de egy másik ziccert is elrontott, míg az angolok kaput eltaláló lövés nélkül zártak. Kétgólos hátrányból várhatják Szoboszlaiék az április 14-i visszavágót.

Bajnokok Ligája, negyeddöntők, 1. mérkőzés
Paris SG (francia)–Liverpool (angol) 2–0 (1–0)
gólszerző: Doue (11.), Kvaratskhelia (65.)
Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) 0–2 (0–1)
gólszerző: Alvarez (45.), Sorloth (70.)
kiállítva: Cubarsi (44.)

Fotó: Anne-Christine Poujoulat/AFP

