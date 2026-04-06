Nincs több kompromisszum: a német külügyminiszter szavai Zelenszkijt és Putyint is sokkolhatják

Megfagyott a levegő Berlinben: nagyon aggódnak Trump döntése miatt, kritikus fordulat közeleg
Németországban remélik, hogy sikerül meggyőzni Washingtont.
Johann Wadephul szerint Ukrajna győzelme az egyetlen elfogadható opció a NATO számára.
A német külügyminiszter szerint a világ legerősebb katonai szövetségén belül egységes az az érdek, hogy Ukrajna megnyerje az Oroszország elleni védekező háborút. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte az ukrajnai fegyverszállítások leállítását – írta meg a Kárpáthír.
A lap szerint az amerikai elnök azzal a céllal lebegtette meg az Ukrajnának szánt fegyverek visszatartását, hogy nyomást gyakoroljon az európai szövetségesekre egy Irán elleni amerikai katonai művelet támogatása érdekében. Sajtóhírek szerint emellett Trump komolyan fontolgathatja az Egyesült Államok kilépését a NATO-ból.
Ezt a szándékot Marco Rubio külügyminiszter is megerősítette, aki szerint Washington felülvizsgálja tagságát, mivel az európai országok nem engedélyezik az amerikai erőknek a bázisaik használatát az iráni hadműveletekhez.
Wadephul hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzetben Németország vált Ukrajna legfontosabb partnerévé. Kijevi látogatása során Volodimir Zelenszkij elnök is megerősítette ezt a pozíciót. A német diplomácia vezetője arról biztosította az ukrán államfőt, hogy Berlin továbbra is a legerősebb „donor” marad.
A német tárcavezető aggasztónak nevezte az amerikai kilépésről szóló kijelentéseket, és emlékeztetett a NATO kulcsszerepére Európa biztonságában. Ugyanakkor kiemelte, hogy a szövetség jelenleg erősebb, mint valaha. Ezt Svédország és Finnország csatlakozása mellett az is bizonyítja, hogy
a tagállamok kötelezettséget vállaltak arra, hogy gazdasági teljesítményük 5 százalékát védelemre fordítják.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP