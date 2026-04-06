Azzal vádolják Szoboszlait, hogy túltolta, szerintük mégsem áll készen

Sam Millne szerint a Vörösök kapitányának nem elég a kiemelkedő futballteljesítmény, ugyanis a klubot kell megtestesítenie, és példaképnek kell lennie csapattársai számára.

Szoboszlai hozzáállása még nem méltó egy Liverpool-kapitányhoz”

– írja az angol újságíró. – „A mérkőzés végén megvonta a vállát, és gesztikulált a szurkolók felé, akik közben éppen csapatuk tizenötödik vereségét kellett, hogy végig nézzék az évadban. Ez a pillanat frusztrálta a szurkolókat. Szoboszlai viselkedésével szinte megsértette azokat a nézőket, akik a többiekkel ellentétben nem hagyták el előbb a stadiont, hanem végig várták a találkozót, ami gyakorlatilag fél órával a vége előtt már el is dőlt. Ezek a szurkolók a fizetésük hatalmas részét költik arra, hogy minden héten a csapatot kövessék.”

A cikkben kiemelik, hogy a 7600 vendégszurkoló egy darabig nagyon hangosan bíztatta idegenben a csapatot, viszont háromgólos hátrányban tömeges távozásba kezdtek. Egy évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy a liverpooli szimpatizánsok ennyire elveszítsék a hitüket a csapatban.