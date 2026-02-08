Szoboszlai zsebében „turkáltak” Angliában – elképesztő, mennyi pénzt találtak

Szoboszlai megközelítheti fizetésben Szalahot (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A Liverpool meg akarja tartani Szoboszlait

Szoboszlai szerződése 2028 nyarán jár le, de a Liverpool már most meg szeretné hosszabbítani a kontraktusát. A TEAMtalk azzal folytatta, hogy értesülései szerint a klub teljes mértékben tisztában van azzal, hogy milyen fontos Szoboszlai, és ezért a legjobban kereső játékosai közé tervezi emelni őt, de mindenképpen a két valaha volt legjobban kereső futballistái, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah alá.

A játékoshoz közel álló források szerint Szoboszlai csapata egy körülbelül heti 250 ezer fontos (nagyjából 108 millió forint) fizetést szeretne kiharcolni, és a Liverpool erre kész rábólintani.

Összehasonlításként, a nyáron érkező Florian Wirtz és Alexander Isak heti 200 000, illetve 280 000 fontot keresnek. Van Dijk heti 350 000 fonttal a második, míg Szalah heti 400 000 fonttal az első.