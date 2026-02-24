Von der Leyenék tényleg végrehajtják az Ukrajna-politikát: Magyar Péter ezt is letagadja

Brüsszelben a helyzet változatlan, mindent alá akarnak rendelni a háború finanszírozásának, az ukrán bővítésnek, kerül, amibe kerül, még akkor is, hogyha Európa ebbe belerokkan – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden.

A képviselő az Európai Parlamentnek az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulója alkalmából tartott plenáris ülése után nyilatkozott az MTI-nek. Hangsúlyozta: ezeket a terveket a Tisza, a „brüsszeli otthona”, az Európai Néppárt erőlteti, és mindent végrehajtanak, amit Magyar Péter a magyarok előtt letagad.