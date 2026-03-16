Már az oroszoknak is feltűnt, mennyire kimerültek Európa tartalékjai

Bár Európa számos részén enyhébb volt az időjárás a tél végén, a kitárolás ennek ellenére folyamatos. A 2025-ös kitárolási szezon október 12-én indult. Akkor a tárolók még 83,15 százalékos töltöttségen álltak, ami 89,52 milliárd köbméter gáznak felelt meg. Azóta 58,14 milliárd köbméter gázt használtak fel a kontinensen.

A számok azért figyelemre méltók, mert a 2025 nyarán betárolt mennyiség körülbelül 52,9 milliárd köbméter volt. Ez azt jelenti, hogy

a tél végére gyakorlatilag az összes nyáron felhalmozott készlet elfogyott. Február közepére a teljes nyári tartalék eltűnt a rendszerből, és már a korábbi évekből megmaradt stratégiai készletekhez kellett nyúlni. Március közepéig több mint 5,3 milliárd köbmétert ebből is felhasználtak.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy a a brüsszeli döntéshozatalban irányadó véleménnyel bíró Bruegel intézet már az iráni konfliktus február 28-ai kirobbanásakor is arra figyelmeztetett, hogy történelmileg alacsony szinten van az európai gáztárolók töltöttsége ezért cselekvésre szólították az Európai Bizottságot. Az intézet szakértői szerint Ursula von der Leyennek már hónapokkal ezelőtt elő kellett volna készítenie egy javaslatcsomagot, amelynek prioritása lett volna egy egyezség arról, hogy az EU országai közös beszerzéssel tölthetnék fel földgáztartalékaikat.