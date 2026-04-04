Szoboszlai szavait Slot fejéhez vágták – így reagált a Liverpool edzője

Szoboszlai megtörve állt a kamera elé – ezt nyilatkozta a kiütésük után (VIDEÓ)
Kimondta az igazságot.
A Liverpool vezetőedzője értékelt. Arne Slot reagált Szoboszlai Dominik szavaira.
Ahogyan arról beszámoltunk, Manchester City hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt az angol FA-kupa negyeddöntőjében, és ezzel bejutott a legjobb négy közé. A két magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést. Arne Slot hosszasan értékelt a sajtótájékoztatón, és Szoboszlai megjegyzéséről is kikérték a véleményét.
A magyar válogatott csapatkapitánya a meccs után úgy fogalmazott, hogy nem volt meg a részükről a kellő küzdőszellem. Erre Slot úgy reagált, hogy szerinte az egész mérkőzésre vonatkozóan nem igaz ez az állítás.
Én ezt nem éreztem addig, amíg meg nem szerezték a vezetést. De azt hiszem, még utána is meccsben voltunk. Aztán két bedobás után is gólt kaptunk”
– idézte a szavait a klub honlapja.
A holland tréner az eredmény kapcsán a hihetetlen csalódás kifejezést használta.
Szerintem senki nem fog emlékezni arra az időszakra, de az első 35 percből sok minden tetszett. És jó lenne, ha néha-néha gólt is tudnánk szerezni a helyzeteinkből.
De megint egy olyan csapattal találkoztunk, amely alaposan felülrúgja az xG-jét, és ez folyamatosan így megy velünk. És mi meg mindig alulrúgjuk. De ha esélyt akarsz teremteni magadnak arra, hogy legyőzd a Paris Saint-Germaint, akkor mindkét téren javulnod. Ha kidolgozol helyzeteket, akkor azokból be kell találnod, és akkor már nem tudnak olyan könnyen négy gólt szerezve legyőzni” – magyarázta Slot.
A Liverpoolra tehát legközelebb a PSG vár a Bajnokok Ligájában, a Vörösök negyeddöntőjének első felvonását jövő szerdán rendezik a francia fővárosban.
Nyitókép: Darren Staples/AFP
