Ellephetik a magyarok Liverpoolt, éhen-szomjan lépett pályára a válogatott játékos

Lassan a magyar lesz a hivatalos nyelv a Mersey partján?

Az idény során már többször is felröppent a hír, hogy újabb magyar játékos csatlakozhat a Liverpoolhoz, hiszen a jelenleg a Galatasarayt erősítő Sallai Roland körüli pletykák nagyon komolyan felerősödtek, főleg a téli átigazolási időszakban. És bár januárban végül nem történt konkrét lépés ez irányban, az isztambuliakkal a Juventust kiejtve a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe bemenetelő klasszisunk a nyáron valóban közel kerülhet álmához: édesapja a Blikknek elárulta, hogy

a Premier League-címvédő részéről a kapcsolatfelvétel már megtörtént

a fiával egy menedzserirodán keresztül, így a szezon végeztével jó eséllyel ismét megpróbálják leigazolni a számos poszton bevethető játékost.