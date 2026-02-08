Ft
Manchester City Liverpool Premier League Kerkez Milos tudósítás Szoboszlai Dominik

Slot nem tágít – eldőlt Szoboszlai sorsa a Manchester City elleni rangadón (ÉLŐ)

2026. február 08. 16:15

Jön a Liverpool–Manchester City rangadó a Premier League-ben. A két csapat tavaly februárban is összecsapott, akkor Szoboszlai Dominik főszereplő volt.

2026. február 08. 16:15
null

Újabb nagy rangadót rendeznek az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójában, hiszen a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a Manchester Cityt fogadja. Előbbi kapaszkodna a szombaton nyerő Manchester Unitedra és Chelsea-re, míg utóbbi az éllovas Arsenalra. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósítása segítségével!

Angol Premier League
25. forduló
Liverpool–Manchester City 0–0 – tart az első félidő (Tv: Spíler1)
Liverpool, Anfield. Vezeti: Craig Pawson
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri – Semenyo, B. Silva, Marmus, Ait-Nouri – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola.

Tudósítás

Szoboszlai ismét jobbhátvéd lesz. Kerkez Milos ismét kezd.

Mindkét csapat a hagyomás színösszeállításában. A vendégek kezdték a mérkőzést.

Másfél perc sem telt el (1:27), és Erling Haaland ugrott ki, de kimaradt a ziccere, Alisson remekül jött ki a kapujából.

Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben – előbbi ismét jobbhátvéd lesz


Előzmények

Az élet úgy hozta, hogy a Liverpool és a Manchester City is egy Newcastle United elleni magabiztos győzelemmel hangolt a rangadóra: előbbi a PL előző fordulójában, utóbbi az Angol Ligakupa elődöntőjének visszavágóján győzte le otthon a Szarkákat. A tét nagy, hiszen Szoboszlaiék a Bajnokok Ligáját érő helyekre pályáznak, és a riválisok győztek szombaton, míg Pep Guardioláék tapadnának a bajnokiját szintén megnyerő éllovas Arsenalra.

Ezt is ajánljuk a témában

Tavaly februárban a gól és gólpasszos Szoboszlai volt az egyik hős
Tavaly februárban a gól és gólpasszos Szoboszlai volt az egyik hős (Fotó: Paul Ellis/AFP, archív)

A Liverpool és a Manchester City az előző idény februárjában szintén megmérkőzött egymással (a novemberi bajnokin a City 3–0-ra győzött): a Vörösök Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah vezérletével idegenben 2–0-ra nyertek, és 11 ponttal elléptek a második helyen álló Arsenaltól. Sokak szerint itt dőlt el a bajnoki cím sorsa, és a helyzet most is hasonló, mert egy Liverpool-győzelemmel kilencpontos lenne az Ágyúsok előnye.

A mérkőzés előtt a liga állandó televíziós szakértőjeként dolgozó Sallói István mondta el a véleményét, ő döntetlenes meccset vár, de szerinte az Arsenalt már senki sem fogja tudni utolérni. A teljes interjú itt!

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Darren Staples/AFP, archív

 

