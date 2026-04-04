04. 06.
hétfő
FA-kupa Manchester City Liverpool videó Kerkez Milos tudósítás Erling Haaland Szoboszlai Dominik

Hatalmas verést mértek Szoboszlaiékra – gálázott a Manchester City a Liverpool ellen

2026. április 04. 12:49

A Manchester City átgázolt a Liverpoolon, és az elődöntőbe jutott. Szoboszlaiék már az FA-kupát sem nyerhetik meg.

2026. április 04. 12:49
A Manchester City hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt az angol FA-kupa negyeddöntőjében, és ezzel bejutott a legjobb négy közé. A két magyar válogatott játékos végigjátszotta a mérkőzést.

Angol FA-kupa
Negyeddöntő
Manchester City–Liverpool 4–0 (2–0)
Manchester, Etihad Stadion. Vezette: Michael Oliver
Man. City: Trafford – Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – B. Silva, Rodri (Nico González, 62.), – Semenyo (Foden, 71.), Cherki (Reijnders, 71.), Doku (Savinho, 62.) – Haaland (Marmus, 77.). Vezetőedző: Pep Guardiola.
Liverpool: Mamardasvili – Gomez (J. Frimpong, 62.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Mac Allister, 67.), C. Jones – Szalah (Chiesa, 77.), Szoboszlai, Wirtz (Ngumoha, 68.) – Ekitiké (Gakpo, 68.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Haaland (39., 45+2., 59. – az elsőt 11-esből), Semenyo (50.)

Összefoglaló

Jól, lendületesen indult a mérkőzés. Az első lövést bő egy perc elteltével jegyezhettük fel, és egymás után alakultak ki a kisebb-nagyobb lehetőségek. Szoboszlai Dominiknak is volt egy blokkolt kísérlete, de a legnagyobb Liverpool-helyzet Mohamed Szalah nevéhez fűződött, aki elől az utolsó mentett Abdukodir Khusanov mentett. Hugo Ekitike is betalálhatott volna, de a tizenhatoson belül leadott rakétája elkerülte a kaput.

A Manchester City sem tétlenkedett. Rayan Cherki nagyon virgonc volt, többször kihúzódott jobbra, ahol Kerkez Milos „boldogította”. Bár a hazaiak is sokat támadtak, nagyon nagy gólhelyzetbe nem tudtak kerülni. Aztán elérkezett a 37. perc, amikor Nico O’Reillyt Virgil van Dijk buktatta a tizenhatoson belül. A jogosan megítélt büntetőt Erling Haaland értékesítette (1–0).

Az első félidő hajrája innentől a Cityé volt. Pep Guardiola immár felszabadultan játszó együttese nyomás alatt tartotta a vendégeket, akikben láthatóan benne maradt a kapott gól. A 47. percben pedig érkezett is a második találat, Antoine Semenyo beadására védőjét lerázva remek ütemben érkezett Haaland, és nagyszerűen csúsztatott a hosszú sarokba (2–0).

A második félidőben összeomlott a Liverpool. Az 50. perc legelején a saját bedobásuk után Antoine Semenyo révén kapták meg a harmadik gólt (3–0), majd nem sokkal később Erling Haaland harmadszor is beköszönt (4–0).

A vendégek mentek becsülettel a szépítésért, Szalahnak több helyzete is volt, de képtelen volt betalálni. Aztán a Liverpool is kapott egy tizenegyest, de szokták mondani, törvényszerű módon az egyiptomi ezt is kihagyta, James Trafford eltalálta a sarkot, és védett.

Mindkét edző elkezdett cserélgetni/pihentetni, de Arne Slot a 0–4 ellenére is végig a pályán hagyta a csapágyasra hajtott Szoboszlai Dominikot, valamint Kerkez Milost is. A hajrában több gól már nem született, így a Manchester City jutott be a Wembley-be, és játszhat a döntőért.

Tudósítás

  • Elkezdődött a mérkőzés! Mindkét csapat a hazai mezében látható, a Manchester City kék-fehérben, a Liverpool tiszta vörösben. Pep Guardiola eltiltás miatt csak a lelátóról nézheti a meccset.

Már a 2. perc legelején egy lövés: Jérémy Doku kísérlete ment a kapu mellé. Nem sokkal később a másik oldalon Florina Wirtz is célba vette a kaput, de lövését blokkolták. Az 5. percben Szoboszlai Dominik oldalszabadrúgása után James Trafford kezében kötött ki a labda, majd a 8. percben Szoboszlai lövése is a blokkba ment. Eddig lendületes a meccs.

A 11. percben Hugo Ekitiké gyenge kísérlete ment mellé, de lehet, előtte már les is volt. A 14. percben Matheus Nunes lövése már eltalálta a kaput, majd Giorgi Mamardasvili gyors indítása után Mohamed Szalah ziccerbe került, de egy becsúszó láb, Abdukodir Khusanov miatt nem tudta eltalálni a kaput. Aztán Rayan Cherki verte meg Kerkez Milost, de lövését a Liverpool kapusa védte. Aztán megint Kerkez került bajba Cherkivel szemben, a támadó elsett, de nem kapott tizenegyest (a videózás után sem). Pep Guardiola a lassítást látva nem hitt a szemének.

