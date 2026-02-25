Ft
háború brüsszel európai unió orosz-ukrán háború Magyar Péter Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor ukrajna

Döbbenetes bejelentés a miniszterelnöktől: Münchenben megkötötték a titkos paktumot, Magyarországot akarják a háborúba lökni

2026. február 25. 07:51

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a háborúpártiak összegyűltek Kijevben, és eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút, és hogy nem érdeklik őket a magyar energiaárak. Magyar Péterrel pedig Münchenben paktumot kötöttek.

null

Ahogy megírtuk, hamarosan az a hihetetlen helyzet állhat elő, hogy az Európai Unió többet költ Ukrajnára, mint saját magára. Orbán Viktor a nyugati vezetők és az ukrán elnök paktumára reagált – azoknak a megállapodására, akik nem fognak meghalni a háborúban, és a megélhetésük sem forog kockán, szemben az ukrán közemberek és európai polgárok százmillióival.

„Tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról. 

Ez rossz hír Európának. Folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár” írja a kormányfő a Facebookon.

Hozzáteszi: „Havonta meghal, vagy hadirokkanttá válik 35 ezer ember. Miközben a frontvonal alig mozdul. Özvegyek, árvák, fiaikat sirató édesanyák százezrei. Ezt támogatja Brüsszel.”

„A háború folytatása rengeteg pénzébe kerül az európai embereknek. Euró százmilliárdok égnek el a semmibe és a semmiért. 

Ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele. Ráadásul fennmarad az atomháború kockázata is, mert Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben” – hangsúlyozza Orbán Viktor.

Leszögezi a tényeket: „Magyar Péter a múlt héten Münchenben német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel. Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához. Leválasztja Magyarországot az olcsó olajról és gázról.”

„A paktum azért titkos, hogy a magyarok a választásokig ne tudhassák meg az igazságot. 

A paktumnak megfelelően az ukrán-magyar energiacsata ügyében Magyar Péter és a Tisza párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt.  Magyarországnak ebből ki kell maradnia.

 A magyar kormánynak meg kell őriznie Magyarország biztonságát. Ezt is fogjuk tenni” – tett ígéretet Orbán Viktor.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Skulo
2026. február 25. 08:32
Ez a paktum ,nem hazaårulås??! Ha az, miért nincs kœvetkezmênye!!??
patikus-3
2026. február 25. 08:31
Viktorka küzd a jégen, mint malac, hogy legalább egy szikráját föl tudja mutatni - régi énjének, - régi karakterjének, - régi karizmájának. De valahogy nem jön össze. Nincs semmi sehol. Zéró, nuku, nulla. A régi Viktorból nem maradt semmi, ami még megcsillantható volna... Nem kellett volna ennyit hazudozni.
kalmanok
2026. február 25. 08:30
Miért veri az isten a magyart azzal, hogy a vezetői háborúban mindig a fasz rossz oldalát választják.
apro_marosan_petergabor
2026. február 25. 08:29
OV itt téved, beleroppan Oroszország és Európa is, illetve mindkettő megtörtént már. Az EU csicska lett, kiszolgálja az USA érdekeit (a Brezsinszki doktrinának megfelelően leválasztotta az EU-t, németeket az orosz nyersanyagról, így már nem üzleti konkurencia - "Biden" és Trump közös munkájával), az oroszok lemondtak, Szíriáról, Venezueláról és folyamatban Irán eltakarítása Izrael útjából... Az USA készülhet Kína ellen. De Kína ráér.... OV-nek viszont abban maximálisan igaza van, nekünk ebből ki kell maradnunk, minden téren.
