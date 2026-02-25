Ft
Bodö/Glimt BL Liverpool Inter Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Milánó nem felejt: az Inter kapitánya szerint Szoboszlai Dominiknak is köze van az olasz csapat kieséséhez

2026. február 25. 08:09

Nicoló Barella úgy véli, elkerülték volna a csúfos lebőgést a norvég Bodö/Glimttel szemben, ha a Liverpool ellen másképpen döntött volna a játékvezető korábban. Az Inter játékosa még mindig a Szoboszlai Dominik győztes gólját megelőző eseményeken pörög.

2026. február 25. 08:09
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Bodö/Glimt idegenben is legyőzte az Internazionalét a Bajnokok Ligája playoffkörében, így a sorozat legutóbbi ezüstérmese idén a 16 közé sem jutott be! A norvégok a 72. percben már 2–0-ra vezettek Milánóban, végül egy gólt megőriztek előnyükből, amely azt jelentett, hogy 5–2-es összesítéssel búcsúztatták az olasz sztárcsapatot. Az európai szövetség szerint a BL történetének egyik legnagyobb meglepetését okozták ezzel az északiak a kieséses szakaszban.

A Bodö az elmúlt másfél évben számos alkalommal bebizonyította már, hogy a műfüves hazai pályáján bármely rivális orra alá képes borsot törni a kontinensen, de arra kevesen számítottak, hogy idegenben is tud ilyen bravúros eredményt elérni. 

Korábban megírtuk, a játékosállományuk összértékét a Transfermarkt 57,13 millió euróra teszi (miközben a Ferencvárosét 43,48 millió euróra), és a keretben nincs egyetlen futballista sem, akinek a becsült ára elérné a tízmillió eurót. A két legtöbbre taksált labdarúgó, Fredrik Sjövolt és az elitsorozat mostani kiírásában négy gólnál és három gólpassznál járó Kasper Högh nyolc-nyolcmillió euróval. A magát korábban a Milannál és az Eintracht Frankfurtnál is kipróbáló, de ott maradandót nem nyújtó Jens Petter Hauge értékét 4,5 millió euróra saccolják. Vezetőedzőjük 2018 óta a most 57 esztendős Kjetil Knutsen, aki azt megelőzően másodedzőként dolgozott a Bodönél. További érdekesség, hogy januárban felkészülési meccsen 4–1-re megverték a Diósgyőrt, de most más versenysorozatra nem kell figyelniük, hiszen a norvég bajnokság tavalyi kiírása november végén befejeződött, az új idény pedig csak március közepén rajtol náluk.

Inter, Bodö/Glimt, Liverpool, BL, Szoboszlai Dominik, tizenegyes
Az Inter játékosai csak nézik, ahogy Szoboszlai Dominik bevágja a tizenegyest

Amíg mindenki – teljes joggal – róluk beszél, addig Olaszországban eszik a kefét. Furcsa módon az Internél nemcsak a mostani vereséget és kiesést sajnálják, hanem az előzmények miatt is mérgesek. Az Internazionale ugyanis négy győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája főtábláját, ám végül csak tizenöt ponttal zárta a nyolcfordulós alapszakaszt, ezáltal egy egységgel lemaradt a biztos nyolcaddöntőt érő helyekről. És 

ezért Szoboszlai Dominikot hibáztatják

 – részben. 

Csalódottak vagyunk, mert sosem titkoltuk, hogy minden sorozatban harcolni akarunk a végső győzelemért. Megpróbáltuk, de jobbak voltak. Dühítő, hogy egy ponttal kicsúsztunk az alapszakaszból azért, mert a 90. percben tizenegyest ítéltek ellenünk. Anélkül elkerültük volna a két pluszmérkőzést és a norvégiai utat, de ilyen az új BL

mondta az Inter csapatkapitánya, Nicoló Barella a lefújás után az Origo cikke szerint, aki a bajnoki címet és a kupagyőzelmet tűzte ki célként az idény hátralévő részére.

Mint ismert, a hatodik fordulóban a magyar középpályás tizenegyesgóljával nyert a Liverpool az Internazionale ellen. Szoboszlai azután talált be, hogy Florian Wirtz mezének meghúzását a videobíró segítségével Felix Zwayer játékvezető hosszú ideig vizsgálta. A büntető jogosságáról egyébként Angliában sem voltak meggyőződve, a szakértők szerint a Premier League-ben egy ilyen esetet múló vagy jelentéktelen eseménynek tekintenének.

Az Inter–Bodö/Glimt találkozó összefoglalóját itt nézheti meg:

Ami a Bodö/Glimt együttesét illeti, 

  • az angol Manchester City vagy 
  • a portugál Sporting 

vár rá a folytatásban a Bajnokok Ligájában, a márciusi nyolcaddöntők sorsolását pénteken rendezik.

Fotók: Stefano Rellandini / AFP

***

