Már az oroszoknak is feltűnt, mennyire kimerültek Európa tartalékjai

Ezért van most óriási bajban Európa, pedig Orbán Viktor előre figyelmeztette Brüsszel vezetőit
Újabb, az előzőnél is nagyobb energiaválság jöhet, ha nem rendeződik a közel-keleti helyzet.
Érthető, hogy aggódik Brüsszel: a hideg tél miatt megcsappantak a tartalékok, majd beütött az újabb energiaválság.
Az európai gáztárolók töltöttsége már csak 29 százalék körül van, miközben a kitárolás az enyhe idő ellenére sem állt le.
Éppen ezért komoly figyelmeztetést fogalmazott meg a Gazprom az európai gázpiac helyzetéről:
a kontinens számára kifejezetten nehéz lehet a következő feltöltési szezon, mivel a föld alatti gáztárolók készletei gyors ütemben csökkennek, annak ellenére, hogy a tél végét több hete tartó enyhe idő követte
– írja a Világgazdaság.
Bár Európa számos részén enyhébb volt az időjárás a tél végén, a kitárolás ennek ellenére folyamatos. A 2025-ös kitárolási szezon október 12-én indult. Akkor a tárolók még 83,15 százalékos töltöttségen álltak, ami 89,52 milliárd köbméter gáznak felelt meg. Azóta 58,14 milliárd köbméter gázt használtak fel a kontinensen.
A számok azért figyelemre méltók, mert a 2025 nyarán betárolt mennyiség körülbelül 52,9 milliárd köbméter volt. Ez azt jelenti, hogy
a tél végére gyakorlatilag az összes nyáron felhalmozott készlet elfogyott. Február közepére a teljes nyári tartalék eltűnt a rendszerből, és már a korábbi évekből megmaradt stratégiai készletekhez kellett nyúlni. Március közepéig több mint 5,3 milliárd köbmétert ebből is felhasználtak.
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy a a brüsszeli döntéshozatalban irányadó véleménnyel bíró Bruegel intézet már az iráni konfliktus február 28-ai kirobbanásakor is arra figyelmeztetett, hogy történelmileg alacsony szinten van az európai gáztárolók töltöttsége ezért cselekvésre szólították az Európai Bizottságot. Az intézet szakértői szerint Ursula von der Leyennek már hónapokkal ezelőtt elő kellett volna készítenie egy javaslatcsomagot, amelynek prioritása lett volna egy egyezség arról, hogy az EU országai közös beszerzéssel tölthetnék fel földgáztartalékaikat.
A felhasznált készletek pótlására egy olyan időszakban kerül sor, amikor a világpiaci árak pár hét alatt 50 százalékkal nőttek és egyelőre nem lehet látni, meddig húzódik el az egyre több országot érintő közel-keleti konfliktus.
Az Európai Unió a földgázszükségletének a 90 százalékát importból fedezi. Míg korábban Moszkva volt a legfontosabb partnere az EU-nak, addig az orosz-ukrán háború kitörése óta a kontinens a beszerzéseket diverzifikálta, ugyanakkor a közel-keleti, amerikai, valamint orosz LNG jóval drágább, mint a vezetékes gázbeszerzés, ráadásul a cseppfolyósított földgázpiac is kiszámíthatatlanul reagál az olyan krízisekre, mint a közel-keleti konfliktus miatt kirobbant globális energiapánik, ami miatt a kőolaj és a földgáz világpiaci ára is rövid idő alatt az egekbe szökött.
Nyitókép: STRINGER / ANADOLU / AFP