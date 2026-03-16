03. 16.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
moszkva lng ursula von der leyen európai unió földgáz európai bizottság

Már az oroszoknak is feltűnt, mennyire kimerültek Európa tartalékjai

2026. március 16. 21:25

Érthető, hogy aggódik Brüsszel: a hideg tél miatt megcsappantak a tartalékok, majd beütött az újabb energiaválság.

2026. március 16. 21:25
null

Az európai gáztárolók töltöttsége már csak 29 százalék körül van, miközben a kitárolás az enyhe idő ellenére sem állt le.

Éppen ezért komoly figyelmeztetést fogalmazott meg a Gazprom az európai gázpiac helyzetéről: 

a kontinens számára kifejezetten nehéz lehet a következő feltöltési szezon, mivel a föld alatti gáztárolók készletei gyors ütemben csökkennek, annak ellenére, hogy a tél végét több hete tartó enyhe idő követte 

– írja a Világgazdaság

Bár Európa számos részén enyhébb volt az időjárás a tél végén, a kitárolás ennek ellenére folyamatos. A 2025-ös kitárolási szezon október 12-én indult. Akkor a tárolók még 83,15 százalékos töltöttségen álltak, ami 89,52 milliárd köbméter gáznak felelt meg. Azóta 58,14 milliárd köbméter gázt használtak fel a kontinensen.

A számok azért figyelemre méltók, mert a 2025 nyarán betárolt mennyiség körülbelül 52,9 milliárd köbméter volt. Ez azt jelenti, hogy 

a tél végére gyakorlatilag az összes nyáron felhalmozott készlet elfogyott. Február közepére a teljes nyári tartalék eltűnt a rendszerből, és már a korábbi évekből megmaradt stratégiai készletekhez kellett nyúlni. Március közepéig több mint 5,3 milliárd köbmétert ebből is felhasználtak.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy a a brüsszeli döntéshozatalban irányadó véleménnyel bíró Bruegel intézet már az iráni konfliktus február 28-ai kirobbanásakor is arra figyelmeztetett, hogy történelmileg alacsony szinten van az európai gáztárolók töltöttsége ezért cselekvésre szólították az Európai Bizottságot. Az intézet szakértői szerint Ursula von der Leyennek már hónapokkal ezelőtt elő kellett volna készítenie egy javaslatcsomagot, amelynek prioritása lett volna egy egyezség arról, hogy az EU országai közös beszerzéssel tölthetnék fel földgáztartalékaikat.

A felhasznált készletek pótlására egy olyan időszakban kerül sor, amikor a világpiaci árak pár hét alatt 50 százalékkal nőttek és egyelőre nem lehet látni, meddig húzódik el az egyre több országot érintő közel-keleti konfliktus.

Az Európai Unió a földgázszükségletének a 90 százalékát importból fedezi. Míg korábban Moszkva volt a legfontosabb partnere az EU-nak, addig az orosz-ukrán háború kitörése óta a kontinens a beszerzéseket diverzifikálta, ugyanakkor a közel-keleti, amerikai, valamint orosz LNG jóval drágább, mint a vezetékes gázbeszerzés, ráadásul a cseppfolyósított földgázpiac is kiszámíthatatlanul reagál az olyan krízisekre, mint a közel-keleti konfliktus miatt kirobbant globális energiapánik, ami miatt a kőolaj és a földgáz világpiaci ára is rövid idő alatt az egekbe szökött.

Nyitókép: STRINGER / ANADOLU / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
socialismo-e-muerte
2026. március 16. 21:43
Az elmúlt 5 év alatt nagyot zuhant az életszínvonal. Még a Mandiner is fel lett hígítva bulvárral.
socialismo-e-muerte
2026. március 16. 21:37
Én már az udvari fáim ágait vagdosom.
elcapo-2
2026. március 16. 21:32
A Kapitány nevezetű vasedényes kretén és a szektás barmok meg leválnának az orosz energiahordozókról.
elcapo-2
2026. március 16. 21:31
Spangli........eu-s barmok!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!