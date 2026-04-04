Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
FA-kupa Manchester City Liverpool videó szurkolók Szoboszlai Dominik

Szoboszlait kihozták a sodrából – ezt mutatta a szurkolóknak a súlyos vereségük után (VIDEÓ)

2026. április 04. 17:01

A magyar válogatott csapatkapitánya eléggé frusztrált volt a lefújás után. Szoboszlai a szurkolók reakciója miatt húzta fel magát.

Ahogyan arról beszámoltunk, Manchester City hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt az angol FA-kupa negyeddöntőjében, és ezzel bejutott a legjobb négy közé. A két magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést. A lefújás után felkerült egy videó a közösségi oldalakra, amelyen Szoboszlai feldúltan mutogat a szurkolóknak.

A felvételen a kissé frusztrált Szoboszlait olasz csapattársa, Federico Chiesa húzta el, majd a száját eltakarva mondott neki valamit.

Szoboszlaiékra nehéz hetek várnak

A Liverpool legközelebb jövő szerdán lép pályára, a Bajnokok Ligájában a címvédő francia Paris Saint-Germain otthonában játszik negyeddöntőt. Utána a bajnokságban a Fulhamet látja vendégül, majd következik a PSG elleni hazai BL-visszavágó.

Aztán hat mérkőzése lesz még a Premier League-ben (plusz legalább két meccs a BL-ben, ha továbbjut), amiken megküzd a városi rivális Evertonnal, az ősi rivális Manchester Uniteddal, a Chelsea-vel, az Aston Villával és a Brentforddal is, vagyis a Crystal Palace elleni találkozót leszámítva mindegyik a bajnokság állása miatt rangadó vagy derbi.

Amennyiben a BL-ben továbbjutna, úgy a legjobb négy között a Bayern München vagy a Real Madrid várna rá.

A Liverpool az Angol Ligakupát nem tudta megnyerni, és most már az is biztos, hogy az FA-kupát sem fogja elhódítani. A bajnokságban a jövő héten válhat matematikailag is biztossá, hogy nem tud címet védeni (21 pont a lemaradása az Arsenallal szemben, és pont ennyi pontot lehet még gyűjteni), a BL-ben pedig nem sok esélyt adnak a végső győzelmére – pláne egy ilyen Manchester City elleni 4–0-s vereség után.

Nyitókép: Thibaud Moritz/AFP, archív

***

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kombinator-0
2026. április 05. 08:06
hát ennyike ... ezt tudja
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. április 04. 18:12
A Manchester letérdelt a meccs előt a szivárványság és a feketeség tiszteletére, avagy csak úgy ukk-mukk-fukk megnyerte a meccset?
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. április 04. 17:39
Hiába, Erling Haaland. Ő az igazi világklasszis. Egy kategóriába sem említhető Szopószlaival. Jól elpicsázta a pancsereket.
Válasz erre
2
8
bekeev-2025
•••
2026. április 04. 17:34 Szerkesztve
Rossz vesztes, amatőr. Méghogy a "világsztár" magyar. Játékosként is pancser. Szopott a Pool, ez egy jó nap.
Válasz erre
1
10
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!