Szabotázsakció a gázvezeték ellen – Orbán Viktor a helyszínről tájékoztatott

A Szerbia felől jövő gázvezeték „a köldökzsinórunk, ha ezt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll és magyar családoknak a százezrei maradnak gázellátás nélkül. Ezért is súlyos az, ami Szerbia területén történt” – mondta Orbán Viktor Kisundorozsmán hétfő reggel a Szerbia területén történt szabotázsakcióról.

„A Védelmi Tanács ülésén elrendeltük ennek a vezetéknek a katonai védelem alá helyezését. Ez már a második lépés, hiszen amikor az olajblokádot a ukránok bevezették, akkor hoztunk egy döntést arról, hogy minden kritikus infrastruktúra elemet katonai védelem alá kell helyezni, így ezt a helyet is egyébként, normális állapotban is katonák biztosítják” – fogalmazott.