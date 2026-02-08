Slot nem tágít – eldőlt Szoboszlai sorsa a Manchester City elleni rangadón (ÉLŐ)

Újabb nagy rangadót rendeznek az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójában, hiszen a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a Manchester Cityt fogadja. Előbbi kapaszkodna a szombaton nyerő Manchester Unitedra és Chelsea-re, míg utóbbi az éllovas Arsenalra. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósítása segítségével!

Angol Premier League

25. forduló

Liverpool–Manchester City 0–0 – tart az első félidő (Tv: Spíler1)

Liverpool, Anfield. Vezeti: Craig Pawson

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot

Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri – Semenyo, B. Silva, Marmus, Ait-Nouri – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola.