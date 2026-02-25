Milánó nem felejt: az Inter kapitánya szerint Szoboszlai Dominiknak is köze van az olasz csapat kieséséhez

A Qarabag-csoda csúnya vége: brutális kiütéssel búcsúzott a BL-től a Fradi legyőzője, a tavalyi döntős is kiesett
Egy kiscsapat tudott csodát tenni, a másik nem.
Nicoló Barella úgy véli, elkerülték volna a csúfos lebőgést a norvég Bodö/Glimttel szemben, ha a Liverpool ellen másképpen döntött volna a játékvezető korábban. Az Inter játékosa még mindig a Szoboszlai Dominik győztes gólját megelőző eseményeken pörög.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Bodö/Glimt idegenben is legyőzte az Internazionalét a Bajnokok Ligája playoffkörében, így a sorozat legutóbbi ezüstérmese idén a 16 közé sem jutott be! A norvégok a 72. percben már 2–0-ra vezettek Milánóban, végül egy gólt megőriztek előnyükből, amely azt jelentett, hogy 5–2-es összesítéssel búcsúztatták az olasz sztárcsapatot. Az európai szövetség szerint a BL történetének egyik legnagyobb meglepetését okozták ezzel az északiak a kieséses szakaszban.
A Bodö az elmúlt másfél évben számos alkalommal bebizonyította már, hogy a műfüves hazai pályáján bármely rivális orra alá képes borsot törni a kontinensen, de arra kevesen számítottak, hogy idegenben is tud ilyen bravúros eredményt elérni.
Korábban megírtuk, a játékosállományuk összértékét a Transfermarkt 57,13 millió euróra teszi (miközben a Ferencvárosét 43,48 millió euróra), és a keretben nincs egyetlen futballista sem, akinek a becsült ára elérné a tízmillió eurót. A két legtöbbre taksált labdarúgó, Fredrik Sjövolt és az elitsorozat mostani kiírásában négy gólnál és három gólpassznál járó Kasper Högh nyolc-nyolcmillió euróval. A magát korábban a Milannál és az Eintracht Frankfurtnál is kipróbáló, de ott maradandót nem nyújtó Jens Petter Hauge értékét 4,5 millió euróra saccolják. Vezetőedzőjük 2018 óta a most 57 esztendős Kjetil Knutsen, aki azt megelőzően másodedzőként dolgozott a Bodönél. További érdekesség, hogy januárban felkészülési meccsen 4–1-re megverték a Diósgyőrt, de most más versenysorozatra nem kell figyelniük, hiszen a norvég bajnokság tavalyi kiírása november végén befejeződött, az új idény pedig csak március közepén rajtol náluk.
Amíg mindenki – teljes joggal – róluk beszél, addig Olaszországban eszik a kefét. Furcsa módon az Internél nemcsak a mostani vereséget és kiesést sajnálják, hanem az előzmények miatt is mérgesek. Az Internazionale ugyanis négy győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája főtábláját, ám végül csak tizenöt ponttal zárta a nyolcfordulós alapszakaszt, ezáltal egy egységgel lemaradt a biztos nyolcaddöntőt érő helyekről. És
ezért Szoboszlai Dominikot hibáztatják
– részben.
Csalódottak vagyunk, mert sosem titkoltuk, hogy minden sorozatban harcolni akarunk a végső győzelemért. Megpróbáltuk, de jobbak voltak. Dühítő, hogy egy ponttal kicsúsztunk az alapszakaszból azért, mert a 90. percben tizenegyest ítéltek ellenünk. Anélkül elkerültük volna a két pluszmérkőzést és a norvégiai utat, de ilyen az új BL
– mondta az Inter csapatkapitánya, Nicoló Barella a lefújás után az Origo cikke szerint, aki a bajnoki címet és a kupagyőzelmet tűzte ki célként az idény hátralévő részére.
Mint ismert, a hatodik fordulóban a magyar középpályás tizenegyesgóljával nyert a Liverpool az Internazionale ellen. Szoboszlai azután talált be, hogy Florian Wirtz mezének meghúzását a videobíró segítségével Felix Zwayer játékvezető hosszú ideig vizsgálta. A büntető jogosságáról egyébként Angliában sem voltak meggyőződve, a szakértők szerint a Premier League-ben egy ilyen esetet múló vagy jelentéktelen eseménynek tekintenének.
Ami a Bodö/Glimt együttesét illeti,
vár rá a folytatásban a Bajnokok Ligájában, a márciusi nyolcaddöntők sorsolását pénteken rendezik.
„Nem tudom, hogyan találták ki, hogy ez büntetőt ért” • „Az egyik legenyhébb tizenegyes, amit valaha láttam.”
Fotók: Stefano Rellandini / AFP
