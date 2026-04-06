04. 07.
kedd
Manchester City Liverpool Szoboszlai Dominik

Azzal vádolják Szoboszlait, hogy túltolta, szerintük mégsem áll készen

2026. április 06. 09:50

Liverpoolban úgy látják: a magyar középpályás mégsem áll készen arra, hogy csapatkapitány legyen. Egy újságíró szerint Szoboszlai Dominik viselkedése a Manchester City elleni vereség után nem volt méltó a nagy elődökhöz.

2026. április 06. 09:50
A Liverpool folytatta tragikus formáját a hétvégén, és megalázó, 4–0-s vereséget szenvedett a Manchester City vendégeként az FA-kupa negyeddöntőjében. A találkozón a vendégszurkolók ki is fejezték nemtetszésüket, sokan nem várták meg a mérkőzés végét, ráadásul erre Szoboszlai Dominik nem éppen a legszerencsésebben reagált.

A kissé frusztrált magyar középpályás kimutogatott a szimpatizánsoknak, végül olasz csapattársa, Federico Chiesa rángatta el onnan. Szoboszlai tette nem kapott éppen pozitív fogadtatást Liverpoolban, a This is Anfield portál szerint például honfitársunk ezzel bizonyította: mégsem áll készen a csapatkapitányai karszalagra.

Sam Millne szerint a Vörösök kapitányának nem elég a kiemelkedő futballteljesítmény, ugyanis a klubot kell megtestesítenie, és példaképnek kell lennie csapattársai számára.

Szoboszlai hozzáállása még nem méltó egy Liverpool-kapitányhoz” 

– írja az angol újságíró. – „A mérkőzés végén megvonta a vállát, és gesztikulált a szurkolók felé, akik közben éppen csapatuk tizenötödik vereségét kellett, hogy végig nézzék az évadban. Ez a pillanat frusztrálta a szurkolókat. Szoboszlai viselkedésével szinte megsértette azokat a nézőket, akik a többiekkel ellentétben nem hagyták el előbb a stadiont, hanem végig várták a találkozót, ami gyakorlatilag fél órával a vége előtt már el is dőlt. Ezek a szurkolók a fizetésük hatalmas részét költik arra, hogy minden héten a csapatot kövessék.”

A cikkben kiemelik, hogy a 7600 vendégszurkoló egy darabig nagyon hangosan bíztatta idegenben a csapatot, viszont háromgólos hátrányban tömeges távozásba kezdtek. Egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy a liverpooli szimpatizánsok ennyire elveszítsék a hitüket a csapatban.

„Bár Szoboszlai nem feltétlenül felelős a teljesítmény jelentős visszaeséséért, ha igazi vezető akar lenni Liverpoolban, jobban meg kell értenie a hűségéről ismert szurkolótábort” – jegyzi meg a szerző.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominiket most éppen nem tartják méltó csapatkapitánynak. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Szoboszlai Dominik és a Real Madrid

És ahogy az ilyenkor lenni szokott, Millne a szurkolók korábbi sérelmeit is felhánytorgatta Szoboszlaival kapcsolatban.

„Nem ez volt az első alkalom, hogy a magyar rosszul mérte fel a klub körüli hangulatot. Miután a Liverpool március elején gyászos vereséget szenvedett a Premier League-ben a Wolves ellen, a középpályás jó ötletnek tartotta kiposztolni a Vinicius Jr.-tól ajándéka kapott cipőjét, és egy tüzes emojival megjelölni a Real Madrid játékosát. Apróság, de a közvélemény számára ez egy érthetetlen döntés volt.”

A szerző szerint ezt a tettét csak súlyosbította, hogy 

  • közben a lehetséges Madridba igazolásáról írt a sajtó, 
  • ráadásul Marco Rossi szövetségi kapitány is arról nyilatkozott, hogy Szoboszlai gyerekkori álma a spanyol klub.

Egy liverpooli kapitánynak elkötelezettnek kell lennie a klub iránt, anélkül, hogy másikra figyelne. Virgil van Dijk számára például a Liverpool cél volt, nem ugródeszka”

 – hasonlította össze a magyart a jelenlegi kapitánnyal Millne.

Azt persze hozzáteszi: Szoboszlai ebben az évadban valóban a Liverpool legjobbja, nemrég egy korábbi csapatkapitány, Robbie Fowler is azt nyilatkozta róla, hogy a teljesítménye alapján megérdemelheti a karszalagot.

„Fowlert és Gerrardot sem láttad soha tiszteletlenül viselkedni az idegenbe utazó liverpooli szurkolókkal szemben. Azt sem láttad, hogy folyamatos karmozdulatokkal próbálják feltüzelni az Anfield közönségét. Bár jó látni, hogy némi szenvedélyt mutat, a liverpooliak nem igazán szeretik, ha megmondják nekik, mit csináljanak.”

Az írás végül azzal a konklúzióval zárul, hogy 

Szoboszlai 25 évesen még bőven tud fejlődni, de jelenleg még nem mutatja azokat a tulajdonságokat, melyek a liverpooli csapatkapitánysághoz szükségesek.

A Liverpool legközelebb szerda este lép pályára, a címvédő PSG vendége lesz a Bajnokok Ligájában.

***

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
madre79
2026. április 06. 15:49
A kommentek a szar kategóriába valók! Semmire sem jó, tehetetlen szarzsákok kritizálják azt, aki a csapatért küzd!
Hasadt Tölgy
2026. április 06. 15:07
Szoboszlai? Ragyogó kvalitású. De hátha olvassa, 4 apróság: vagy kissé elöl játszik, vagy kissé hátul, ezt az összetett egyensúlyt és átmenetet még fejlesztheti. Ebben Gerrard és mások - akikkel már hasonlítják - jobbak voltak, a teret érezni, üresbe lépni, a fedezetsoron átlendülni... 20m környéki szabadrúgásai mind túl erősek, mind fölé vagy falba érnek, pedig szabadrúgásban valóban nagy klasszis. A pályát, ahogy itt írják, mindig tisztelnie kell, nem lehet mutogatni. Bármi van. A fülbecicije minimum gusztustalan, gyerekek vásárolják a 8-as és 10-es mezét. És ezzel együtt, így is nagy híve vagyok, csak ő önmagának is legyen kérlelhetetlen kritikusa.
Medici
2026. április 06. 13:46
" Ezek a szurkolók a fizetésük hatalmas részét költik arra, hogy minden héten a csapatot kövessék.” Csakhogy ezt a botrányosan agyonfizetett labdarúgók - nyugodtan mondhatjuk sztárocskák, közöttük a méltatlanul agyonajnározott Szoboszlaival - képtelenek felfogni. Nincs sem velük született, sem tanult intelligenciájuk. Náluk a "pórnép" felé mutatott "megértésük" kimerül a luxusórák, autók, ruházatok mutogatásában.
Búvár Kund
2026. április 06. 12:34
Sebaj Szobo, irány Madrid, és a habfehér balett! Irány a trófea-erdő!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!