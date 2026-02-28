Ellephetik a magyarok Liverpoolt, éhen-szomjan lépett pályára a válogatott játékos

„Zongorázni lehetett a különbséget” – Csank János szerint Gruber Zsombor ügyes gyerek, de nagyon keveset játszik
Az egykori szövetségi kapitány az örökrangadó előtt beszélt lapunknak.
Sporttörténelmet író Fradi, szégyenben maradó Inter és a sorsdöntő meccs alatt böjtölő izraeli légiós is a hét legolvasottabb sporthírei között a Mandineren. Nem beszélve az egyre inkább Liverpoolba tartó Sallai Rolandról, aki előtte még a BL-ben csap össze magyar válogatott csapattársaival.
Lapunk hétfőn exkluzív interjút közölt a legendás Csank Jánossal: a magyar válogatott egykori szövetségi kapitányával elsősorban a Ferencvárosról és a zöld-fehérek Ludogorec elleni Európa-liga-párharcáról beszélgettünk. Kiderült például, Csank mestert meglepte a tény, hogy a bolgár bajnok keretének összértéke nagyobb, mint a Fradié, az idegenbeli odavágón ugyanis szerinte a 2–1-es vereség ellenére is zongorázni lehetett a különbséget az FTC javára. A 79 éves ikon ez alapján teljesen elképzelhetetlennek tartotta, hogy Robbie Keane csapata a visszavágón ne húzza be a továbbjutást – végül nem is kellett csalatkoznia. Csank János a Fradi fiataljairól, így Gruber Zsomborról is kifejtette véleményét, mint mondta: ő például „ügyes gyerek, viszont ahhoz képest nagyon keveset játszik, hogy mennyi gólt szerez.”
Az egykori szövetségi kapitány az örökrangadó előtt beszélt lapunknak.
Az idény során már többször is felröppent a hír, hogy újabb magyar játékos csatlakozhat a Liverpoolhoz, hiszen a jelenleg a Galatasarayt erősítő Sallai Roland körüli pletykák nagyon komolyan felerősödtek, főleg a téli átigazolási időszakban. És bár januárban végül nem történt konkrét lépés ez irányban, az isztambuliakkal a Juventust kiejtve a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe bemenetelő klasszisunk a nyáron valóban közel kerülhet álmához: édesapja a Blikknek elárulta, hogy
a Premier League-címvédő részéről a kapcsolatfelvétel már megtörtént
a fiával egy menedzserirodán keresztül, így a szezon végeztével jó eséllyel ismét megpróbálják leigazolni a számos poszton bevethető játékost.
Nem szeretnék semmit elkiabálni, de a fiamnak nyáron valóban jó esélye lesz egy, a Galatasaray számára is előnyös ajánlat esetén, hogy országot és szintet váltson. Nem akármilyen pillanat lenne, ha a Liverpool három magyarral a kezdőcsapatban futna ki az Anfield Road gyepére!”
– fogalmazott Sallai Tibor. Ennek fényében még pikánsabb eredményt hozott a BL-nyolcaddöntő pénteki sorsolása, hiszen
a Galatasaray éppen a Liverpoollal került szembe, azaz könnyen lehet, hogy Sallai Roland leendő társaival néz farkasszemet a továbbjutásért!
Édesapja árulta el.
A Bajnokok Ligája történetének egyik legnagyobb meglepetését szerezte a Bodö/Glimt azzal, hogy a playoffkörben oda-vissza legyőzte, azaz kettős győzelemmel búcsúztatta a tavalyi döntős Internazionalét.
A norvég kiscsapat a hazai 3–1 után idegenben, Milánóban is nyerni tudott 2–1-re, így váratlanul sima, 5–2-es összesítéssel búcsúztatta a legutóbbi ezüstérmes olasz gigászt, amely ennek eredményeként idén a legjobb 16 közé sem jutott be. Ez az Inter szempontjából már önmagában is óriási blamázs, ám még kínosabb volt a csapatkapitány, Nicoló Barella hisztije, aki a kettős vereség után nem saját magukban kereste és találta meg a hibát, hanem
azon kezdett el lovagolni, hogy még az alapszakasz 6. fordulójában egy szerinte jogtalan Szoboszlai Dominik-tizenegyessel nyert ellenük a Liverpool az utolsó pillanatban, és emiatt a pontvesztés miatt kényszerültek végül rájátszásra...
A ha meg a volna esete...
Sportszakmai és pénzügyi szempontból is brutális hete van a Ferencvárosnak, amely
Így az idei kiírásban összesen
már 18,9 millió eurónyi (7,08 milliárd forint) UEFA-bevételnél jár!
Ráadásul az anyagi javak mellett értékes koefficienspontokkal is gazdagodott az FTC: a Football Meets Data szakportál rámutatott, a Fradi volt az egyetlen csapat ebben az El-körben, amely bónuszpontokat szerzett – ennek azért van nagy jelentősége, mert így továbbra is
reális az esélye, hogy a következő idényt akár a Bajnokok Ligája-főtáblán kezdje!
Óriási lehetőség kapujában a magyar bajnok. A Fradi nemcsak a pénzdíjakat, de a pontokat is szorgalmasan gyűjtögeti Európában.
A Ludogorec búcsúztatását követően az örömittas ferencvárosi szavak közé egy érdekes nyilatkozat is vegyült. A zöld-fehérek izraeli válogatott játékosát, Mohammed Abu Fanit már a 68. percben lecserélte Robbie Keane, így a lefújást követően rá is kérdeztek a középpályásnál, sérülés volt-e az oka a korai váltásnak. Erre ő így felelt:
„Nem, nincs semmi bajom.
Csak, ugye, ramadán van. Nem könnyű egész nap böjtölni és játszani. Egész nap nem iszol, nem eszel, majd később pedig ilyen szinten kell teljesíteni.
De ez a futball része. Örülök, hogy nyertünk, és én is tudtam segíteni a csapatnak. Nagyon boldog vagyok, hogy része lehetek ennek a csapatnak. Már két és fél éve itt vagyok, úgyhogy mindenki láthatja, hogy szeretek itt lenni. Ez egy nagy klub elképesztő szurkolókkal.”
Abu Fani hozzátette, a nyolcaddöntőben a portugál nagyágyú Braga ellen sem feltett kézzel mennek majd ki a pályára:
Mindent meg fogunk tenni abban a párharcban is, és hiszek abban, hogy a szurkolóinkkal együtt bármire képesek vagyunk.”
Nem ivott és nem is evett.
Nyitókép: AFP/Adrian Dennis
