Locsolkodás helyett a szerb–magyar határ felé vette az irányt Orbán Viktor: ellenőrzi a Török Áramlat belépési pontját (VIDEÓ)

Ahogy lapunk korábban megírta, a szerb-magyar gázvezetéknél robbantásos merénylet előkészületét hiúsították meg, robbanószert találtak a hatóságok. A helyzetre reagálva a Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt a közösségi oldalán.

Húsvéthétfő, reggel 6. Szabotázsakció. Helyzet van”

– írta a miniszterelnök, majd hozzátette: „Indulunk Kiskundorozsmára ellenőrizni a gázvezeték magyar szakaszát. Hamarosan jelentkezem!”