Ez nem influenzajárvány – Szoboszlaiék nem „sírnak”, de rossz hírt kaptak a budapesti BL-döntő előtt

A 2009-ben visszavonult, 80-szoros cseh válogatott középpályás hozzátette, a Liverpoolnál – amely szombaton a Fulhammel játszik a Premier League-ben – „nem fognak sírni és panaszkodni”, a labdarúgók tisztában lesznek a szituációval, és alig várják majd, hogy megmutassák a PSG-nek, a plusz pihenő nem jelent előnyt.

A két együttes párharcának pikantériát ad, hogy az előző idényben is összecsaptak egymással a BL egyenes kieséses szakaszában. Akkor egy körrel korábban, a nyolcaddöntőben találkoztak a felek: Párizsban Szoboszlaiék nyertek 1–0-ra, az angliai visszavágón azonban ugyanilyen különbséggel a Párizs győzött, amely aztán tizenegyespárbajban ki is harcolta a továbbjutást a legjobb nyolc közé. Ezt a két mérkőzést is beleszámítva a két gárda eddig hatszor játszott egymással a nemzetközi porondon, három-három győzelem a mérlege, a kétmeccses párharcokból viszont mindkét alkalommal a PSG jött ki győztesen.

Liverpool–PSG 0–1 – 11-esekkel: 1–4

A Paris Saint-Germain kapcsán nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy sorozatban négy megnyert párbajnál jár a Bajnokok Ligájában az angol csapatok ellen: