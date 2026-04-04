Szoboszlait kihozták a sodrából – ezt mutatta a szurkolóknak a súlyos vereségük után (VIDEÓ)

Hatalmas verést mértek Szoboszlaiékra – gálázott a Manchester City a Liverpool ellen
Szalah tizenegyest hibázott. Vajon marad Arne Slot?
A magyar válogatott csapatkapitánya eléggé frusztrált volt a lefújás után. Szoboszlai a szurkolók reakciója miatt húzta fel magát.
Ahogyan arról beszámoltunk, Manchester City hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt az angol FA-kupa negyeddöntőjében, és ezzel bejutott a legjobb négy közé. A két magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést. A lefújás után felkerült egy videó a közösségi oldalakra, amelyen Szoboszlai feldúltan mutogat a szurkolóknak.
A felvételen a kissé frusztrált Szoboszlait olasz csapattársa, Federico Chiesa húzta el, majd a száját eltakarva mondott neki valamit.
A Liverpool legközelebb jövő szerdán lép pályára, a Bajnokok Ligájában a címvédő francia Paris Saint-Germain otthonában játszik negyeddöntőt. Utána a bajnokságban a Fulhamet látja vendégül, majd következik a PSG elleni hazai BL-visszavágó.
Aztán hat mérkőzése lesz még a Premier League-ben (plusz legalább két meccs a BL-ben, ha továbbjut), amiken megküzd a városi rivális Evertonnal, az ősi rivális Manchester Uniteddal, a Chelsea-vel, az Aston Villával és a Brentforddal is, vagyis a Crystal Palace elleni találkozót leszámítva mindegyik a bajnokság állása miatt rangadó vagy derbi.
Amennyiben a BL-ben továbbjutna, úgy a legjobb négy között a Bayern München vagy a Real Madrid várna rá.
A Liverpool az Angol Ligakupát nem tudta megnyerni, és most már az is biztos, hogy az FA-kupát sem fogja elhódítani. A bajnokságban a jövő héten válhat matematikailag is biztossá, hogy nem tud címet védeni (21 pont a lemaradása az Arsenallal szemben, és pont ennyi pontot lehet még gyűjteni), a BL-ben pedig nem sok esélyt adnak a végső győzelmére – pláne egy ilyen Manchester City elleni 4–0-s vereség után.
