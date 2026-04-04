Hatalmas verést mértek Szoboszlaiékra – gálázott a Manchester City a Liverpool ellen

Már a 2. perc legelején egy lövés: Jérémy Doku kísérlete ment a kapu mellé. Nem sokkal később a másik oldalon Florina Wirtz is célba vette a kaput, de lövését blokkolták. Az 5. percben Szoboszlai Dominik oldalszabadrúgása után James Trafford kezében kötött ki a labda, majd a 8. percben Szoboszlai lövése is a blokkba ment. Eddig lendületes a meccs.

A 11. percben Hugo Ekitiké gyenge kísérlete ment mellé, de lehet, előtte már les is volt. A 14. percben Matheus Nunes lövése már eltalálta a kaput, majd Giorgi Mamardasvili gyors indítása után Mohamed Szalah ziccerbe került, de egy becsúszó láb, Abdukodir Khusanov miatt nem tudta eltalálni a kaput. Aztán Rayan Cherki verte meg Kerkez Milost, de lövését a Liverpool kapusa védte. Aztán megint Kerkez került bajba Cherkivel szemben, a támadó elsett, de nem kapott tizenegyest (a videózás után sem). Pep Guardiola a lassítást látva nem hitt a szemének.

A 27. percben Ekitiké pattant a labda, aki a tizenhatoson belül gondolkodás nélkül tüzelt, és nem sokat tévedett. Nagy helyzet volt!

Az iramra nem lehet panasz! A 37. percben büntetőt kap a Manchester City! Nico O’Reillyt buktatta Virgil van Dijk.