Azzal vádolják Szoboszlait, hogy túltolta, szerintük mégsem áll készen

Hatalmas verést mértek Szoboszlaiékra – gálázott a Manchester City a Liverpool ellen
Szalah tizenegyest hibázott. Vajon marad Arne Slot?
Liverpoolban úgy látják: a magyar középpályás mégsem áll készen arra, hogy csapatkapitány legyen. Egy újságíró szerint Szoboszlai Dominik viselkedése a Manchester City elleni vereség után nem volt méltó a nagy elődökhöz.
A Liverpool folytatta tragikus formáját a hétvégén, és megalázó, 4–0-s vereséget szenvedett a Manchester City vendégeként az FA-kupa negyeddöntőjében. A találkozón a vendégszurkolók ki is fejezték nemtetszésüket, sokan nem várták meg a mérkőzés végét, ráadásul erre Szoboszlai Dominik nem éppen a legszerencsésebben reagált.
A kissé frusztrált magyar középpályás kimutogatott a szimpatizánsoknak, végül olasz csapattársa, Federico Chiesa rángatta el onnan. Szoboszlai tette nem kapott éppen pozitív fogadtatást Liverpoolban, a This is Anfield portál szerint például honfitársunk ezzel bizonyította: mégsem áll készen a csapatkapitányai karszalagra.
Érthető a frusztráltsága.
Sam Millne szerint a Vörösök kapitányának nem elég a kiemelkedő futballteljesítmény, ugyanis a klubot kell megtestesítenie, és példaképnek kell lennie csapattársai számára.
Szoboszlai hozzáállása még nem méltó egy Liverpool-kapitányhoz”
– írja az angol újságíró. – „A mérkőzés végén megvonta a vállát, és gesztikulált a szurkolók felé, akik közben éppen csapatuk tizenötödik vereségét kellett, hogy végig nézzék az évadban. Ez a pillanat frusztrálta a szurkolókat. Szoboszlai viselkedésével szinte megsértette azokat a nézőket, akik a többiekkel ellentétben nem hagyták el előbb a stadiont, hanem végig várták a találkozót, ami gyakorlatilag fél órával a vége előtt már el is dőlt. Ezek a szurkolók a fizetésük hatalmas részét költik arra, hogy minden héten a csapatot kövessék.”
A cikkben kiemelik, hogy a 7600 vendégszurkoló egy darabig nagyon hangosan bíztatta idegenben a csapatot, viszont háromgólos hátrányban tömeges távozásba kezdtek. Egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy a liverpooli szimpatizánsok ennyire elveszítsék a hitüket a csapatban.
„Bár Szoboszlai nem feltétlenül felelős a teljesítmény jelentős visszaeséséért, ha igazi vezető akar lenni Liverpoolban, jobban meg kell értenie a hűségéről ismert szurkolótábort” – jegyzi meg a szerző.
És ahogy az ilyenkor lenni szokott, Millne a szurkolók korábbi sérelmeit is felhánytorgatta Szoboszlaival kapcsolatban.
„Nem ez volt az első alkalom, hogy a magyar rosszul mérte fel a klub körüli hangulatot. Miután a Liverpool március elején gyászos vereséget szenvedett a Premier League-ben a Wolves ellen, a középpályás jó ötletnek tartotta kiposztolni a Vinicius Jr.-tól ajándéka kapott cipőjét, és egy tüzes emojival megjelölni a Real Madrid játékosát. Apróság, de a közvélemény számára ez egy érthetetlen döntés volt.”
A szerző szerint ezt a tettét csak súlyosbította, hogy
Egy liverpooli kapitánynak elkötelezettnek kell lennie a klub iránt, anélkül, hogy másikra figyelne. Virgil van Dijk számára például a Liverpool cél volt, nem ugródeszka”
– hasonlította össze a magyart a jelenlegi kapitánnyal Millne.
Azt persze hozzáteszi: Szoboszlai ebben az évadban valóban a Liverpool legjobbja, nemrég egy korábbi csapatkapitány, Robbie Fowler is azt nyilatkozta róla, hogy a teljesítménye alapján megérdemelheti a karszalagot.
„Fowlert és Gerrardot sem láttad soha tiszteletlenül viselkedni az idegenbe utazó liverpooli szurkolókkal szemben. Azt sem láttad, hogy folyamatos karmozdulatokkal próbálják feltüzelni az Anfield közönségét. Bár jó látni, hogy némi szenvedélyt mutat, a liverpooliak nem igazán szeretik, ha megmondják nekik, mit csináljanak.”
Az írás végül azzal a konklúzióval zárul, hogy
Szoboszlai 25 évesen még bőven tud fejlődni, de jelenleg még nem mutatja azokat a tulajdonságokat, melyek a liverpooli csapatkapitánysághoz szükségesek.
A Liverpool legközelebb szerda este lép pályára, a címvédő PSG vendége lesz a Bajnokok Ligájában.
***
