A világbajnok szerint mészárlásra készülnek Párizsban, rettegnek a Liverpool játékosai

Dugarry továbbá odáig merészkedett, hogy azt állította, a Liverpool játékosai rettegve lépnek majd ki a Parc des Princes gyepére.

Félni fognak. Az elmúlt másfél évben minden angol csapatot megvertek, most már mind tart a Paris Saint-Germaintől. Garantálom, hogy a Liverpool is rettegve érkezik majd

– jelentette ki.

A két együttes tavaly a nyolcaddöntőben találkozott egymással a BL-ben. Akkor a Liverpool idegenben 1–0-ra legyőzte a párizsiakat, az angliai visszavágón azonban ugyanilyen különbséggel a PSG nyert, amely aztán tizenegyespárbajban továbbjutott, majd újabb két angol csapat (Aston Villa, Arsenal) kiejtése után a fináléban az olasz Intert is megverte.