Ez nem influenzajárvány – Szoboszlaiék nem „sírnak”, de rossz hírt kaptak a budapesti BL-döntő előtt

Azzal vádolják Szoboszlait, hogy túltolta, szerintük mégsem áll készen
Viselkedése nem volt méltó egy Liverpool-kapitányhoz.
A Liverpool elleni Bajnokok Ligája-párharc két meccse között a PSG-nek nem kell bajnokit játszania, ami Vladimír Smicer szerint nem igazságos. Szoboszlai Dominikék visszavágásra készülnek, de van olyan szakértő, aki szerint akár súlyos vereséget is szenvedhetnek.
A Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool szerdán a címvédő Paris Saint-Germain otthonában lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A visszavágót hat nappal később, jövő kedden rendezik az Anfielden. A párharc két meccse között, a most következő hétvégén az eredeti menetrend szerint mindkét csapatra várt volna egy bajnoki találkozó is, ám a PSG rangadóját a Lens ellen elhalasztották, hogy a franciák minden erejükkel és idegszálukkal az angolok elleni csatára összpontosíthassanak.
„Furcsa, ami történt. Nagyon furcsa. Szerintem nem kellett volna ezt meglépniük – mondta a francia liga döntésével kapcsolatban a Liverpoollal 2005-ben BL-címet nyerő, a Milan elleni döntőben (3–3 után tizenegyesekkel 3–2) gólt is szerző Vladimír Smicer, aki ezt megelőzően három évig a Lens játékosa is volt. –
A mérkőzéseket azért írják ki, hogy lejátsszák őket. Megérteném a helyzetet, ha influenzajárvány lenne, ha a csapat valamilyen problémával küzdene, vagy ha sok játékos hiányozna, de ebben az esetben egyszerűen csak előnyt akarnak kovácsolni abból, hogy több energiájuk legyen, mint a Liverpoolnak. Ez nem korrekt. Jogos, hogy a Lens nem boldog emiatt.”
A 2009-ben visszavonult, 80-szoros cseh válogatott középpályás hozzátette, a Liverpoolnál – amely szombaton a Fulhammel játszik a Premier League-ben – „nem fognak sírni és panaszkodni”, a labdarúgók tisztában lesznek a szituációval, és alig várják majd, hogy megmutassák a PSG-nek, a plusz pihenő nem jelent előnyt.
A két együttes párharcának pikantériát ad, hogy az előző idényben is összecsaptak egymással a BL egyenes kieséses szakaszában. Akkor egy körrel korábban, a nyolcaddöntőben találkoztak a felek: Párizsban Szoboszlaiék nyertek 1–0-ra, az angliai visszavágón azonban ugyanilyen különbséggel a Párizs győzött, amely aztán tizenegyespárbajban ki is harcolta a továbbjutást a legjobb nyolc közé. Ezt a két mérkőzést is beleszámítva a két gárda eddig hatszor játszott egymással a nemzetközi porondon, három-három győzelem a mérlege, a kétmeccses párharcokból viszont mindkét alkalommal a PSG jött ki győztesen.
Liverpool–PSG 0–1 – 11-esekkel: 1–4
A Paris Saint-Germain kapcsán nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy sorozatban négy megnyert párbajnál jár a Bajnokok Ligájában az angol csapatok ellen:
búcsúztatta a legjobb tizenhat között.
Ezt is ajánljuk a témában
Viselkedése nem volt méltó egy Liverpool-kapitányhoz.
A szakírók többsége a PSG-t tartja a párharc esélyesének, ami annak fényében egyáltalán nem meglepő, hogy a Liverpool a múlt hétvégén megint a csúnyábbik arcát mutatta, és 4–0-s vereséget szenvedett a Manchester Citytől az FA-kupa negyeddöntőjében.
Nehéz bármi mást elképzelni, mint hazai győzelmet. A Liverpool önbizalma már most is alacsony, tekintve, hogy a Premier League-ben nincs címvédési esélye, és meg kell küzdenie a démonjaival, amit a PSG elleni kiesés okozott tavaly. Elnézést kérek a Liverpool szurkolóitól, de ha a franciák hamar gólt szereznek, akkor komolyan aggódnunk kell majd Arne Slotért és csapatáért
– fejtette ki véleményét a DAZN szakértője, Ash Rose, aki a Paris Saint-Germain 4–0-s (!) sikerét tippeli a szerdai találkozón.
A statisztikai adatokkal foglalkozó Opta szuperszámítógépe szerint előzetesen a Liverpool és a PSG párharca a leginkább kiegyenlített a négy közül, de a Vörösök továbbjutására így is csak alig 40 százalékot ad – arra pedig csupán 15,12 százalékot, hogy Szoboszlaiék május 30-án döntőt játszhatnak majd Budapesten, a Puskás Arénában.
A negyeddöntős párharcok százalékos esélyei
Sporting CP–Arsenal 22,29–77,71
Barcelona–Atlético Madrid 68,03–31,97
Real Madrid–Bayern München 35,49–64,51
PSG–Liverpool 59,57–40,43
Esély a döntőbe jutásra
1. Arsenal 48,85 százalék
2. Bayern München 40,75
3. Barcelona 33,18
4. PSG 25,83
5. Real Madrid 18,3
6. Liverpool 15,12
7. Atlético Madrid 9,72
8. Sporting CP 8,25
Forrás: Opta
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Április 7., kedd
21.00: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német)
21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
Április 8., szerda
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol)
21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.