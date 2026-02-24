Ft
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kaja kallas brüsszel európai unió Nógrádi György kijev

Nógrádi Brüsszel hajmeresztő tervéről: Kaja Kallasnak fogalma sincs a külpolitikáról (VIDEÓ)

2026. február 24. 13:18

A biztonságpolitikai szakértő szerint Kijev Brüsszel támogatásával egyértelműen befolyásolni akarja a magyar választásokat.

2026. február 24. 13:18
null

„Alapvető fogalma sincs a külpolitikáról és a biztonságpolitikáról” – mondta Nógrádi György az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéről a Patrióta YouTube-csatornának nyilatkozva.

A biztonságpolitikai szakértő arra reagált így, hogy 

Kaja Kallas az európai uniós külügyi tanács ülésén azt javasolta, hogy Magyarország és Szlovákia katonákat küldjön Ukrajnába.

Nógrádi György hozzátette, Kaja Kallasnak ugyanígy semmi fogalma nincs az unió 27 tagállamának valós érdekeiről.

„Annyi hülyeséget csinált főképviselőként… a kínai külügyminisztert próbálta meggyőzni, hogy legyen Európa szövetségese Oroszországgal szemben – a kínai külügyminiszter megmosolyogta –, NATO-főtitkár akart lenni azzal az érvrendszerrel, hogy nő, tud angolul és a Baltikumból jött – tehét nagyon sok probléma van vele, ez a megnyilatkozása is azt mutatja, hogy a politika lényegét sajnos nem érti.” – fogalmazott Nógrádi.

A biztonságpolitikai szakértő a Barátság kőolajvezeték körül kialakult ukrán-magyar konfliktusról is beszélt. Szerinte Kijev Brüsszel támogatásával egyértelműen befolyásolni akarja a magyar választásokat.

A teljesinterjút az alábbi videóra kattintva tekintheti meg:

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Tibi72
2026. február 24. 16:23
Mindent tudnánk, esküdni mernék, kiderülne ez az Oroszország körül szövögetett háló azóta formálódik/ húzódik össze körülötte, mióta Putyin nem juttatja jóindulatúan előnyös helyzetbe azokat, akiket egyébként mindenütt ajánlatos így kezelni. ahogyan azt Jelcin is tette. Ezért megfizet... Az ezt elősegítők, pedig nem ostobák hanem feladatvégrehajtók.
lyon-v-2
2026. február 24. 15:08
Ezt a "szerencsétlent" ( már mint agyilag... ) pontosan nem véletlenül ültették ebbe a székbe, Brüsszelnek épp ilyen húgyagyúakra van szüksége... Úgy hülye ahogyan van, nem ért semmihez és még ahhoz sincs esze hogy legalább akkor fogja be a száját amikor kéne. Elképesztő...
bagoly-29
•••
2026. február 24. 15:00
Egy hülye kvóta nő! Amúgy, ha egymás mellé teszik ezeknek az idióta ribancoknak a friss fényképét, megdöbbentően hasonlítanak egymásra s jellemző a széles vékony ajkú száj, tojásfej, ráncos pofa s valódi vagy műszőke haj. A gonosz mostohákat szokták ilyennel ábrázolni!
Color
2026. február 24. 14:54
Ebben semmi meglepő nincs,hiszen ő az Eu kül- és biztonságpolitikai főfő szakértője. Inkább no comment.
