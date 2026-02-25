Döbbenetes bejelentés a miniszterelnöktől: Münchenben megkötötték a titkos paktumot, Magyarországot akarják a háborúba lökni

„A háború folytatása rengeteg pénzébe kerül az európai embereknek. Euró százmilliárdok égnek el a semmibe és a semmiért.
Ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele. Ráadásul fennmarad az atomháború kockázata is, mert Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben” – hangsúlyozza Orbán Viktor.
Leszögezi a tényeket: „Magyar Péter a múlt héten Münchenben német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel. Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához. Leválasztja Magyarországot az olcsó olajról és gázról.”
„A paktum azért titkos, hogy a magyarok a választásokig ne tudhassák meg az igazságot.
A paktumnak megfelelően az ukrán-magyar energiacsata ügyében Magyar Péter és a Tisza párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt. Magyarországnak ebből ki kell maradnia.