A brüsszeli nagyágyú elővette azt a tervet, amivel garantáltan kirobban a világháború egy pillanat alatt

Foglyul ejtett milliárdok

A háború kitörése után az EU és a G7-országok zárolták az orosz devizatartalékok közel felét. Az EU területén mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott orosz állami vagyon található, ebből körülbelül 180 milliárd eurót a brüsszeli székhelyű Euroclear kezel, amely nemzetközi értékpapír-elszámoló és pénzügyi szolgáltatóként globális pénzügyi tranzakciók lebonyolításában játszik kulcsszerepet.

Az Európai Bizottság eredeti javaslata szerint a zárolt orosz eszközöket használták volna fel az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel fedezetére. A terv azonban ellenállásba ütközött: a belga kormány, az Európai Központi Bank és a Euroclear vezetése is jogi és pénzügyi stabilitási kockázatokra hivatkozva ellenezte az elkobzást.

Belgium attól tartott, hogy egy esetleges nemzetközi jogi eljárás esetén egyedül kellene viselnie a kártérítési következményeket. Az EKB szerint az eszközök felhasználása alááshatná az euró globális hitelességét és az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. Megfelelő garanciák hiányában Belgium végül elutasította a javaslatot, az ügy pedig lekerült a napirendről.