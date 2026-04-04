Szoboszlait kihozták a sodrából – ezt mutatta a szurkolóknak a súlyos vereségük után (VIDEÓ)

Szoboszlaiék negyedik kapott gólja után a Liverpool-szurkolók egy része elindult hazafelé (Fotó: Darren Staples/AFP)

Szoboszlaiékra nehéz hetek várnak

A Liverpool legközelebb jövő szerdán lép pályára, a Bajnokok Ligájában a címvédő francia Paris Saint-Germain otthonában játszik negyeddöntőt. Utána a bajnokságban a Fulhamet látja vendégül, majd következik a PSG elleni hazai BL-visszavágó.

Aztán hat mérkőzése lesz még a Premier League-ben (plusz legalább két meccs a BL-ben, ha továbbjut), amiken megküzd a városi rivális Evertonnal, az ősi rivális Manchester Uniteddal, a Chelsea-vel, az Aston Villával és a Brentforddal is, vagyis a Crystal Palace elleni találkozót leszámítva mindegyik a bajnokság állása miatt rangadó vagy derbi.

Amennyiben a BL-ben továbbjutna, úgy a legjobb négy között a Bayern München vagy a Real Madrid várna rá.