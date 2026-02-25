Döbbenetes bejelentés a miniszterelnöktől: Münchenben megkötötték a titkos paktumot, Magyarországot akarják a háborúba lökni

Ahogy megírtuk, hamarosan az a hihetetlen helyzet állhat elő, hogy az Európai Unió többet költ Ukrajnára, mint saját magára. Orbán Viktor a nyugati vezetők és az ukrán elnök paktumára reagált – azoknak a megállapodására, akik nem fognak meghalni a háborúban, és a megélhetésük sem forog kockán, szemben az ukrán közemberek és európai polgárok százmillióival.

„Tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról.

Ez rossz hír Európának. Folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár” – írja a kormányfő a Facebookon.