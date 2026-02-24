Nógrádi Brüsszel hajmeresztő tervéről: Kaja Kallasnak fogalma sincs a külpolitikáról (VIDEÓ)

Nógrádi György hozzátette, Kaja Kallasnak ugyanígy semmi fogalma nincs az unió 27 tagállamának valós érdekeiről.

„Annyi hülyeséget csinált főképviselőként… a kínai külügyminisztert próbálta meggyőzni, hogy legyen Európa szövetségese Oroszországgal szemben – a kínai külügyminiszter megmosolyogta –, NATO-főtitkár akart lenni azzal az érvrendszerrel, hogy nő, tud angolul és a Baltikumból jött – tehét nagyon sok probléma van vele, ez a megnyilatkozása is azt mutatja, hogy a politika lényegét sajnos nem érti.” – fogalmazott Nógrádi.

A biztonságpolitikai szakértő a Barátság kőolajvezeték körül kialakult ukrán-magyar konfliktusról is beszélt. Szerinte Kijev Brüsszel támogatásával egyértelműen befolyásolni akarja a magyar választásokat.

