Slot nem tágít – eldőlt Szoboszlai sorsa a Manchester City elleni rangadón (ÉLŐ)

A hírek szerint a Liverpool pontot akar tenni a tárgyalások végére.
Jön a Liverpool–Manchester City rangadó a Premier League-ben. A két csapat tavaly februárban is összecsapott, akkor Szoboszlai Dominik főszereplő volt.
Újabb nagy rangadót rendeznek az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójában, hiszen a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a Manchester Cityt fogadja. Előbbi kapaszkodna a szombaton nyerő Manchester Unitedra és Chelsea-re, míg utóbbi az éllovas Arsenalra. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósítása segítségével!
Angol Premier League
25. forduló
Liverpool–Manchester City 0–0 – tart az első félidő (Tv: Spíler1)
Liverpool, Anfield. Vezeti: Craig Pawson
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri – Semenyo, B. Silva, Marmus, Ait-Nouri – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola.
Szoboszlai ismét jobbhátvéd lesz. Kerkez Milos ismét kezd.
Mindkét csapat a hagyomás színösszeállításában. A vendégek kezdték a mérkőzést.
Másfél perc sem telt el (1:27), és Erling Haaland ugrott ki, de kimaradt a ziccere, Alisson remekül jött ki a kapujából.
Az élet úgy hozta, hogy a Liverpool és a Manchester City is egy Newcastle United elleni magabiztos győzelemmel hangolt a rangadóra: előbbi a PL előző fordulójában, utóbbi az Angol Ligakupa elődöntőjének visszavágóján győzte le otthon a Szarkákat. A tét nagy, hiszen Szoboszlaiék a Bajnokok Ligáját érő helyekre pályáznak, és a riválisok győztek szombaton, míg Pep Guardioláék tapadnának a bajnokiját szintén megnyerő éllovas Arsenalra.
A Liverpool és a Manchester City az előző idény februárjában szintén megmérkőzött egymással (a novemberi bajnokin a City 3–0-ra győzött): a Vörösök Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah vezérletével idegenben 2–0-ra nyertek, és 11 ponttal elléptek a második helyen álló Arsenaltól. Sokak szerint itt dőlt el a bajnoki cím sorsa, és a helyzet most is hasonló, mert egy Liverpool-győzelemmel kilencpontos lenne az Ágyúsok előnye.
A mérkőzés előtt a liga állandó televíziós szakértőjeként dolgozó Sallói István mondta el a véleményét, ő döntetlenes meccset vár, de szerinte az Arsenalt már senki sem fogja tudni utolérni. A teljes interjú itt!
Az angol foci szakértője Kerkez Milos és Tóth Alex helyzetéről is elmondta a véleményét.