A 27. percben Ekitiké pattant a labda, aki a tizenhatoson belül gondolkodás nélkül tüzelt, és nem sokat tévedett. Nagy helyzet volt!

Az iramra nem lehet panasz! A 37. percben büntetőt kap a Manchester City! Nico O’Reillyt buktatta Virgil van Dijk.

A labda mögé Erling Haaland állt, és a bal sarokba helyezett. 1–0

A gól óta beszorult a Liverpool. Láthatóan élvezik a játékot a hazaiak.

Haaland-dupla! Antoine Semenyo beadására nagyszerűen érkezett a norvég csatár, és pazarul bólintott a hosszú sarokba. 2–0

  • Véget ért az első félidő! 2–0
  • Ekezdődött a második félidő!

Nem volt csere a szünetben.

Gól! Az 50. perc legelején Semenyo is betalál! Cherki remek passza után pörgetett a kapuba! 3–0

Egy perccel később Szalah lövését kellett védenie Traffordnak, majd a túloldalon Semenyo közel járt a negyedik gólhoz, aki az 54. percben a saját térfeléről is célba vette a kaput, és nem sokat tévedett. Utána Szalah gyenge lövése szállt el.

Az 57. percben már 4–0! Haaland triplázott!

 

Már ollézik a hazai közönség. Ki gondolta volna ezt a 25. perc után?

A 63. percben büntetőt kapott a Liverpool.

A labda mögé Szalah állt, de hibázott, Trafford eltalálta a sarkot, és védett!

Hármas csere a Liverpoolnál. A kimaradt tizenegyes alighanem minden kérdés lezárt. A hazai szurkolók azt éneklik, hogy Arne Slot vezetőedző reggelre ki lesz rúgva.

A 76. percben ismét Trafford védett, jó napja van a kapusnak.

Érdekesség: bár a meccs már rég eldőlt, Szoboszlait nem hozta le Slot, nem pihenteti őt, ahogyan Kerkezt sem.

 

Elég lagymataggá vált a mérkőzés, de ezen nem kell csodálkozni.

Véget ért a mérkőzés! 4–0 – a Manchester City jutott az elődöntőbe!

Szoboszlai és Kerkez is kezd a Liverpoolban


FA-kupa
Negyeddöntő (további mérkőzések)
18.15: Chelsea–Port Vale (III.) (Tv: Spíler1)
21.00: Southampton (II.)–Arsenal (Tv: Spíler1)
Vasárnap
17.30: West Ham United–Leeds United (Tv: Spíler1)

Előzmények

A két csapat a mostani idényben harmadszor küzd meg egymással. A bajnokságban mindkétszer Pep Guardiola együttese győzött (3–0 és 1–2), és az utóbbi, február 8-i rangadó ráadásul igen emlékezetesre sikerült. Szoboszlai Dominik egy nem akármilyen szabadrúgásgóllal juttatta előnybe a Liverpoolt, de a Manchester City fordított, Erling Haaland a 93. percben büntetőből nyerte meg a meccset a vendégeknek. A 103. percben aztán a magyart válogatott csapatkapitányát kiállította a játékvezető, mivel gólhelyzetben lerántotta norvég jóbarátják. Bár a labda a kapuba került, mivel az utolsó pillanatban Haaland is szabálytalanul akadályozta a menteni igyekvő Szoboszlait, a találatot nem lehetett megadni, Szoboszlait pedig ki kellett állítani.

Szoboszlai szabadrúgásgólja nem ért pontot a Liverpoolnak
Szoboszlai szabadrúgásgólja nem ért pontot a Liverpoolnak (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Szűk két hónappal később már más körülmények között találkoznak. A City kiesett a spanyol Real Madriddal szemben a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, viszont az Angol Ligakupát az Arsenal legyőzésével elhódította. A bajnokságban viszont jelentős a lemaradása az Ágyúsokkal szemben, így a legtöbben azt gondolják, újabb kupát már csak az FA-kupában nyerhet.

A Liverpool még áll a BL-ben, de nagyon nehéz a sorsolása, a negyeddöntőben a címvédő, tavaly a gárdát búcsúztató francia Paris Saint-Germainnel találkozik. A Premier League-ben az ötödik helyen áll, és úgy tűnik, ennél feljebb nem igazán fog tudni lépni. Az ötödik hely szinte százszázalék, hogy BL-helyet fog érni, de kérdés, meg tudják-e tartani Szoboszlaiék, akik az indulásukat még egy budapesti BL-győzelemmel is kiválthatják, bár erre túl sok esélyt nem adnak nekik.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chief Bromden
2026. április 04. 15:55
A sírásókkal le kellene adatni a szerelés, mielőtt belefér a Liverpool. (Slot, Szalah, Dijk)
altona-2
2026. április 04. 15:33
Az összes liverpul rohaggyommeg! Mocskos gyilkosok tróger csapata.
chief Bromden
2026. április 04. 13:25
Haaland gólszegény volt mostanában, biztos megrázza magát. + a rivalizálás Domival.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!