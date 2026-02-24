Szijjártó Péter azonnal reagált Brüsszel kiszivárgott tervére; az ukrán veterán Magyarországra küldené Zelenszkijék hadseregét

Elgurult a gyógyszer az ukrán veteránnál: Magyarországra és Szlovákiába küldené az ukrán hadsereget
Az ok egyszerű: sokkal erősebb Ukrajna.
Brüsszel már most magyar katonákat küldene Ukrajnába, míg más az ukrán hadsereget irányítaná Szlovákiába és hazánkba. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei hétfőn.
A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy világos üzenetet küldött Robert Fico szlovák miniszterelnök az X-oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára. „Amennyiben az ukrán elnök hétfőn sem indítja újra az olajszállítást Szlovákia számára, akkor még aznap arra fogom megkérni az érintett szlovák vállalatokat, hogy állítsák le az áramszállítást Ukrajnába” – fogalmazott Fico, aki emlékeztetett arra, hogy a háború kezdete óta Szlovákia folyamatosan segíti Ukrajnát.
Hasonlóan áll az ukrán energiaellátáshoz a magyar kormány is.
Ennek azonban több ukrán nem örül. Az Unian idézte azt a volt ukrán katonatisztet, aki úgy fogalmazott:
ha a magyarok és a szlovákok nem indítják újra az energiaszállítást, katonai erővel kell elfoglalni az érintett létesítményeiket”.
„Magyarország és Szlovákia, finoman szólva sem olyan erősek, mint Oroszország. E két ország fegyveres erői együttesen sokkal gyengébbek, mint bármelyik hadseregünk” – állapította meg Jevhen Dikij.
A február 21-i kampánystart óta folyamatosan érkeznek a bejegyzések és videók arról, hogy szerte az országban rongálják a fideszes jelöltek plakátjait.
Azonban van, aki ezt is derűsen, sőt, humorral tudja kezelni. Ilyen többek között Takács Árpád, a Békéscsaba központú Békés 01. számú választókerület jelöltje is.
Békés vármegye jelenlegi főispánja egyik munkatársától azt a kérdést kapja, hogy mi a véleménye a plakátrongálásra, mire ő visszakérdez, hogy milyen rongálásról. Közben pedig a kamera ráfókuszál, a felvételen pedig az látható, hogy
a fideszes jelölt arcát ugyanazok a firkák díszítik, mint amelyeket a „kreatív művész” a plakátján hagyott.
Brüsszel összejátszik Kijevvel Magyarország és Szlovákia energiaellátásának veszélyeztetésében, s az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője ebben a helyzetben nem a két tagállam mellé áll, hanem magyar és szlovák katonák Ukrajnába küldését szorgalmazza – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a találkozón két „sokkoló” dolog is kiderült: az egyik, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője,
Kaja Kallas azt akarja, hogy Magyarország és Szlovákia katonákat küldjön Ukrajnába, a másik pedig hogy Kijev valóban összejátszik Brüsszellel a kőolajszállítás blokkolását illetően.
Rámutatott, hogy ez az ülés több tanulsággal is járt, így jól látható, hogy az európaiak hosszú háborúra rendezkednek be, hogy katonákat és még jóval több pénzt akarnak mielőbb küldeni Ukrajnába, és hogy az ország jövőbeli EU-csatlakozásáról megakadályozhatatlan, egyértelmű dologként beszélnek.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton