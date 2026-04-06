Nincs több kompromisszum: a német külügyminiszter szavai Zelenszkijt és Putyint is sokkolhatják

A német külügyminiszter szerint a világ legerősebb katonai szövetségén belül egységes az az érdek, hogy Ukrajna megnyerje az Oroszország elleni védekező háborút. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte az ukrajnai fegyverszállítások leállítását – írta meg a Kárpáthír.

A lap szerint az amerikai elnök azzal a céllal lebegtette meg az Ukrajnának szánt fegyverek visszatartását, hogy nyomást gyakoroljon az európai szövetségesekre egy Irán elleni amerikai katonai művelet támogatása érdekében. Sajtóhírek szerint emellett Trump komolyan fontolgathatja az Egyesült Államok kilépését a NATO-ból.