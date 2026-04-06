berlin amerikai elnök egyesült államok ukrajna oroszország

Nincs több kompromisszum: a német külügyminiszter szavai Zelenszkijt és Putyint is sokkolhatják

2026. április 06. 06:52

Johann Wadephul szerint Ukrajna győzelme az egyetlen elfogadható opció a NATO számára.

A német külügyminiszter szerint a világ legerősebb katonai szövetségén belül egységes az az érdek, hogy Ukrajna megnyerje az Oroszország elleni védekező háborút. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte az ukrajnai fegyverszállítások leállítását – írta meg a Kárpáthír.

A lap szerint az amerikai elnök azzal a céllal lebegtette meg az Ukrajnának szánt fegyverek visszatartását, hogy nyomást gyakoroljon az európai szövetségesekre egy Irán elleni amerikai katonai művelet támogatása érdekében. Sajtóhírek szerint emellett Trump komolyan fontolgathatja az Egyesült Államok kilépését a NATO-ból.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Ezt a szándékot Marco Rubio külügyminiszter is megerősítette, aki szerint Washington felülvizsgálja tagságát, mivel az európai országok nem engedélyezik az amerikai erőknek a bázisaik használatát az iráni hadműveletekhez.

Wadephul hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzetben Németország vált Ukrajna legfontosabb partnerévé. Kijevi látogatása során Volodimir Zelenszkij elnök is megerősítette ezt a pozíciót. A német diplomácia vezetője arról biztosította az ukrán államfőt, hogy Berlin továbbra is a legerősebb „donor” marad.

A német tárcavezető aggasztónak nevezte az amerikai kilépésről szóló kijelentéseket, és emlékeztetett a NATO kulcsszerepére Európa biztonságában. Ugyanakkor kiemelte, hogy a szövetség jelenleg erősebb, mint valaha. Ezt Svédország és Finnország csatlakozása mellett az is bizonyítja, hogy

 a tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy gazdasági teljesítményük 5 százalékát védelemre fordítják.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Összesen 77 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kukasmacska
2026. április 06. 20:24
Mi köze a NATO-nak Ukrajnához és mi köze Ukrajnának a NATO-hoz?
prezombi-2
2026. április 06. 19:47
Bocs fiúk már autó sem kell!
prezombi-2
2026. április 06. 19:44
Na mikor fogsz leszállni a bunkerba?
Palatin
2026. április 06. 17:20
Wadephul egy olyan kis Hitlerke benyomását teszi az emberre.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!