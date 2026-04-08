Paris Saint-Germain (PSG) Christophe Dugarry Liverpool Bajnokok Ligája

A világbajnok szerint mészárlásra készülnek Párizsban, rettegnek a Liverpool játékosai

2026. április 08. 13:11

Christophe Dugarry is azok közé tartozik, akik szerint a PSG esélyesként lép pályára a Liverpool elleni BL-negyeddöntős párharcban. A világbajnok francia csatár szerint benne van a pakliban, hogy a párizsiak feltörlik a padlót Szoboszlaiékkal, és már az első meccsen eldöntik a továbbjutás kérdését.

A Real Madrid–Bayern München (1–2) és a Sporting CP–Arsenal (0–1) párharcokban már lejátszották az első mérkőzéseket a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, szerdán pedig pályára lép a Liverpool is, amely a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik. A francia válogatottal 1998-ban világbajnoki, 2000-ben Európa-bajnoki címet nyerő Christophe Dugarry szerint jelenleg égbekiáltó a különbség a két csapat között, és a PSG már az első meccsen földbe döngölheti Szoboszlai Dominikékat.

Ez vérfürdő lesz, sétagalopp. A PSG már az első meccsen eldönti a párharcot. Színvonalban ég és föld a különbség a két csapat között. Látták, hogy játszik a Liverpool? Erőtlen, csigalassúsággal futballozik, hiába vannak jó játékosai, semmit sem ér. Össze sem lehet őket hasonlítani a Paris Saint-Germainnel, egyszerűen katasztrofálisak. Már tíz vereségük van a Premier League-ben. Ezzel szemben a PSG intenzív futballt játszik, és úgy tűnik, mintha egy másik bolygón lenne. Mészárlás lesz

– idézte az RMC Sportnak nyilatkozó korábbi csatárt a Magyar Nemzet.

Dugarry továbbá odáig merészkedett, hogy azt állította, a Liverpool játékosai rettegve lépnek majd ki a Parc des Princes gyepére. 

Félni fognak. Az elmúlt másfél évben minden angol csapatot megvertek, most már mind tart a Paris Saint-Germaintől. Garantálom, hogy a Liverpool is rettegve érkezik majd

– jelentette ki.

A két együttes tavaly a nyolcaddöntőben találkozott egymással a BL-ben. Akkor a Liverpool idegenben 1–0-ra legyőzte a párizsiakat, az angliai visszavágón azonban ugyanilyen különbséggel a PSG nyert, amely aztán tizenegyespárbajban továbbjutott, majd újabb két angol csapat (Aston Villa, Arsenal) kiejtése után a fináléban az olasz Intert is megverte.

A felek idén is Párizsban vívják a párharc első meccsét. A továbbjutó együttes az elődöntőben a Real Madriddal vagy a Bayern Münchennel csap össze.

Nyitókép: GABRIEL BOUYS / AFP

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tekeva
2026. április 08. 15:09
Emlékeztet engem ez egy a 80-as években történt PSG-Videoton előtti francia nyilatkozatra. Azután Párizsban 4:2 lett a Videotonnak, úgy hogy már 4:0-ra is vezettek.
VeressZoltán
2026. április 08. 15:00
Engem túlzottan nem érint, de a nagy mellény determinálhatja a szopást.
