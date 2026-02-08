Szoboszlai zsebében „turkáltak” Angliában – elképesztő, mennyi pénzt találtak

Slot nem tágít – eldőlt Szoboszlai sorsa a Manchester City elleni rangadón (ÉLŐ)
A hírek szerint a Liverpool felgyorsítja a tárgyalásokat. A klub egyértelmű álláspontja az, hogy Szoboszlaival hosszabbítani kell.
A TEAMtalk értesülései szerint a Liverpool fel szeretné gyorsítani a Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításáról folyó tárgyalásokat.
A hírek szerint a klub elfogadja a magyar középpályás „kolosszális fizetési kérelmét”, akit az egyik legfontosabb játékosának tart, így a tárgyalások az utolsó szakaszba léptek. A teamtalk.com úgy értesült, innentől felgyorsul a tárgyalási folyamat, Szoboszlai hosszú távú jövőjének biztosítása a Liverpool prioritásává vált a nyár előtt.
„Úgy értesültünk, hogy a tárgyalások folytatását a januári átigazolási időszak utánra tervezték, és most, hogy már magunk mögött tudhatjuk ezt az időszakot, a Liverpool várhatóan gyorsan akcióba lép – olvasható a cikkben. –
Szoboszlai az egyik legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó játékos az Anfielden ebben az idényben, a klubon belül pedig sokan az egyik legbefolyásosabb személynek tartják. Az a tulajdonsága, hogy több poszton is bevethető, csak megerősítette a Liverpool elhatározását, hogy új szerződést kössön vele.”
Szoboszlai szerződése 2028 nyarán jár le, de a Liverpool már most meg szeretné hosszabbítani a kontraktusát. A TEAMtalk azzal folytatta, hogy értesülései szerint a klub teljes mértékben tisztában van azzal, hogy milyen fontos Szoboszlai, és ezért a legjobban kereső játékosai közé tervezi emelni őt, de mindenképpen a két valaha volt legjobban kereső futballistái, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah alá.
A játékoshoz közel álló források szerint Szoboszlai csapata egy körülbelül heti 250 ezer fontos (nagyjából 108 millió forint) fizetést szeretne kiharcolni, és a Liverpool erre kész rábólintani.
Összehasonlításként, a nyáron érkező Florian Wirtz és Alexander Isak heti 200 000, illetve 280 000 fontot keresnek. Van Dijk heti 350 000 fonttal a második, míg Szalah heti 400 000 fonttal az első.
„A Szoboszlai iránti külföldi érdeklődés is fokozta a Liverpool figyelmét. Elárulhatjuk, hogy Európa néhány topklubja – köztük a Real Madrid és az Atlético Madrid – érdeklődött a 25 éves játékos helyzetéről, bár hivatalos megkeresés nem volt” – írja a cikk, amely hozzátette, hogy a Liverpool akarata egyértelmű: gyorsan biztosítani Szoboszlai jövőjét, és elkerülni az újabb szerződésbotrányt.
A tárgyalások felgyorsulásával a Liverpool határozottan fellép annak érdekében, hogy Szoboszlai továbbra is Slot hosszú távú projektjének egyik alappillére maradhasson.”
Nyitókép: Stefano Rellandini/AFP