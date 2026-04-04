Szoboszlai szavait Slot fejéhez vágták – így reagált a Liverpool edzője

– idézte a szavait a klub honlapja.

A holland tréner az eredmény kapcsán a hihetetlen csalódás kifejezést használta.

Szerintem senki nem fog emlékezni arra az időszakra, de az első 35 percből sok minden tetszett. És jó lenne, ha néha-néha gólt is tudnánk szerezni a helyzeteinkből.

De megint egy olyan csapattal találkoztunk, amely alaposan felülrúgja az xG-jét, és ez folyamatosan így megy velünk. És mi meg mindig alulrúgjuk. De ha esélyt akarsz teremteni magadnak arra, hogy legyőzd a Paris Saint-Germaint, akkor mindkét téren javulnod. Ha kidolgozol helyzeteket, akkor azokból be kell találnod, és akkor már nem tudnak olyan könnyen négy gólt szerezve legyőzni” – magyarázta Slot.